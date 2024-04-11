Военкоры сообщают об освобождении российскими войсками Новомихайловки к югу от Марьинки
Судя по сообщениям из открытых источниках, российская армия продолжает наращивать давление на оборону врага на нескольких направлениях. Хотя существенных прорывов не достигнуто, есть локальные успехи наших войск.
Наиболее ожесточенные бои идут в ДНР, противник яростно сопротивляется, но сдерживать натиск ВС РФ уже не в силах. Накануне сообщалось, что к югу от Марьинки российские войска продолжают освобождать Новомихайловку, под контролем ВСУ остается не более десятой части села на западных окраинах. В сегодняшних утренних сводках военкоры уточняют, что Новомихайловка полностью под контролем ВС РФ, идет зачистка. Военные эксперты отмечают, что дальнейшее продвижение на этом направлении позволит российской армии выйти с севера в тыл Угледарской группировке ВСУ, что значительно усложнит оборону противника на Южно-Донецком направлении.
Западнее Марьинки тяжелые бои идут в Георгиевке. На северо-западном направлении Марьинского участка наши войска укрепляют позиции в южной части Красногоровки. Есть данные, что наши группы взяли под контроль ряд высоток в городе, продолжаются бои в частном секторе. По укреплениям противника российская авиация наносит удары ФАБ, работает артиллерия. В Первомайском продолжается зачистка, одновременно наши усилили давление на противника в Невельском и оттесняют врага в сторону Карловки. В свою очередь, противник бьет артиллерией по Первомайскому и подходам к нему.
Наши войска продвинулись к северу от Нетайлово, бои идут практически на окраинах Уманского. Проходящие через это село трассы находятся под огневым контролем ВС РФ, что существенно осложняет логистику ВСУ в этом районе. Ближайшая пригодная дорога идет через Карловку, куда уже добивает российская артиллерия. Уманское остается самым значимым укрепрайоном на этом участке. Севернее ВС РФ практически вытеснили ВСУ из Семеновки, по данным на вчерашний вечер за противником остался последний опорный пункт. Продолжаются бои в Новокалиново и Бердычах.
На Артемовском направлении ВС РФ зачищают Богдановку. Западнее Красного (Ивановского) наши части еще немного продвинулись к каналу Северский Донец-Донбасс. В Часов Яре существенных изменений не произошло, российские подразделения немного расширили зону контроля на восточных окраинах в мкр Канал. Разведка активно выявляет подтягиваемые в город резервы ВСУ, после чего по ним отрабатывает артиллерия и авиация.
На Северском направлении в ЛНР продолжаются бои за взятие Белогоровки, ранее появившаяся информация об отходе ВСУ из поселка не подтверждается. Военкоры сообщают об очередной дерзкой атаке бойцов отряда «Шторм» и 1-го батальона 123-й бригады 2-го Армейского корпуса ВС РФ. Десяток штурмовиков на мотоциклах под прикрытием артиллерии пролетели через серую зону и взяли под контроль тактически значимый опорный пункт ВСУ на подступах к Выемке (поселок к северо-востоку от Северска), сдвинув линию фронта больше чем на километр.
Украинские источники сообщают о тактическом продвижении российской армии в районе села Работино Ореховского направления Запорожского фронта. Кроме того, в ходе атакующих действий ВС РФ происходит смещение линии фронта на запад к северу от Вербового. Сообщается, что украинские военные начали строительство второй линии обороны в районе подконтрольного Киеву города Орехов. На Времевском направлении наши войска предприняли локальные наступательные действия, в ходе которых штурмовые группы перешли через реку Мокрые Ялы и заняли лесополосу южнее Урожайного.
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