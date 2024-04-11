Президент Финляндии призвал Североатлантический альянс к «менее воинственным» заявлениям в адрес России

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Президент Финляндии призвал Североатлантический альянс к «менее воинственным» заявлениям в адрес России

Представители руководства западных стран делают очередные милитаристские заявления, направленные против нашей страны. Президент Финляндии Александр Стубб, который вступил 1 марта в должность, в интервью The Financial Times призвал НАТО к «менее воинственным» заявлениям о России.

Однако такое заявление Стубба не свидетельствует о том, что в Хельсинки власти «прозрели» по отношению к перспективам конфликта с нашей страной. Напротив, новый финский президент заявил, что вместо рассуждений и заявлений странам Североатлантического альянса надо заняться подготовкой своих вооруженных сил к потенциальному конфликту с Российской Федерацией.



Я призываю все европейские государства стать более финскими. Другими словами, более подготовленными

- подчеркнул Стубб.

В то же время, финский президент отметил, что напасть на страны альянса Россия якобы сможет не ранее 2030 года. То есть, за шесть лет западным государствам надо подготовиться к такой перспективе и заняться модернизацией своих вооруженных сил.

Первостепенной задачей Запада финский лидер назвал поддержку украинского государства. Он считает, что надо защитить Украину от продолжающегося наступления российской армии. Кроме того, Стубб выступил за введение обязательной воинской службы по призыву в странах Западной Европы, и сослался при этом на опыт Финляндии, которая это и так уже сделала.
  • Министерство обороны Финляндии
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22 комментария
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  1. Комментарий был удален.
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +2
    Сегодня, 10:25
    В то же время, финский президент отметил, что напасть на страны альянса Россия якобы сможет не ранее 2030 года.

    Можно подумать когда Запад будет перевооружаться и готовиться к войне с РФ, Россия будет молча за этим с восторгом наблюдать и ничего не делать... Нет... Россия тоже будет к этому готовиться... Так что когда вы будете готовы к войне с нами, мы будем готовы вас уничтожить... Причём раз и навсегда!!!
    1. krot Звание
      krot
      +1
      Сегодня, 10:34
      вместо рассуждений и заявлений странам Североатлантического альянса надо заняться подготовкой своих вооруженных сил к потенциальному конфликту с Российской Федерацией.

      Эх, настало время расчехлять наши ядерные силы..
    2. кредо Звание
      кредо
      +2
      Сегодня, 11:24
      Арви, Кари, Пекка и Сеппо сегодня заступили в наряд на охрану государственной границы.
      Арви был направлен на защиту северной границы, Кари восточной, Пекка южной, а Сеппо западной.
      Развод прошёл как всегда штатно и каждый занял своё место.

      Через полчаса Арви устал стоять, присел на ближайший пенёк, достал кисет с махоркой и забил её в самокрутку, закурил и глубоко затянувшись закрыл глаза от нахлынувшего в лёгкие удовольствия. "Забористая" - подумал про себя, а потом вслух негромко сказал - "Пекка, ну как там у тебя на южных рубежах?".

      Лёжа на животе Пекка перевернулся на спину и довольный от смены позы ответил Арви - "Да всё то же самое что и у тебя, лес, зудящие комары и остатки строений Утсйоки (город на самом севере их бывшей страны) в ста метрах.

      "И у меня, и у меня" - тут же послышались голоса с восточной и западной границы от Кари и Сеппо.

      Великая Финляндия продолжала своё существование даже на шести сотках. Все жили дружно и счастливо. fellow
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 11:25
        Класс!!! Продолжайте в том же духе!!! good
    3. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 11:25
      напасть на страны альянса Россия якобы сможет не ранее 2030 года.

      А чего так долго? Или это он для себя рассчитал время на подготовку? Так обманулся малость! Россия будет готова гора а а здо раньше.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 10:26
    Президент Финляндии призвал Североатлантический альянс к «менее воинственным» заявлениям о России
    Чего так то? Сам "ястреб" ещё тот.
    Вопрос... их всех неоднократно били и не добили только по причине нашего вечного, не вовремя проявленного, миролюбия...
    Вопрос... а может чего то вспомнил и задался простым вопросом, а осталось ли у нас от прежнего миролюбия хоть что то?
  4. smart_ups Звание
    smart_ups
    +4
    Сегодня, 10:28
    На словах я лев могучий, а на деле клоп вонючий.
    1. hohohol Звание
      hohohol
      +3
      Сегодня, 10:38
      Да да, именно так!

