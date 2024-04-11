Французская пресса пишет о невозможности вступления Украины в ЕС и НАТО, но использовании этой темы на переговорах по конфликту

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Французская пресса пишет о невозможности вступления Украины в ЕС и НАТО, но использовании этой темы на переговорах по конфликту

Вступление Украины в Евросоюз и Североатлантический альянс не представляется возможным. Однако активное муссирование этой темы в медийном пространстве позволяет использовать ее в качестве одного из предметов торга на вероятных впоследствии переговорах с Россией о завершении конфликта. Такую точку зрения излагает французская пресса.

Президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно заявлял не только о возможном вступлении Украины в ЕС и НАТО, но и о готовности в перспективе отправить французскую армию для поддержки ВСУ. Однако такие заявления являются скорее способом давления на Москву.

Украине нет места в Евросоюзе. Мы повторяем ту же ошибку, что и с Турцией. Это стало бы ошибкой, которая убила бы ЕС. Присоединение крупнейшего в мире производителя зерна было бы безумием

- цитирует французская пресса одного из неназванных высокопоставленных чиновников правительства страны.

Постоянные заявления о том, что Франция поддерживает Украину в ее стремлении вступить в Евросоюз и НАТО нужны для того, чтобы повлиять на позицию России. Затем, пишет французская пресса, от таких перспектив Париж, разумеется, откажется. Никто не собирается принимать проблемную страну в европейское сообщество.

Многие французские политики сходятся во мнении, что поддержка Украины – вопрос краткосрочной перспективы. Если же ее принять в состав Евросоюза, то это приведет к многочисленным проблемам и политического, и экономического характера.

Экс-президент Франции Николя Саркози вообще озвучил мысль о том, что Украина является связующим звеном между Востоком и Западом и должна им и оставаться, без вступления в состав Евросоюза. То есть, в принадлежности Украины к европейскому миру французские политики тоже не просто сомневаются, но и считают, что считать ее частью Запада совершенно неразумно.
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    15 комментариев
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    1. APASUS Звание
      APASUS
      +3
      Сегодня, 11:01
      Кто там ,кокой то министр обороны Дании сказала ? Что Украина инструмент ослабления России . Нет там ни слова про ЕС ,НАТО ,кружевные трусы ,евро пенсии .........................не не верит клоун ,не верит !
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 11:07
        Сколько не беги за морковкой от этого она ближе и слаще не станет... laughing
      2. Егоза Звание
        Егоза
        +1
        Сегодня, 11:10
        Цитата: APASUS
        не не верит клоун ,не верит !

        Да он это прекрасно знает. Но надо же что-то "народу" обещать.
      3. ANB Звание
        ANB
        0
        Сегодня, 11:39
        . кружевные трусы

        Да вышлите уже украинцам пару составов кружеаных труселей. Чтоб всем хватило. :)
      4. кредо Звание
        кредо
        0
        Сегодня, 11:48
        Как видят в ЕС статус нынешней Украины:
        "Держи собаку на привязи,
        подкармливай, в миску воду лей,
        пугай ею соседей, а взбесится розг не жалей." yes

        Как видит Украина себя в составе ЕС:
        "Мы лучшие на свете,
        нет лучше нас нигде,
        мы можем всё на свете,
        без нас вам жить в г---е." no
    2. Лешак Звание
      Лешак
      +2
      Сегодня, 11:02
      Если коротко то морковку от морды осла убирать не собираются. Пусть укроп и дальше самоубивается с надеждой на кружевные труселя.
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 11:04
        Пусть укроп и дальше самоубивается с надеждой на кружевные труселя
        Во имя демократии и общечеловеческих ценностей
    3. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      Сегодня, 11:03
      . активное муссирование этой темы в медийном пространстве позволяет использовать ее в качестве одного из предметов торга на вероятных впоследствии переговорах с Россией

      Торг здесь неуместен... время торгов прошло.... yes
      1. Electrical Звание
        Electrical
        +2
        Сегодня, 11:11
        О каких торгах вообще может идти речь? Они что, этот испорченый товар в лице бандеро-рабов хотят нам еще и за что-то впарить? Да эта протухшая свинина даже если и приплатят, и то никому не нужна.
      2. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +2
        Сегодня, 11:11
        Цитата: Mouse
        Торг здесь неуместен... время торгов прошло..

        Присоединение крупнейшего в мире производителя зерна было бы безумием

        Пшеница и кукуруза виновата.... wink
    4. militari97 Звание
      militari97
      +2
      Сегодня, 11:07
      Ну чо, Мыколы... Украина цэ Яуропа?
    5. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      +2
      Сегодня, 11:08
      Если коротко Украина - это колхоз, колхозники у нас есть свои, и зерно свое. Поэтому колхозники нужны только для двух вещей. Покупать наши айфоны и воевать за нас на войнах.
    6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 11:21
      «Вступление Украины в Евросоюз и Североатлантический альянс не представляется возможным» —

      — "Ти ж мене підманула" ...
    7. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 11:21
      Никто не собирается принимать проблемную страну в европейское сообщество.
      Никто не собирается, но все об этом говорят и главное обещают. Французы даже готовы животы положить, чтобы украина стала "свободной" и полноправным членом ЕС. А оказывается это только для того, чтобы такие разговоры раздражали Россию. Украина опять выступает для ЕС, как разменная монета.
    8. Петр_Колдунов Звание
      Петр_Колдунов
      +1
      Сегодня, 11:31
      Присоединение крупнейшего в мире производителя зерна было бы безумием

      Это кто такое этому чиновнику сказал? Украина болтается на шестых-восьмых местах как производитель зерновых. И даже как экспортёр - и то не всегда в пятерку входит!
      Ни по каким рейтингам (даже чисто пшеничным) Украина не может обойти Россию, Китай и Индию с США и Канадой!
      Они там в европах в параллельном мире живут что ли?

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