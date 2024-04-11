Французская пресса пишет о невозможности вступления Украины в ЕС и НАТО, но использовании этой темы на переговорах по конфликту

Украине нет места в Евросоюзе. Мы повторяем ту же ошибку, что и с Турцией. Это стало бы ошибкой, которая убила бы ЕС. Присоединение крупнейшего в мире производителя зерна было бы безумием

Вступление Украины в Евросоюз и Североатлантический альянс не представляется возможным. Однако активное муссирование этой темы в медийном пространстве позволяет использовать ее в качестве одного из предметов торга на вероятных впоследствии переговорах с Россией о завершении конфликта. Такую точку зрения излагает французская пресса.Президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно заявлял не только о возможном вступлении Украины в ЕС и НАТО, но и о готовности в перспективе отправить французскую армию для поддержки ВСУ. Однако такие заявления являются скорее способом давления на Москву.- цитирует французская пресса одного из неназванных высокопоставленных чиновников правительства страны.Постоянные заявления о том, что Франция поддерживает Украину в ее стремлении вступить в Евросоюз и НАТО нужны для того, чтобы повлиять на позицию России. Затем, пишет французская пресса, от таких перспектив Париж, разумеется, откажется. Никто не собирается принимать проблемную страну в европейское сообщество.Многие французские политики сходятся во мнении, что поддержка Украины – вопрос краткосрочной перспективы. Если же ее принять в состав Евросоюза, то это приведет к многочисленным проблемам и политического, и экономического характера.Экс-президент Франции Николя Саркози вообще озвучил мысль о том, что Украина является связующим звеном между Востоком и Западом и должна им и оставаться, без вступления в состав Евросоюза. То есть, в принадлежности Украины к европейскому миру французские политики тоже не просто сомневаются, но и считают, что считать ее частью Запада совершенно неразумно.