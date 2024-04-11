Верховная рада Украины проголосовала за ужесточение мобилизации, рассмотрев около 4000 поправок
Киевские власти продолжают искать пути пополнения своих вооружённых сил живой силой. Одним из методов стало ужесточение норм и правил, связанных с мобилизацией.
Ранее Зеленский подписал закон о снижении возраста призыва по мобилизации с 27 до 25 лет, а сегодня украинский парламент (Верховная Рада) принял законопроект, предусматривающий более строгие меры по мобилизации граждан. Предварительно в ВРУ рассмотрели аж 4000 поправок. Стопка бумаги с этими поправками - на фото. Примечательно, что больше половины поправок обсуждались, когда в зале заседаний не было и полусотни депутатов.
Законопроект прошёл первое чтение ещё в начале февраля, а затем, после внесения множества поправок, прошёл второе чтение. Его поддержали 283 депутата, против проголосовал лишь один и ещё 49 воздержались. Стоит напомнить, что большинство в Раде принадлежит пропрезидентской партии «Слуга народа». Около 100 депутатов вообще не голосовали по причине отсутствия.
Теперь документ должен подписать президент Зеленский, через месяц после этого он вступит в силу.
Из документа исключили некоторые наиболее скандальные нормы, включая и блокировку счетов тех, кто решил уклониться от мобилизации. Однако в нём осталось немало других строгих мер, например, обязательное обновление данных в военкоматах в течение шестидесяти дней.
Напомним, что в конце прошлого года Владимир Зеленский говорил, что военные предлагают призвать в армию полмиллиона человек, чтобы ликвидировать дефицит личного состава.
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