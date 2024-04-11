Китайское издание: Россия уничтожила значительную часть средств ПВО Украины и доминирует в её воздушном пространстве
Украина испытывает большие проблемы с организацией противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом пишет издающееся в Гонконге китайское издание The Asian Times.
Как утверждает ресурс, большинство ранее переданных Украине странами Запада средств противовоздушной обороны уничтожены ударами российской армии. У оставшихся систем заканчиваются ракеты-перехватчики. Поэтому сейчас страны НАТО ищут дополнительные ракеты и детали для систем ПВО и ПРО Patriot. Норвегия пообещала передать Украине зенитные ракетные комплексы NASAMS, но сначала их надо изготовить, что требует значительного времени.
Наконец, издание отмечает, что Европа практически исчерпала свои запасы ракет IRIS-T. Новые ракеты могут появиться не ранее 2025 года, тогда как Украина «здесь и сейчас» испытывает острую потребность в средствах ПВО и ракетах-перехватчиках. Власти США готовы выделить 138 миллионов долларов на обслуживание и ремонт ранее переданных украинским вооруженным силам систем противовоздушной обороны HAWK.
По предположению издания, продажа систем ПВО будет осуществляться в кредит, в экстренном порядке. Но вряд ли Киев когда-либо сможет заплатить США за поставки. Оплачивать их будут за счет программы финансовой и военной помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов, хотя эта программа все еще не одобрена Палатой представителей Конгресса США.
Из-за проблем с системами ПВО США обратились с просьбой к Тайваню и Израилю о предоставлении систем HAWK. Но имеющиеся в распоряжении армии обороны Израиля системы находятся в нерабочем состоянии. Готовность предоставить Украине свою систему HAWK Phase III выразила Испания. Затем Мадрид согласился на поставку еще шести таких систем.
Но проблема в том, что ранее отправленные Украине Испанией системы HAWK повреждены или уничтожены. Американские аналитики, в свою очередь, отмечают, что Украина лишилась боеспособных систем HAWK. Сейчас Россия, из-за тотального ослабления систем ПВО и ПРО ВСУ, практически полностью контролирует воздушное пространство Украины, делает вывод китайское издание.
- Wikipedia / lt.col Dragoş Anghelache
Информация