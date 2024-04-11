Под Киевом после прилёта российских ракет горит Трипольская ТЭС

Вооруженные силы Российской Федерации сегодня в очередной раз предприняли массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Украины. О последствиях данной атаки сообщают украинские источники.Так, стало известно, что ряд ударов пришелся на объект энергетики в Киевской области. Официальной информации о том, какой именно объект был поврежден в результате ударов, пока нет. Но паблики пишут о последствиях атаки.- пишут украинские источники.Позже в социальных сетях появились кадры пожара на Трипольской ТЭС. Именно она находится в районе Украинки. Судя по всему, по электростанции и ударили российские ракеты. Но официальные источники пока об атаке против ТЭС ничего не сообщают.Трипольская тепловая электрическая станция представляет собой одну из наиболее мощных ТЭС в Киевской области. Она обеспечивает электричеством Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области Украины.Одна из главных задач ударов по энергетическим объектам на контролируемой киевским режимом территории – воспрепятствование энергоснабжению военной и военно-промышленной инфраструктуры. Постоянные перебои с энергоснабжением дезорганизуют как деятельность войск, так и работу предприятий военной промышленности, логистической инфраструктуры, военных ремонтных мастерских и иных значимых для киевского режима объектов.Ранее ряд аналитиков утверждал, что в 2024 году Россия изменила тактику ударов по энергетическим объектам. Они стали более масштабными и мощными, направленными на причинение максимальных повреждений электростанциям.

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