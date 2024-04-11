Американское правительство с 2022 года увеличило вдвое инвестиции в Армению

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Американское правительство с 2022 года увеличило вдвое инвестиции в Армению

Агентство США по международному развитию (USAID), которое является правительственной организацией, планирует дополнительно вложить в армянскую экономику 33 миллиона долларов. Средства пойдут на увеличение товарооборота между двумя странами, улучшение инвестиционной привлекательности Армении, рост ее потенциала в сфере импортно-экспортных операций.

Об этом на своей странице в социальной сети заявила глава USAID Саманта Пауэр.

По ее словам, о планах USAID уже оповестили армянского премьер-министра Никола Пашиняна.

Она также напомнила, что американское правительство с 2022 года, когда началась российская спецоперация, увеличило вдвое свои инвестиции в Армению, сосредоточившись на экономической сфере. Только за прошедший год армяно-американский товарооборот показал рост на 17 процентов. По мнению Пауэр, эти впечатляющие результаты в значительной степени являются плодами усилий агентства.

С 2012 года деятельность USAID в РФ по инициативе российских властей была прекращена. За предыдущие два десятилетия сумма их проектов в России составила 2,7 миллиарда долларов.

Свои контакты с Ереваном за последнее время активизировали не только американцы но и представители европейских государств. Так, недавно было объявлено о поездке на армянскую землю большой делегации во главе с руководителем группы дружбы Франция-Армения французского сената Жильбером-Люком Девинази, которая продлится с 19 по 26 апреля.
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16 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    -1
    Сегодня, 10:55
    планирует дополнительно вложить в армянскую экономику 33 миллиона долларов. Средства пойдут на увеличение товарооборота между двумя странами, улучшение инвестиционной привлекательности Армении, рост ее потенциала в сфере импортно-экспортных операций.

    да ладно. это внешне узаконенная взятка Пашиняну и его приспешникам. покупают армянских лиц при власти.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 11:15
      33 миллиона долларов, да это и Пашиняну одному не хватит, а там ещё целая команда оглоедов... Интересно, а на сколько субсидировала Россия экономику Армении...??? Вот в этом между нами и разница - мы помогаем всей стране, а они покупают элиту... И как это не обидно, зачастую их способ оказывается эффективней нашего...
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        +1
        Сегодня, 11:34
        Американское правительство с 2022 года увеличило вдвое инвестиции в Армению

        stop И что в Армении Пашиняна будет, кроме СОРОСЯТСКОЙ проамериканской, прозападной колониальной милитаризации против Русских и России, как в Украине?!

        Ку-ку, армяне! fool yes
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 11:00
    «Средства пойдут на увеличение товарооборота между двумя странами» —

    — Из Армении что будут "оборачивать" - понты? ...
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 11:10
      Из Армении что будут "оборачивать" - понты?
      Преступность и эмиграцию wink
    2. Бородач Звание
      Бородач
      -1
      Сегодня, 11:13
      33 миллиона долларов Пашиняну на яхту. Это больше, чем 30 сребреников.
  3. KukuRuzvelt Звание
    KukuRuzvelt
    +3
    Сегодня, 11:03
    Армения, походу, в скором времени - это новая Украина. История обеих образований - история бесконечных предательств, проигранных войн, вечно под кем-то. Таких и будут находить. Щас лет 15-20 - переформатируют армян, сделают из них дичайших русофобов и бросят в топку Американскому ВПК.
  4. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 11:05
    Агентство США по международному развитию (USAID), которое является правительственной организацией, планирует дополнительно вложить в армянскую экономику 33 миллиона долларов. Средства пойдут на увеличение товарооборота между двумя странами, улучшение инвестиционной привлекательности Армении, рост ее потенциала в сфере импортно-экспортных операций.

    США через (USAID) официально признало выделение средств ,на подготовку к развалу страны.Но это не так открыто конечно ,это под видом демократии ,торговли ,обучения
  5. Seal Звание
    Seal
    0
    Сегодня, 11:10
    Чем больше американцы дадут денег Армении - тем меньше денег останется у них на Украину. Так, что пусть Армении дают не 33 миллиона, а 33 миллиарда долларов.
  6. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:14
    планирует дополнительно вложить в армянскую экономику 33 миллиона долларов
    Для полного разрыва с Россией ни чего не жалко, но на фоне украинского майдана (5 млрд. вложено в госпереворот) слишком маловато. Значит ли это, что армяне более сговорчивы?
    за прошедший год армяно-американский товарооборот показал рост на 17 процентов
    При этом Армения импортирует из России товары с долей 30% от всего импорта, а из Сша только 4,12%.
    1. Не_боец Звание
      Не_боец
      0
      Сегодня, 11:25
      Значит ли это, что армяне более сговорчивы?

      Там большая часть пути уже пройдена. Да и страна поменьше.
      Насчет украинизации - в путь! Общей границы нет, разве что надо нашу базу эвакуировать, неизвестно зачем она там нужна. Ну и визовый режим, если его нет, и всякую незаконную миграцию "хороших людей" тоже неплохо бы на родину отправить.
  7. Thumbs Звание
    Thumbs
    0
    Сегодня, 11:16
    «Печенюшки Нуланда» раздают. Недальновидность нашего мид по отношению к Армении впечатляет.
  8. Петр_Колдунов Звание
    Петр_Колдунов
    0
    Сегодня, 11:20
    Обалдеть! Армяне отказались от ежегодных 7,5 миллиардов долларов от сотрудничества с Россией - чтобы получить один раз 33 миллиона (в ДВАДЦАТЬ раз меньше!) от Америки!
    Это признак мозга? Это признак дерева! Пускай больше не обижаются на эпитет "чурки"! Они чурки совсем не потому, что кавказцы, а потому что деревянные и безмозглые!!!
    1. Не_боец Звание
      Не_боец
      0
      Сегодня, 11:26
      Кто получает эти миллиарды и кто получает помощь от госдепа? Разные люди. Даже если это одни и те же, то они считают что деньги можно получать и там и там.
  9. Everevil Звание
    Everevil
    0
    Сегодня, 11:29
    А кто-то сомневался, что за всеми последними телодвижениями Пашиняна стоят американские бабки? request
  10. владимир 290 Звание
    владимир 290
    0
    Сегодня, 11:39
    Кастрюли должны подорожать в армении, ну а прыгать они у майданутых сами научатся

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