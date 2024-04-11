Госкомиссия разрешила третью попытку запуска тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5»

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Госкомиссия разрешила третью попытку запуска тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5»

Государственная комиссия приняла решение о готовности к третьей попытке первого пуска с космодрома Восточный в Амурской области тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5".

Примерно через 12,5 минут после пуска, который запланирован на 12:00 мск 11 апреля, разгонный блок "Орион" с испытательной полезной нагрузкой должен отделиться от третьей ступени ракеты, после чего продолжится ее выведение на целевую орбиту.





Как сообщает Роскосмос, второй перенос старта новой российской ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный обусловлен выявленными сбоями в системе контроля запуска двигателя, после чего были проведены дополнительные испытания, необходимые для выявления всех нюансов. Подобная практика является обычной для новых ракет.

В настоящее время Роскосмос находится лишь в начале летно-конструкторских испытаний космического ракетного комплекса "Амур", включающего в себя ракету-носитель и инфраструктуру космодрома Восточный.

В ходе первоначального этапа выявляются все возможные нюансы, поэтому для разработчиков отмены пусков по техническим причинам являются достаточно рядовым явлением.

Также сообщается, что "Ангара-А5" является экологически чистой ракетой, которая, в отличие от "Протон-М" не использует токсичное топливо. Предполагается, что именно "Ангара" в перспективе полностью заменит "Протон-М". Модернизированный однокамерный жидкостный ракетный двигатель РД-191М, используемый в "Ангаре", работает на керосине и жидком кислороде.
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28 комментариев
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  1. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    -21
    Сегодня, 11:24
    Причина неполадки в том, что проводку в системе запуска двигателя погрызли мыши, при чём летучие.
    1. Canecat Звание
      Canecat
      +4
      Сегодня, 11:30
      Причина неполадки в том, что проводку в системе запуска двигателя погрызли мыши, при чём летучие.

      Хорошая претензия на гени(т)альность.
      1. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        0
        Сегодня, 12:27
        Цитата: Canecat
        Хорошая претензия на гени(т)альность.

        Так Холостой писюн он и есть холостой! yes
  2. pyagomail.ru Звание
    pyagomail.ru
    +6
    Сегодня, 11:29
    Государственная комиссия приняла решение о готовности к третьей попытке первого пуска
    Бог троицу любит - пусть третья попытка будет удачной. Сколько неудачных пусков было у Брауна, у Королева, у Маска - "через тернии к звездам" прорвались и создали хорошие ракеты. Удачи "Ангаре"!
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      -1
      Сегодня, 11:43
      Бог троицу любит
      И современные технологии)
    2. НИКНН Звание
      НИКНН
      +1
      Сегодня, 11:44
      Цитата: pyagomail.ru
      Бог троицу любит - пусть третья попытка будет удачной.

      Нормально, если честно радует , что данный этап отлажен, страшно представить, что в недалеком прошлом запуск уже стоил бы 2х ракет.
      вспомнилось из анекдота " ...папитка не питка, правильна я гаварю товарищь Берия?" smile
    3. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      +1
      Сегодня, 12:33
      Цитата: pyagomail.ru
      Удачи "Ангаре"!

      Хорошо пошла!
      На окраине вой и зрада! yes
      "Xoxлы, не нойте! У вас сегодня тоже ракеты летали!" laughing
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 11:33
    Ангара-А5" является экологически чистой ракетой,используемый в "Ангаре", работает на керосине и жидком кислороде.

    Не думал никогда ,что керосиновый двигатель экологически чистый .
    1. vadimtt Звание
      vadimtt
      0
      Сегодня, 11:45
      Вроде метановые движки есть/были, но оказались не нужны. Экономить на возвращаемых блоках то-же не стали.
      1. shikin Звание
        shikin
        0
        Сегодня, 12:50
        Метановые двигатели только разрабатываются для проекта Союз-СПГ. Пара метан-керосин дает небольшую прибавку в удельном импульсе двигателя но при этом увеличивается размер и масса топливного бака, что несколько нивелирует выигрыш. При этом метан меньше загрязняет двигатель при работе, что более актуально для многоразовой работы.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 12:11
      Цитата: APASUS
      Не думал никогда ,что керосиновый двигатель экологически чистый .

      Всё же от керосина меньше вреда, чем от гептила, который по токсичности почти сравним с хим. оружием.
    3. Alexey RA Звание
      Alexey RA
      +2
      Сегодня, 12:23
      Цитата: APASUS
      Не думал никогда ,что керосиновый двигатель экологически чистый .

