МИД России призвал граждан воздержаться от поездок в Израиль

Настоятельно рекомендуем российским гражданам воздержаться от поездок в регион, особенно в Израиль, Ливан и на палестинские территории

Перенос боевых действий из сектора Газа на территорию Королевства представляется в настоящее время маловероятным

Прошло более полугода с начала новой эскалации в зоне палестино-израильского конфликта и сегодня напряжение лишь нарастает. Очевидно, что для своей же безопасности данный регион лучше не посещать.Об этом же заявила и официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова которой приводятся в телеграм-канале ведомства.- заявила Захарова, отвечая на вопросы журналистов.По словам дипломата, напряжённость на Ближнем Востоке сохраняется, и без крайней необходимости эти страны не стоит посещать.При этом представитель МИД России добавила, что на сегодня нет предпосылок распространения конфликта на Иорданию и поэтому с 31 марта было восстановлено прямое авиасообщение между Москвой и Амманом.- отметила Захарова.Напомним, что после нападения боевиков ХАМАС на Израиль и начала боевых действий в секторе Газа российский МИД рекомендовал гражданам страны не посещать Израиль, Ливан, Палестину и Иорданию. Последняя из списка исключена. Теперь новое предупреждение по Израилю, связанное с возможным ответом Ирана на израильский удар по его консульстве в Дамаске.