Под Киевом после прилёта российских ракет горит Трипольская ТЭС

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Под Киевом после прилёта российских ракет горит Трипольская ТЭС

Вооруженные силы Российской Федерации сегодня в очередной раз предприняли массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Украины. О последствиях данной атаки сообщают украинские источники.

Так, стало известно, что ряд ударов пришелся на объект энергетики в Киевской области. Официальной информации о том, какой именно объект был поврежден в результате ударов, пока нет. Но паблики пишут о последствиях атаки.



Перекрыта дорога между Обуховом и Украинкой

- пишут украинские источники.

Позже в социальных сетях появились кадры пожара на Трипольской ТЭС. Именно она находится в районе Украинки. Судя по всему, по электростанции и ударили российские ракеты. Но официальные источники пока об атаке против ТЭС ничего не сообщают.

Трипольская тепловая электрическая станция представляет собой одну из наиболее мощных ТЭС в Киевской области. Она обеспечивает электричеством Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области Украины.

Одна из главных задач ударов по энергетическим объектам на контролируемой киевским режимом территории – воспрепятствование энергоснабжению военной и военно-промышленной инфраструктуры. Постоянные перебои с энергоснабжением дезорганизуют как деятельность войск, так и работу предприятий военной промышленности, логистической инфраструктуры, военных ремонтных мастерских и иных значимых для киевского режима объектов.

Ранее ряд аналитиков утверждал, что в 2024 году Россия изменила тактику ударов по энергетическим объектам. Они стали более масштабными и мощными, направленными на причинение максимальных повреждений электростанциям.

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    13 комментариев
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    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +4
      Сегодня, 10:01
      Не все еще средства ППО Украины уничтожены , вот видите в Киеве как удачно отработала Трипольская ТЭС? Как минимум пару ракет и одну гераньку ушатала своими трансформаторами
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 10:06
        Не все еще средства ППО Украины уничтожены

        А главное как точно ударили зданием ТЭС по нашей ракете... Красиво горит... Побольше им таких попаданий!!! good
        1. oleg-nekrasov-19 Звание
          oleg-nekrasov-19
          +1
          Сегодня, 10:08
          видно , что работают спецы !!! У Игната даже не так получалось!!!
    2. rusich Звание
      rusich
      +1
      Сегодня, 10:01
      Гори гори ясно, чтобы не погасло. Пусть лучины готовят в куеве
    3. svp67 Звание
      svp67
      +1
      Сегодня, 10:02
      Под Киевом после прилёта российских ракет горит Трипольская ТЭС
      Гори, гори ясно, что бы не погасло.... Хотели декоммунизации - получайте.... А то забыли о том, что именно электрификация была основой строящегося коммунистического общества
    4. Ирек Звание
      Ирек
      +2
      Сегодня, 10:03
      Пора начинать уничтожение ТП атомных станций.
      1. sever41 Звание
        sever41
        0
        Сегодня, 10:05
        Сталкер 2 все таки выйдет?
    5. Zaurbek Звание
      Zaurbek
      0
      Сегодня, 10:04
      Строила строила прошлая цивилизация промышленность...
    6. VLAD-96 Звание
      VLAD-96
      0
      Сегодня, 10:07
      И это надо было делать в первые месяцы СВО и масштабно! А так растягиваем процесс до неопределенного времени.
    7. Msi Звание
      Msi
      0
      Сегодня, 10:07
      в 2024 году Россия изменила тактику ударов по энергетическим объектам. Они стали более масштабными и мощными, направленными на причинение максимальных повреждений электростанциям.

      Будем надеяться, что игры с украиной закончились...
    8. paul3390 Звание
      paul3390
      0
      Сегодня, 10:07
      Типа - русские варвары разрушают культурное наследие древней высокоразвитой цивилизации когда-то существовавшей на территории Цэгабонии?
    9. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 10:08
      Электричество через границу вёдрами не потоскаешь.Надо выключить рубильник энергосистемы ЕС - Украина.Хотя можно и оставить ,проверить ЕС сможет обеспечить энергопотребление своего вассала.
    10. Scientist_ Звание
      Scientist_
      0
      Сегодня, 10:08
      Интересно, что скажут адепты секты нерушимости мостов? Там же, под Киевом, есть мост через Днепр, по которому идёт снабжение войск. Но вместо него атаковали второстепенный объект.

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