      Отважно и смело
      Ведет битву рать
      Для рыцаря главное
      Шпоры не обосрать
  5. fif21 Звание
    fif21
    +3
    Сегодня, 10:29
    Желание запада разговаривать с РФ с позиции силы ,приведут к войне . Вопрос времени . Всему есть предел , и терпению РФ тоже . Войны в РФ никто не хочет , но и колонией запада РФ не будет. hi
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 10:30
    Кстати фины трубопровод " Балтикконнект " восстановили ,провели гидравлические испытания,откачают воду и в конце апреля запустят.Предмет похожий на якорь оказался ничейным.Прикол - создан консорциум по безопасности подводной инфраструктуры в Северном море.Одна из стран консорциума Бельгия ,выделила умопомрачительную сумму - 1 000 000 €.Наверно манометры поменяют на береговой инфраструктуре.От предмета похожего на якорь реальной защиты нет.
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      +2
      Сегодня, 10:35
      tralflot1832
      (Андрей С.)
      +1
      Сегодня, 10:30
      Новый
      Кстати фины трубопровод " Балтикконнект " восстановили ,провели гидравлические испытания,откачают воду и в конце апреля запустят. Предмет похожий на якорь оказался ничейным. ...
      Да мало ли чего падает на дно... И на нём нет примерно такого штампа. Андрей, hi !
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 10:36
    Я призываю все европейские государства стать более финскими. Другими словами, более подготовленными
    Даже не подумал, что тем самым обидел поляков с прибалтами, которые уже давно призывают быть более решительными в отношении России и не боятся последствий. А тут оказывается финны более подготовлены и решительнее других членов НАТО. Даже Макрона общеголял с его вводом войск на украину. Кто следующий прогавкает очередной призыв?
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 10:40
      Кто следующий прогавкает очередной призыв?
      Монако wink
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +1
        Сегодня, 11:03
        Цитата: Голландец Михель
        Монако

        Андорра ! soldier
  8. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 10:39
    Президент Финляндии призвал Североатлантический альянс к «менее воинственным» заявлениям в адрес России
    Финны зашебуршали. Выступали их министерша) - хотят повышать налоги, урезать пенсион...Т.е. процесс пошел good !
  9. alexoff Звание
    alexoff
    +2
    Сегодня, 10:42
    Как у финнов с солярой? Долго они могут провоевать без портов?
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 10:47
      У финов есть олени,будут на них ездить.Правда ягель они ( часть) покупали в России.И тут облом.
  10. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 10:51
    Дурней американцы подталкивают к войне с русскими. Не понимаю что он им там поет ,что нейтральные финны, вдруг полюбили войну ?
  11. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 10:53
    Злой финн стубб ползет по фьорду, точит свою финку...
  12. Жнец Звание
    Жнец
    +2
    Сегодня, 10:55
    напасть на страны альянса Россия якобы сможет не ранее 2030 года. То есть, за шесть лет западным государствам надо подготовиться к такой перспективе и заняться модернизацией своих вооруженных сил

    Нам надо читать это как подготовка западом агрессии против нашей страны в ближайшем будущем и готовиться. История повторяется, век за веком запад накатывался на нас, будет это делать и дальше.
    1. Ильнур Звание
      Ильнур
      +1
      Сегодня, 11:10
      век за веком запад накатывался на нас, будет это делать и дальше.

      Они очень кушать хотят, причём вкусно и за чужой счёт... Тут Россия не хочет дальше кормить, другие ю, за счёт кого жировали, тоже не хотят... Вот если одолеют Россию, то и дальше будут жировать... А вот этого "если" не будет, вот им эта перспектива очень пугает...
  13. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    0
    Сегодня, 12:40
    5 миллионная страна, если будет воля России прекратит своё существование в течение суток. Надеюсь в следующий раз ничего отодвигать не будем, а просто сравняем энергетику у чухны, сами вымрут зимой.

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