Т-90М «Прорыв»: как производится сборка легендарного российского танка
Российский танк Т-90М «Прорыв» стал настоящим открытием в ходе СВО и уже, можно сказать, заработал звание «легенды». Наша боевая машина по многим параметрам превосходит западные образцы техники, передаваемые Киеву, и стала настоящим кошмаром для ВСУ.
Впрочем, о самом танке и его выдающихся характеристиках уже сказано довольно много. Но как происходит процесс сборки Т-90М «Прорыв»?
Начать стоит с того, что Т-90М, как и Т-72, а также Т-14 «Армата» выпускается на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле. Цех №130, на котором собираются танки, является самым крупным в России.
На сборочной площадке трудятся более тысячи человек. При этом сегодня работа здесь кипит в три смены, семь дней в неделю, без перерывов и выходных.
Самым массовым танком, который сегодня производит «Уралвагонзавод», как раз и является Т-90М.
Стоит отметить, что предприятие выпускает большую часть компонентов, необходимых для создания «Прорыва», включая все элементы трансмиссии и электропроводки.
Само же производство стартует в литейном цехе, где отливаются части бронекорпуса.
Затем начинается непосредственная сборка. Корпуса танка собираются на конвейере, в то время как башни перемещаются со стенда на стенд. Это связано с тем, что в этом элементе танка больше систем и настроечных параметров.
Оба процесса идут параллельно друг другу.
Когда корпус и башня собраны, происходит их стыковка. На заводе данный процесс называют «наброской башни на корпус», в то время как журналисты прозвали данный процесс «свадьбой».
После завершения вышеупомянутого процесса, к своей работе приступают электромонтажники.
В отличие от Т-72 в «Прорыве» используется передовая, современная электронная начинка. В частности, танк оснащен бортовым компьютером, который самостоятельно дает команду на отстрел тепловых ловушек в случае, если боевую машину атакуют из ПТРК или другого вооружения.
Как рассказал один из электромонтажников завода, ему довелось ремонтировать танк, по которому было произведено 6 выстрелов из ПТРК Javelin. При этом система защиты танка успешно отразила 5 из них.
Наконец, на последнем этапе идет проверка траков и «обувание» боевой машины в гусеницы.
На этом сборка завершается, и машина отправляется на испытания.
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