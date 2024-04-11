Представители руководства западных стран делают очередные милитаристские заявления, направленные против нашей страны. Президент Финляндии Александр Стубб, который вступил 1 марта в должность, в интервью The Financial Times призвал НАТО к «менее воинственным» заявлениям о России.Однако такое заявление Стубба не свидетельствует о том, что в Хельсинки власти «прозрели» по отношению к перспективам конфликта с нашей страной. Напротив, новый финский президент заявил, что вместо рассуждений и заявлений странам Североатлантического альянса надо заняться подготовкой своих вооруженных сил к потенциальному конфликту с Российской Федерацией.- подчеркнул Стубб.В то же время, финский президент отметил, что напасть на страны альянса Россия якобы сможет не ранее 2030 года. То есть, за шесть лет западным государствам надо подготовиться к такой перспективе и заняться модернизацией своих вооруженных сил.Первостепенной задачей Запада финский лидер назвал поддержку украинского государства. Он считает, что надо защитить Украину от продолжающегося наступления российской армии. Кроме того, Стубб выступил за введение обязательной воинской службы по призыву в странах Западной Европы, и сослался при этом на опыт Финляндии, которая это и так уже сделала.

Я призываю все европейские государства стать более финскими. Другими словами, более подготовленными

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