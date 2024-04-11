Американское правительство с 2022 года увеличило вдвое инвестиции в Армению

Агентство США по международному развитию (USAID), которое является правительственной организацией, планирует дополнительно вложить в армянскую экономику 33 миллиона долларов. Средства пойдут на увеличение товарооборота между двумя странами, улучшение инвестиционной привлекательности Армении, рост ее потенциала в сфере импортно-экспортных операций.Об этом на своей странице в социальной сети заявила глава USAID Саманта Пауэр.По ее словам, о планах USAID уже оповестили армянского премьер-министра Никола Пашиняна.Она также напомнила, что американское правительство с 2022 года, когда началась российская спецоперация, увеличило вдвое свои инвестиции в Армению, сосредоточившись на экономической сфере. Только за прошедший год армяно-американский товарооборот показал рост на 17 процентов. По мнению Пауэр, эти впечатляющие результаты в значительной степени являются плодами усилий агентства.С 2012 года деятельность USAID в РФ по инициативе российских властей была прекращена. За предыдущие два десятилетия сумма их проектов в России составила 2,7 миллиарда долларов.Свои контакты с Ереваном за последнее время активизировали не только американцы но и представители европейских государств. Так, недавно было объявлено о поездке на армянскую землю большой делегации во главе с руководителем группы дружбы Франция-Армения французского сената Жильбером-Люком Девинази, которая продлится с 19 по 26 апреля.

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