      Дык... всё относительно.
      Керосин-кислород - это, конечно, не кислород-водородный движок.
      Но на фоне сладкой парочки НДМГ - азотная кислота - вполне себе экологически чистый. А уж на фоне бороводородов... laughing
      1. shikin Звание
        shikin
        0
        Сегодня, 12:53
        Все относительно. При работе самого экологичного водород-кислородного двигателя тоже образуются разные и углеродные, и азотные соединения (реакции с атмосферным воздухом). Конечно, гораздо меньше, чем у высококипящей пары.
  4. Сергей Егоров_3 Звание
    Сергей Егоров_3
    -1
    Сегодня, 11:37
    Куда торопятся, не понятно, взлетно-технические испытания для этого и нужны, чтоб по максимуму все недостатки выявить или пошли путем ссср и маска, аварийные запуски....
    1. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      -1
      Сегодня, 11:42
      к 12 апреля торопятся скорее всего
    2. Читателль 2013 Звание
      Читателль 2013
      -2
      Сегодня, 11:43
      Как обычно, кретинизм к дате дню космонавтики, тормозните, проверьте все от и до досконально, отправьте на завод конце концов зачем гнать то
  5. pexotinec Звание
    pexotinec
    -9
    Сегодня, 11:44
    А у нас все всегда хорошо то плотину грызуны прогрызли, теперь все и везде топит, а перед этим сто раз предупреждали готовьтесь. И на СВО все отлично, про потери как буд то их нет, а флагов становится не меньше чем там у окраины. И теперь этими статьями нас успокаивают, что и на космодроме с пусками все хорошо, а это просто штатная ситуация, особенно после всех историй про этот космодром. Когда уже перестанут нам лапшу на уши вешать и очки розовые одевать?
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 12:02
      pexotinec, предлагаете всем коллективно поплакать в уголке? Конкретные предложения есть, или только причитания на тему "всё у нас плохо" в запасе?
    2. Alexey RA Звание
      Alexey RA
      -1
      Сегодня, 12:27
      Цитата: pexotinec
      И теперь этими статьями нас успокаивают, что и на космодроме с пусками все хорошо, а это просто штатная ситуация, особенно после всех историй про этот космодром.

      Лучше уж переносить старты, чем пополнять подводную спутниковую группировку.
      Или как раньше - 11 аварий после пуска, одна за другой (в лунной серии).
    3. Tagan Звание
      Tagan
      +2
      Сегодня, 12:32
      Можете надеть панамку. Отлично решит проблему повисания лапши на ушах.
      Пока вы плакали, ракета улетела.
  6. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 11:47
    Остается пожелать успеха и чтобы запуск соостоялся штатным.
  7. svp67 Звание
    svp67
    +3
    Сегодня, 12:04
    Поехала!!!!!!
    good good good
    1. shikin Звание
      shikin
      0
      Сегодня, 12:55
      С сайта Роскосмоса: https://www.roscosmos.ru/40413/
      Трансляция: https://www.youtube.com/watch?v=BLWrsJGiZsE
  8. иван2022 Звание
    иван2022
    -5
    Сегодня, 12:15
    Маса полезной нагрузки практич та же, что и у "Протон" ( разработка 1967г стоимость пуска $ 70 млн.) Преимущество только в "экологичности", поскольку казахи "Протон" не одобряют. Технологии водородных двигателей, которые разрабатывали в СССР и которые изначально предполагались в "Ангаре" для Лунной программы - были утрачены в 90- е.
    Для спутников связи МО даннаяя ракета уже сейчас слишком слаба ( Отказ от запусков "Сфера- в")
    В 2017 РКК Энергия сама заявила о неконкурентоспособности проекта Ангара на международном рынке. Для серийного выпуска стоимость должна уменьшиться более, чем в 2 раза, что тоже невозможно при нынешних аппетитах начальствующих. Начало работ - 1995 г и сколько денег с тех пор было проедено- большая тайна, ЛЕТИТЕ ГОЛУБИ И БОГ В ПОМОЩЬ, ИБО ДРУГОГО НЕТ ! "А за кого ещё ?", как любят заявлять российские избиратели перед выборами.
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +1
      Сегодня, 12:25
      шипите от злости и дальше а мы будем восхищаться огромным рывком в нашем космостроении
  9. Nastia Makarova Звание
    Nastia Makarova
    +1
    Сегодня, 12:25
    всех причастных и не причастных поздравляю с пуском!!! это огромный прорыв в нашем космостроении
  10. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    0
    Сегодня, 12:25
    Энергия выводила 100 тонн полезной нагрузки. Ангара 5 выводит 25 тонн .. М.да
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      -1
      Сегодня, 12:30
      в последствии на ангару поставят доп разгонный блок и она будет выводить 32,5 тонны и это будет прорыв

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