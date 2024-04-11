Американские секретные киберсилы многократно участвовали в операциях за пределами США, включая территорию Украины

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Американские секретные киберсилы многократно участвовали в операциях за пределами США, включая территорию Украины

По словам руководителя Киберкомандования и Агентства национальной безопасности армии США, в прошлом году американские специалисты по кибербезопасности работали в более чем десятке стран в рамках действий, направленных на укрепление сетей и якобы противодействие хакерам.

Как сообщает американское издание Defense News, миссии, проведенные Национальными киберсилами США, насчитывали в общей сложности 22 эпизода, причем некоторые из них происходили одновременно по всему миру.



В отчете генерала ВВС США Тимоти Хо, представленном сенатскому комитету по вооруженным силам, все более важную роль играет вопрос безопасности правительства, частного сектора и критически важных инфраструктурных систем. По словам американского генерала, иностранные государства постоянно обновляют свои методы работы и часто действуют через сети и устройства, принадлежащие США. При этом оперативные миссии выполняются киберсилами США по приглашению иностранных правительств и не всегда разглашаются, поскольку многие страны предпочитают скрывать свое сотрудничество с американской армией в киберсфере.

В частности, американские киберсилы активно сотрудничали с Украиной перед началом российской спецоперации, с Албанией после якобы иранских кибератак и Латвией, где было обнаружено вредоносное ПО. Кроме того, ранее отмечалось тесное сотрудничество с Эстонией, Хорватией, Литвой, Черногорией и Северной Македонией.

По большому счёту, эти американские силы сами могли стоять за кибератаками по всему миру.
  • Pixabay
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3 комментария
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  1. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 10:46
    Да ,мне постоянно названивают эти силы . То служба безопасности Сбера ,то какие то следователи ,то номер финансовый какой то поменять.Тут следователя попросил Гимн РФ спеть ,так он трубку бросил ,не любит Родину наверно.А Гимн США или Украины ,будет подозрительно
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 10:56
      а я трубку сразу кладу когда такие звонят - даже не разговариваю. так теперь стало гораздо меньше таких звонков - видимо поняли что им с моего номера ничего не обломится.
  2. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 11:09
    В последнее время пользуясь бардаком, устроенным нашими законотворцами с законом "О связи" эти перцы звонят с известием, что "у вас закончился срок контракта с оператором связи" и для продления надо сказать код, который вы получите по СМС . В это время входят в ваши Госуслуги и запрашивают восстановление пароля, после которого вы получаете СМС с кодом. Если вы его сообщите самозванному "оператору связи" - он завладел Госуслугами!
    Пока отключите и заблокируете - может наделать делов, особенно если у вас на Госуслугах полностью легализированная до третьей высшей стадии электронная подпись - могут набрать кредитов, продать вашу недвижимость или автомобиль...
    Можно если есть время поводитьтна помочах звонарей, поговорить, спросить как зовут, как делишки, как детишки, чей Крым и потом вежливо послать куда кто придумает.
    Если времени нет, можно сразу согласиться, что "контракт с оператором кончился" и вздохнуть "ну отключайте".
    Жуликам такой троллинг очень неприятен, когда не они кого-то "катают", а над ними издеваются. Я радуюсь, когда мне в ходе 10 минут разговора удается из кибервоена поток неконтролируемых выражений.
    Да, и совет всем: не делать полностью полномочную электронную подпись, это опасно.

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