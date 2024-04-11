Экс-советник главы Пентагона рассказал о главной ошибке, которую Запад допустил на Украине
Российская СВО на Украине длится уже более двух лет. При этом на данном этапе можно однозначно констатировать, что план Запада на истощение нашего военного потенциала с треском провалился.
Реальность такова, что сегодня как раз ВСУ, которым помогает весь блок НАТО и друге партнеры США, выглядят, мягко говоря, изрядно потрепанными и испытывают острый дефицит в боеприпасах, военной технике, а также личном составе. В свою очередь, Россия значительно нарастила производство вооружения и боеприпасов. На данный момент наша армия полностью обеспечена всем необходимым для выполнения поставленных целей.
Собственно говоря, фиаско плана «войны на истощение» уже начинают признавать и на Западе. В частности, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор считает, что на данном этапе уже можно говорить о стратегическом провале Запада в конфликте на Украине. Об этом эксперт написал у себя в соцсети.
С его слов, главной ошибкой США и их союзников стало то, что они недооценили военное искусство и потенциал ВС РФ, а также производственные мощности России. При этом в Белом доме и конгрессе подобная тенденция сохраняется и сегодня, что не сулит ничего хорошего в будущем.
В то же время со слов Макгрегора, на фоне развития украинского кризиса, сами США начинают терять авторитет и доверие среди своих союзников.
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