МИД России призвал граждан воздержаться от поездок в Израиль

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МИД России призвал граждан воздержаться от поездок в Израиль

Прошло более полугода с начала новой эскалации в зоне палестино-израильского конфликта и сегодня напряжение лишь нарастает. Очевидно, что для своей же безопасности данный регион лучше не посещать.

Об этом же заявила и официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова которой приводятся в телеграм-канале ведомства.



Настоятельно рекомендуем российским гражданам воздержаться от поездок в регион, особенно в Израиль, Ливан и на палестинские территории

- заявила Захарова, отвечая на вопросы журналистов.

По словам дипломата, напряжённость на Ближнем Востоке сохраняется, и без крайней необходимости эти страны не стоит посещать.

При этом представитель МИД России добавила, что на сегодня нет предпосылок распространения конфликта на Иорданию и поэтому с 31 марта было восстановлено прямое авиасообщение между Москвой и Амманом.

Перенос боевых действий из сектора Газа на территорию Королевства представляется в настоящее время маловероятным

- отметила Захарова.

Напомним, что после нападения боевиков ХАМАС на Израиль и начала боевых действий в секторе Газа российский МИД рекомендовал гражданам страны не посещать Израиль, Ливан, Палестину и Иорданию. Последняя из списка исключена. Теперь новое предупреждение по Израилю, связанное с возможным ответом Ирана на израильский удар по его консульстве в Дамаске.
  • Википедия/Golasso
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28 комментариев
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  1. APASUS Звание
    APASUS
    +7
    Сегодня, 11:03
    Как там наши миротворцы интересно поживают . Все поют наверно,теперь про Израиль .Про трудное детство,высмеивают евреев ?
    1. pin_code Звание
      pin_code
      +7
      Сегодня, 11:05
      Пусть там и поживают, у нас им делать нечего.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 11:09
        Если ты ненавидишь так «Рашку»,
        Почему до сих пор в ней живешь?
        Обзывая Россию «парашкой»,
        До сих пор с нее соки сосешь?
        Ты как клоп, присосавшийся к телу -
        Невозможно тебя оторвать –
        Впился зубками в тело умело,
        Продолжая все время сосать...
        Если ты ненавидишь нас, русских,
        Если быдлом считаешь ты нас,
        Ты не прячь глубоко свои чувства –
        Дай им выход хотя бы сейчас...
        И рвани на свободу в Европу
        Или в Штаты к свободе ступай,
        Ну, а мы вслед твоей «звездной жопе»
        Прокричим очень дружно «Гуд Бай»!!!
        Раздавить бы тебя, да все жалко -
        Сердобольные всё-таки мы...
        Лучше там ты живи приживалкой...,
        Чем в России отныне взаймы...
        am
        1. pin_code Звание
          pin_code
          +5
          Сегодня, 11:13
          Во первых тыкать будете жене или любовнице. Во вторых я ни когда свою страну "рашкой" не называл. Так что вали...те,пока при памяти. Нашёлся здесь "патриот"
          1. Lev_Russia Звание
            Lev_Russia
            -1
            Сегодня, 11:17
            А это и не вам адресовано... Это как бы подтверждение вашего комментария... Ну извините, если что-то не так...
            1. pin_code Звание
              pin_code
              +3
              Сегодня, 11:19
              Нет не извиню и потребую извинений! Нужно просто писать, а не адресно!
            2. pin_code Звание
              pin_code
              +1
              Сегодня, 11:56
              Вообще что-то не так в вашем извинении. Я его не вижу!
        2. pin_code Звание
          pin_code
          +2
          Сегодня, 11:16
          А какое вы право имеете называть меня клопом? Клоп тот, кто насосался, обгадил и свалил из страны. А я здесь живу и дальше собираюсь жить.
          1. pin_code Звание
            pin_code
            +2
            Сегодня, 11:51
            О как оказывается честно работать и жить в стране нарицательно.. Главное орать громко fellow
        3. pin_code Звание
          pin_code
          -4
          Сегодня, 11:17
          Вот и валите в Европу, к галкиным, пугачевым и прочим. Вас кто-то держит?
    2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 11:10
      «Как там наши миротворцы интересно поживают» —
  2. Electrical Звание
    Electrical
    +7
    Сегодня, 11:03
    Какое то странное заявление. Нужно наоборот, побольше всех этих еврейцев отправить туда. Глядишь их там всем скопом и нахлобучат.
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      +2
      Сегодня, 11:13
      Electrical
      +4
      Сегодня, 11:03
      Новый
      Какое то странное заявление. Нужно наоборот, побольше всех этих еврейцев отправить туда. Глядишь их там всем скопом и нахлобучат.
      good laughing good Коротко, но достаточно красноречиво!
    2. Пионер1984 Звание
      Пионер1984
      0
      Сегодня, 11:27
      Ну что значит отправить?Кто хотел уже уехал.Другое дело надо отказаться от двойного,второго и пр.гражданств.Со всеми странами,без исключения.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 11:06
    «Настоятельно рекомендуем российским гражданам воздержаться от поездок в Израиль» —

