Верховная рада Украины проголосовала за ужесточение мобилизации, рассмотрев около 4000 поправок

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Верховная рада Украины проголосовала за ужесточение мобилизации, рассмотрев около 4000 поправок

Киевские власти продолжают искать пути пополнения своих вооружённых сил живой силой. Одним из методов стало ужесточение норм и правил, связанных с мобилизацией.

Ранее Зеленский подписал закон о снижении возраста призыва по мобилизации с 27 до 25 лет, а сегодня украинский парламент (Верховная Рада) принял законопроект, предусматривающий более строгие меры по мобилизации граждан. Предварительно в ВРУ рассмотрели аж 4000 поправок. Стопка бумаги с этими поправками - на фото. Примечательно, что больше половины поправок обсуждались, когда в зале заседаний не было и полусотни депутатов.



Законопроект прошёл первое чтение ещё в начале февраля, а затем, после внесения множества поправок, прошёл второе чтение. Его поддержали 283 депутата, против проголосовал лишь один и ещё 49 воздержались. Стоит напомнить, что большинство в Раде принадлежит пропрезидентской партии «Слуга народа». Около 100 депутатов вообще не голосовали по причине отсутствия.

Теперь документ должен подписать президент Зеленский, через месяц после этого он вступит в силу.

Из документа исключили некоторые наиболее скандальные нормы, включая и блокировку счетов тех, кто решил уклониться от мобилизации. Однако в нём осталось немало других строгих мер, например, обязательное обновление данных в военкоматах в течение шестидесяти дней.

Напомним, что в конце прошлого года Владимир Зеленский говорил, что военные предлагают призвать в армию полмиллиона человек, чтобы ликвидировать дефицит личного состава.
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    14 комментариев
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    1. Gpn27 Звание
      Gpn27
      +1
      Сегодня, 11:48
      Служи Мыкола, умри Мыкола. Мы тебя морально поддержим откуда-нибудь из Канады
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 11:59
        [b]Служи Мыкола, умри Мыкола. Мы тебя морально поддержим откуда-нибудь из Канады[/b]

        Им уже объяснили, что воевать будут до последнего... украинца... Так что они на всё согласные... Мол Запад я врагу не сдам, за него я жизнь отдам!!!
        1. кредо Звание
          кредо
          +2
          Сегодня, 12:12
          По сути депутаты узаконили то, что уже как год осуществляется на Украине, только без соответствующего закона.
          Фактически наркоман снял с себя личную ответственность и возложил её на всех депутатов Рады.
          Теперь не то что полмиллиона, а даже полтора миллиона будет загнано на фронт, включая девушек и женщин, на основании этого закона.

          Кто сомневался, что Украину намеренно очищают от местного населения, скоро увидит это воочию. soldier
    2. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +1
      Сегодня, 11:51
      Чтобы "центр торговли оружием и наркотиками" , развернутый на Украине американцами, работал в режиме 24/7 необходимо подбрасывать в топку войны новые "дровишки" ввиде мобилизантов и мобилизанток.
    3. Snay Звание
      Snay
      +1
      Сегодня, 11:52
      Ну качество от насильно призванных не улучшится...
    4. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 11:53
      Доктор сказал в са а а... в морг, конечно. Вот ВСЕ туда и пойдут... кроме "избранных" конечно.
    5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 11:54
      «Военные предлагают призвать в армию полмиллиона человек, чтобы ликвидировать дефицит личного состава» —

      — "Призвать в армию полмиллиона человек, чтобы ликвидировать" ...
    6. APASUS Звание
      APASUS
      -1
      Сегодня, 11:54
      Из документа исключили некоторые наиболее скандальные нормы, включая и блокировку счетов тех, кто решил уклониться от мобилизации.

      Интересная статья была исключена .Там процентов 80 платежей ,осуществляются налом ,даже среди предприятий . Хотели напугать ,что бы нарад ушел на все 100 в нал
    7. Вадим С Звание
      Вадим С
      +1
      Сегодня, 11:55
      Скоро мужиков там вообще не останется! Страшно представить каково подросткам которые скоро достигнут нужного возраста, и убежать некуда! А там и женщины на очереди близко, жуть!
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 12:12
        Цитата: Вадим С
        Страшно представить каково подросткам которые скоро достигнут нужного возраста

        за что скакали


        стариков среди скакуасов я что-то не наблюдаю, сплошь молодняк
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          +1
          Сегодня, 12:17
          минусовщик среди скакавших?!!!!
          за что мне это быдлo жалеть?!
          скакали?
          прошу на фронт
          1. rotmistr60 Звание
            rotmistr60
            0
            Сегодня, 12:57
            минусовщик среди скакавших?!!!!
            У них ежедневно 1-2 дежурных на сайте, которые старательно пробегаются по всем комментариям касающимся украины.
    8. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 12:03
      Киевские власти продолжают искать пути пополнения своих вооружённых сил живой силой
      всей радой и 95 кварталом на фронт, у вашего клоуна опыт есть
    9. svp67 Звание
      svp67
      0
      Сегодня, 12:07
      Верховная рада Украины проголосовала за ужесточение мобилизации, рассмотрев около 4000 поправок
      Имея в зале, чуть больше 30 человек...из почти полтысячи... А что демократия ж, такая

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