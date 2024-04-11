«Это центр торговли оружием и наркотиками»: экс-советник президента США объяснил важность Украины для Запада
Ситуация на Украине способствовала тому, что эта страна превратилась в один из мировых центров нелегальной торговли. Об этом заявил бывший советник президента США по национальной безопасности генерал в отставке Майкл Флинн.
Эксперт отмечает, что на Украину стекаются огромные финансовые средства. В первую очередь, это – отмывание денег, в котором заинтересованы определенные лица из министерства обороны США. Не исключено, что есть личная заинтересованность шефа Пентагона Ллойда Остина в том, чтобы конфликт на Украине продолжался и сложившаяся ситуация была «законсервирована» на неопределенное время.
- рассказал экс-советник американского президента про важность Украины для США.
Таким образом, украинские события аналитик трактует как результат заинтересованности определенной части американской элиты в колоссальных доходах от отмывания денежных средств. Отсюда можно сделать вывод, что и подход США к украинскому конфликту определяется даже не геополитическими целями Вашингтона, а в первую очередь амбициями и выгодой отдельных политических деятелей.
На этот аспект и ранее обращали внимание многие критики украинского конфликта из числа западных, в том числе и американских, политологов и военных экспертов. Относительно ближайшего окружения президента США Джо Байдена, включая его сына Хантера, и так публиковались сведения о вовлеченности в различные коррупционные схемы, связанные с финансированием киевского режима.
- Министерство обороны США
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