    — Ну если,конечно,совсем невтерпёж ...
  4. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +2
    Сегодня, 11:07
    Израиль, Ливан, Палестину и Иорданию
    Лично мне а этих странах делать нечего
  5. svp67 Звание
    svp67
    +6
    Сегодня, 11:10
    МИД России призвал граждан воздержаться от поездок в Израиль
    Тут самый больной и животрепещущий вопрос, а на сколько ж они "НАШИ"?
    1. Alex777 Звание
      Alex777
      0
      Сегодня, 12:23
      Главные святыни христианства находятся на территории Израиля.
      Спасибо Иосифу Виссарионовичу за создание этого государства.
      Я в Израиле дважды был. В паломничестве по христианским местам.
      И я, и такие как я - очень даже НАШИ. hi

      ЗЫ. Сейчас, конечно, я туда не поеду ни при каких обстоятельствах.
      1. Юрий Малышко Звание
        Юрий Малышко
        0
        Сегодня, 12:52
        Вам, как недотёпе, показывали фуфло про "землю обетованную", которой и в помине не было.
  6. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 11:16
    Помню многие эти кадры с начадом СВО туда съехали (у дяди квартиру снимал такой, свернулся и отчалил) потом когда ими всерьёз займутся видимо назад повалят. laughing
  7. Zoer Звание
    Zoer
    -1
    Сегодня, 11:18
    Передаю пламенный привет Галкину*, Пугачёвой, Макаревичу* и прочим "соотечественникам".
    *- признаны иноагентами.
  8. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 11:32
    Настоятельно рекомендуем российским гражданам воздержаться от поездок в регион, особенно в Израиль, Ливан и на палестинские территории
    Неужели еще кто-то ездит на палестинские территории и в Ливан (за исключением тех у кого там семья)? А по поводу Израиля наверное те кто желал уехать по различным причинам уже слинял и вкушают все "прелести жизни" в стране, которая "не воюет со своими соседями". И желательно, чтобы не возвращались.
  9. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 11:34
    Надо бы наоборот- пусть валят,"родина" в опасности,надо помочь......но таких дураков вряд ли найдёте,любить "родину" предпочитают в безопасности...
  10. VLAD-96 Звание
    VLAD-96
    0
    Сегодня, 11:49
    Не всем распространяется предостережение. Некоторым нашим (или почти нашим) гражданам очень да же нужно туда ездить и ждать когда их там судьба настигнет и покарает... Например Галкина, Чубайса, Макаревича и других изменников и предателей.
  11. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 12:01
    Настоятельно рекомендуем российским гражданам воздержаться от поездок в регион, особенно в Израиль, Ливан и на палестинские территории

    - заявила Захарова, отвечая на вопросы журналистов.
    Отпуск проведённый с палестинцами что может быть лучше глядишь перевоспитаются российские граждане типа Пугачёвой, Галкина с Макаревичем. bully
  12. Юрий Малышко Звание
    Юрий Малышко
    0
    Сегодня, 12:50
    Неужели, скоро вдарим по энтой территории?!
  13. Юрий Малышко Звание
    Юрий Малышко
    -1
    Сегодня, 12:56
    Каких граждан призвал МИД воздержаться от поездки в И? Наши граждане, пока не обдолбаны, в И не ездят.
  14. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    0
    Сегодня, 12:57
    А чего эта наша Маша молчала, когда евреи воевали на стороне клоуна. В израилевке наших людей нет, есть только затаившиеся гниды.

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