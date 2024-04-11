МИД России призвал граждан воздержаться от поездок в Израиль
Прошло более полугода с начала новой эскалации в зоне палестино-израильского конфликта и сегодня напряжение лишь нарастает. Очевидно, что для своей же безопасности данный регион лучше не посещать.
Об этом же заявила и официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова которой приводятся в телеграм-канале ведомства.
- заявила Захарова, отвечая на вопросы журналистов.
По словам дипломата, напряжённость на Ближнем Востоке сохраняется, и без крайней необходимости эти страны не стоит посещать.
При этом представитель МИД России добавила, что на сегодня нет предпосылок распространения конфликта на Иорданию и поэтому с 31 марта было восстановлено прямое авиасообщение между Москвой и Амманом.
- отметила Захарова.
Напомним, что после нападения боевиков ХАМАС на Израиль и начала боевых действий в секторе Газа российский МИД рекомендовал гражданам страны не посещать Израиль, Ливан, Палестину и Иорданию. Последняя из списка исключена. Теперь новое предупреждение по Израилю, связанное с возможным ответом Ирана на израильский удар по его консульстве в Дамаске.
- Википедия/Golasso
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