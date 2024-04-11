Госкомиссия разрешила третью попытку запуска тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5»

Государственная комиссия приняла решение о готовности к третьей попытке первого пуска с космодрома Восточный в Амурской области тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5".Примерно через 12,5 минут после пуска, который запланирован на 12:00 мск 11 апреля, разгонный блок "Орион" с испытательной полезной нагрузкой должен отделиться от третьей ступени ракеты, после чего продолжится ее выведение на целевую орбиту.Как сообщает Роскосмос, второй перенос старта новой российской ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный обусловлен выявленными сбоями в системе контроля запуска двигателя, после чего были проведены дополнительные испытания, необходимые для выявления всех нюансов. Подобная практика является обычной для новых ракет.В настоящее время Роскосмос находится лишь в начале летно-конструкторских испытаний космического ракетного комплекса "Амур", включающего в себя ракету-носитель и инфраструктуру космодрома Восточный.В ходе первоначального этапа выявляются все возможные нюансы, поэтому для разработчиков отмены пусков по техническим причинам являются достаточно рядовым явлением.Также сообщается, что "Ангара-А5" является экологически чистой ракетой, которая, в отличие от "Протон-М" не использует токсичное топливо. Предполагается, что именно "Ангара" в перспективе полностью заменит "Протон-М". Модернизированный однокамерный жидкостный ракетный двигатель РД-191М, используемый в "Ангаре", работает на керосине и жидком кислороде.

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