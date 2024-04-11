Китайское издание: Россия уничтожила значительную часть средств ПВО Украины и доминирует в её воздушном пространстве

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Китайское издание: Россия уничтожила значительную часть средств ПВО Украины и доминирует в её воздушном пространстве

Украина испытывает большие проблемы с организацией противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом пишет издающееся в Гонконге китайское издание The Asian Times.

Как утверждает ресурс, большинство ранее переданных Украине странами Запада средств противовоздушной обороны уничтожены ударами российской армии. У оставшихся систем заканчиваются ракеты-перехватчики. Поэтому сейчас страны НАТО ищут дополнительные ракеты и детали для систем ПВО и ПРО Patriot. Норвегия пообещала передать Украине зенитные ракетные комплексы NASAMS, но сначала их надо изготовить, что требует значительного времени.



Наконец, издание отмечает, что Европа практически исчерпала свои запасы ракет IRIS-T. Новые ракеты могут появиться не ранее 2025 года, тогда как Украина «здесь и сейчас» испытывает острую потребность в средствах ПВО и ракетах-перехватчиках. Власти США готовы выделить 138 миллионов долларов на обслуживание и ремонт ранее переданных украинским вооруженным силам систем противовоздушной обороны HAWK.

По предположению издания, продажа систем ПВО будет осуществляться в кредит, в экстренном порядке. Но вряд ли Киев когда-либо сможет заплатить США за поставки. Оплачивать их будут за счет программы финансовой и военной помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов, хотя эта программа все еще не одобрена Палатой представителей Конгресса США.

Из-за проблем с системами ПВО США обратились с просьбой к Тайваню и Израилю о предоставлении систем HAWK. Но имеющиеся в распоряжении армии обороны Израиля системы находятся в нерабочем состоянии. Готовность предоставить Украине свою систему HAWK Phase III выразила Испания. Затем Мадрид согласился на поставку еще шести таких систем.

Но проблема в том, что ранее отправленные Украине Испанией системы HAWK повреждены или уничтожены. Американские аналитики, в свою очередь, отмечают, что Украина лишилась боеспособных систем HAWK. Сейчас Россия, из-за тотального ослабления систем ПВО и ПРО ВСУ, практически полностью контролирует воздушное пространство Украины, делает вывод китайское издание.
  • Wikipedia / lt.col Dragoş Anghelache
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10 комментариев
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  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +3
    Сегодня, 09:50
    Сейчас Россия, из-за тотального ослабления систем ПВО и ПРО ВСУ, практически полностью контролирует воздушное пространство Украины, делает вывод китайское издание.
    Им в Гонконге виднее...
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 09:51
    У оставшихся систем заканчиваются ракеты-перехватчики. Поэтому сейчас страны НАТО ищут дополнительные ракеты и детали для систем ПВО и ПРО Patriot

    Заканчиваются ракеты...??? Подумаешь... Украинские "Кулибины" на коленке с помощью напильника и газовой горелки их быстро наделают... Вопрос лищь в том - Куда они полетят...??? wassat
  3. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +3
    Сегодня, 09:51
    Пока и если мы доминируем, надо к чертям инфраструктуру разносить энергетическую и транспортную
  4. alebdun2000 Звание
    alebdun2000
    +2
    Сегодня, 09:52
    Вот когда Россия сделает из страны У только сектор У без выхода в чёрное море, вот тогда я выпью за победу. Всех демонов в шароварах согнать в сектор У , и обмотать колючей проволокой
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 09:52
    Не такие убиственные как оказалось, западные ЗРК.А в рекламных роликах патриотично пугающим голосом заявлялось - эффективность комплексoв 99,99%.Запад в прострации наверно.
  6. Комментарий был удален.
  7. militari97 Звание
    militari97
    +1
    Сегодня, 09:58
    Давить... Давить... Враг дрогнет... Без договорняков...
  8. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    0
    Сегодня, 09:58
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Китайское издание: Россия уничтожила значительную часть средств ПВО Украины и доминирует в её воздушном пространстве

    Здрассьте , а ТЭЦ и объекты критической инфраструктуры? Смотрим утренний мониторинг ВСУ. 40/40 Герани и ракеты. Всё сбито.В Киеве например сбили подстанцией.В Стрые газовыми хабами
  9. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 10:00
    Герани 2 находка данной войны. Попала - плохо, выявила ЗРК, плохо, потратили на нее ЗР тоже плохо.
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 10:06
    Все и сразу грохнуть, не получится. Подкинут им всякого, разного, какое то количество.
    Ничего супер убойного там не будет, пока по крайне мере, а что будет потом... фиг её знает...
    От многих факторов все зависит.
  11. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 10:07
    Только один вопосик... почему это озвучивает китайское издание а не наш Минобороны? what

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