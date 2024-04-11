«Это центр торговли оружием и наркотиками»: экс-советник президента США объяснил важность Украины для Запада

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«Это центр торговли оружием и наркотиками»: экс-советник президента США объяснил важность Украины для Запада

Ситуация на Украине способствовала тому, что эта страна превратилась в один из мировых центров нелегальной торговли. Об этом заявил бывший советник президента США по национальной безопасности генерал в отставке Майкл Флинн.

Эксперт отмечает, что на Украину стекаются огромные финансовые средства. В первую очередь, это – отмывание денег, в котором заинтересованы определенные лица из министерства обороны США. Не исключено, что есть личная заинтересованность шефа Пентагона Ллойда Остина в том, чтобы конфликт на Украине продолжался и сложившаяся ситуация была «законсервирована» на неопределенное время.

Это центр торговли детьми. Это центр наркоторговли. Это центр торговли оружием. Теперь мы знаем о наших биолабораториях, потому что Виктория Нуланд сказала, что они там есть

- рассказал экс-советник американского президента про важность Украины для США.

Таким образом, украинские события аналитик трактует как результат заинтересованности определенной части американской элиты в колоссальных доходах от отмывания денежных средств. Отсюда можно сделать вывод, что и подход США к украинскому конфликту определяется даже не геополитическими целями Вашингтона, а в первую очередь амбициями и выгодой отдельных политических деятелей.

На этот аспект и ранее обращали внимание многие критики украинского конфликта из числа западных, в том числе и американских, политологов и военных экспертов. Относительно ближайшего окружения президента США Джо Байдена, включая его сына Хантера, и так публиковались сведения о вовлеченности в различные коррупционные схемы, связанные с финансированием киевского режима.
  • Министерство обороны США
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11 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 11:47
    «Это центр торговли детьми. Это центр наркоторговли. Это центр торговли оружием. Теперь мы знаем о наших биолабораториях, потому что Виктория Нуланд сказала, что они там есть» —

    — Поэтому США и дальше будет поддерживать Киевский режим ...
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +4
      Сегодня, 11:49
      Ситуация на Украине способствовала тому, что эта страна превратилась в один из мировых центров нелегальной торговли.

      Так Зеля для себя наркоту (откат) с объема или со стоимости получает...???
    2. кредо Звание
      кредо
      +3
      Сегодня, 12:05
      Отсюда можно сделать вывод, что и подход США к украинскому конфликту определяется даже не геополитическими целями Вашингтона, а в первую очередь амбициями и выгодой отдельных политических деятелей.


      Чуть ранее об успешных вложениях на Украине уже высказался сенатор-республиканец США:
      То, что мы тратим сумму, эквивалентную примерно 5% нашего оборонного бюджета, а на самом деле, даже меньше 5% ежегодного оборонного бюджета, на помощь украинцам, это лучшее вложение в оборону нашей страны за всю историю. У нас нет человеческих потерь на Украине, а украинцы героически сражаются против России, ядерное оружие которой нацелено на нас. Таким образом, мы сокращаем и разрушаем российскую армию за очень незначительную сумму», — заявил Митт Ромни.


      или сенатор-республиканец США Линдси Грэм:
      Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно


      или помощник министра обороны США по международной безопасности Селеста Уолландер.
      Финансовая поддержка США киевского режима — выгодная инвестиция, которой необходимо окупиться.


      За века натура англосаксов не изменилась ни чуть - аборигены проливают кровь и убивают друг друга, а англосаксы на этом наживаются и совесть их совершенно не мучает. hi
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +4
    Сегодня, 11:51
    Это центр торговли детьми. Это центр наркоторговли. Это центр торговли оружием.
    То есть центр всего того на чем можно делать огромные деньги. Забыл добавить, что скоро станет и центром терроризма. Еще одна причина необходимости обнуления этой страны.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 11:56
    Да таких центров полосатики наплодили, не тут, так там!
    Кончатся в одном месте, сляпают в другом...
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 12:18
      Цитата: rocket757
      Кончатся в одном месте, сляпают в другом...

      Армения на подходе.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Сегодня, 12:22
        Территория окруженная совсем не друзьями... разве что по воздуху, но это дорого.
  4. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 11:57
    Украина стала прачечной ,черных денег .А Клоун смотрящий от США .
    Все расставил по полочкам ?
  5. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 12:12
    То есть, украинцев или обьют,или сделают наркоманами. Что заслужили то и получили. Никаких " охов" и " ахов".
  6. bars042 Звание
    bars042
    +1
    Сегодня, 12:21
    центр торговли США ... наркотиками

    Это Косово!!
    Также Косово, является центром крышевания АЗС в Великобритании!
  7. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 12:53
    Как посмел этот недостойный Майкл ибн Флинн обвинять уважаемых обитателей райского сада, которые считают доблестью и честью рубить бабло на грязи и пороках. Их так воспитывали пращуры, мамы, папы и старшие товарищи, что деньги, даже от грязных туземцев, не пахнут, а вкупе с влиянием дают моральное право командовать нечестивыми папуасами.

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