Украина испытывает большие проблемы с организацией противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом пишет издающееся в Гонконге китайское издание The Asian Times.Как утверждает ресурс, большинство ранее переданных Украине странами Запада средств противовоздушной обороны уничтожены ударами российской армии. У оставшихся систем заканчиваются ракеты-перехватчики. Поэтому сейчас страны НАТО ищут дополнительные ракеты и детали для систем ПВО и ПРО Patriot. Норвегия пообещала передать Украине зенитные ракетные комплексы NASAMS, но сначала их надо изготовить, что требует значительного времени.Наконец, издание отмечает, что Европа практически исчерпала свои запасы ракет IRIS-T. Новые ракеты могут появиться не ранее 2025 года, тогда как Украина «здесь и сейчас» испытывает острую потребность в средствах ПВО и ракетах-перехватчиках. Власти США готовы выделить 138 миллионов долларов на обслуживание и ремонт ранее переданных украинским вооруженным силам систем противовоздушной обороны HAWK.По предположению издания, продажа систем ПВО будет осуществляться в кредит, в экстренном порядке. Но вряд ли Киев когда-либо сможет заплатить США за поставки. Оплачивать их будут за счет программы финансовой и военной помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов, хотя эта программа все еще не одобрена Палатой представителей Конгресса США.Из-за проблем с системами ПВО США обратились с просьбой к Тайваню и Израилю о предоставлении систем HAWK. Но имеющиеся в распоряжении армии обороны Израиля системы находятся в нерабочем состоянии. Готовность предоставить Украине свою систему HAWK Phase III выразила Испания. Затем Мадрид согласился на поставку еще шести таких систем.Но проблема в том, что ранее отправленные Украине Испанией системы HAWK повреждены или уничтожены. Американские аналитики, в свою очередь, отмечают, что Украина лишилась боеспособных систем HAWK. Сейчас Россия, из-за тотального ослабления систем ПВО и ПРО ВСУ, практически полностью контролирует воздушное пространство Украины, делает вывод китайское издание.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»