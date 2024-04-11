Американские секретные киберсилы многократно участвовали в операциях за пределами США, включая территорию Украины

По словам руководителя Киберкомандования и Агентства национальной безопасности армии США, в прошлом году американские специалисты по кибербезопасности работали в более чем десятке стран в рамках действий, направленных на укрепление сетей и якобы противодействие хакерам.Как сообщает американское издание Defense News, миссии, проведенные Национальными киберсилами США, насчитывали в общей сложности 22 эпизода, причем некоторые из них происходили одновременно по всему миру.В отчете генерала ВВС США Тимоти Хо, представленном сенатскому комитету по вооруженным силам, все более важную роль играет вопрос безопасности правительства, частного сектора и критически важных инфраструктурных систем. По словам американского генерала, иностранные государства постоянно обновляют свои методы работы и часто действуют через сети и устройства, принадлежащие США. При этом оперативные миссии выполняются киберсилами США по приглашению иностранных правительств и не всегда разглашаются, поскольку многие страны предпочитают скрывать свое сотрудничество с американской армией в киберсфере.В частности, американские киберсилы активно сотрудничали с Украиной перед началом российской спецоперации, с Албанией после якобы иранских кибератак и Латвией, где было обнаружено вредоносное ПО. Кроме того, ранее отмечалось тесное сотрудничество с Эстонией, Хорватией, Литвой, Черногорией и Северной Македонией.По большому счёту, эти американские силы сами могли стоять за кибератаками по всему миру.

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