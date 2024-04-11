Экс-советник главы Пентагона рассказал о главной ошибке, которую Запад допустил на Украине

17
Экс-советник главы Пентагона рассказал о главной ошибке, которую Запад допустил на Украине

Российская СВО на Украине длится уже более двух лет. При этом на данном этапе можно однозначно констатировать, что план Запада на истощение нашего военного потенциала с треском провалился.

Реальность такова, что сегодня как раз ВСУ, которым помогает весь блок НАТО и друге партнеры США, выглядят, мягко говоря, изрядно потрепанными и испытывают острый дефицит в боеприпасах, военной технике, а также личном составе. В свою очередь, Россия значительно нарастила производство вооружения и боеприпасов. На данный момент наша армия полностью обеспечена всем необходимым для выполнения поставленных целей.



Собственно говоря, фиаско плана «войны на истощение» уже начинают признавать и на Западе. В частности, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор считает, что на данном этапе уже можно говорить о стратегическом провале Запада в конфликте на Украине. Об этом эксперт написал у себя в соцсети.

С его слов, главной ошибкой США и их союзников стало то, что они недооценили военное искусство и потенциал ВС РФ, а также производственные мощности России. При этом в Белом доме и конгрессе подобная тенденция сохраняется и сегодня, что не сулит ничего хорошего в будущем.

В то же время со слов Макгрегора, на фоне развития украинского кризиса, сами США начинают терять авторитет и доверие среди своих союзников.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    17 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +4
      Сегодня, 13:19
      . Собственно говоря, фиаско плана «войны на истощение» уже начинают признавать и на Западе. В частности,

      Да ладно... как попугаи на все голоса орут- нельзя России дать победить, особенно парижский петух распыляется....
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +5
        Сегодня, 13:20
        Дык такая петушья доля - или громко кукарекать или в суп.....
        1. YanniKounnar Звание
          YanniKounnar
          +5
          Сегодня, 13:39
          Avec Macron ce serait plutôt une poule au pot
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 13:41
            Ah oui, mais je m'excuse, je ne comprends pas les types de coqs et de poules.
        2. abrakadabre Звание
          abrakadabre
          +1
          Сегодня, 14:00
          В их реалиях есть и третий вариант: сильно понизить социальную ответственность. Добровольно-принудительно.
        3. Бородач Звание
          Бородач
          +1
          Сегодня, 14:08
          Надоели уже эти успокоительные статьи.
          Если укронацистам нечем воевать, то чем они отбиваются? В штыковые атаки ходят? Фронт третий год на месте топчется.
          Нам нужно в десять раз нарастить производство вооружения. А производство дронов нужно в сто раз нарастить.
          1. rgd20 Звание
            rgd20
            0
            Сегодня, 15:04
            Цитата: Бородач
            Если укронацистам нечем воевать, то чем они отбиваются?

            Почему-то забыли упомянуть: а чем они так усиленно обстреливают российские города в международно признанных границах по нескольку раз в день. Про ЛДНР, Херсонскую и Запорожскую области РФ вообще молчу
      2. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +4
        Сегодня, 13:22
        США начинают терять авторитет и доверие среди своих союзников.
        Вот беда, огорчение !
        1. СергейАлександрович Звание
          СергейАлександрович
          +1
          Сегодня, 13:37
          Ситуация начинает напоминать сюжет из анекдота. Ситуация в целом понятна. Но не понятно, в чём у США и НАТО состоит проблема?
        2. Alex777 Звание
          Alex777
          +1
          Сегодня, 14:18
          Цитата: Uncle Lee
          Вот беда, огорчение !

          То ли еще будет. Мы, наконец таки, начали 404 долбить нормально.
          Вот они и заскулили: "Все пропало! Гипс снимают, клиент уезжает..." bully
    2. Олег Апушкин Звание
      Олег Апушкин
      +1
      Сегодня, 13:21
      Зачинщики разглагольствовались. Всеобщее зло ещё не наказано.
    3. Бережливый Звание
      Бережливый
      +1
      Сегодня, 13:31
      Рано нам почивать на лаврах,они в течение этого года развернут мощности по производству боеприпасов и боевой техники и тогда ой как несладко придётся!Нужно форсировать войну,нужно прямо сегодня забирать новые регионы от ук-роины,время работает на нас но это пока что так. К концу года многое станет гораздо сложнее и хуже для нас!
    4. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 13:39
      план Запада на истощение нашего военного потенциала с треском провалился.
      То, что дал огромную трещину по несущим стенам это точно. Но запад еще лелеет надежду на чудо, которое должна сотворить украина при его поддержке. И вот тут ждет большой удар по западному самолюбию и амбициям в отношении России.
      1. NKT Звание
        NKT
        +1
        Сегодня, 13:44
        С его слов, главной ошибкой США и их союзников стало то, что они недооценили военное искусство и потенциал ВС РФ, а также производственные мощности России

        Не они первые, да скорее всего и не последние. 80 лет назад тоже один художник недооценил РККА.
    5. Павел_Свешников Звание
      Павел_Свешников
      +1
      Сегодня, 13:58
      Никаких планов «войны на истощение» у них не было. Был один план гадить как можно больше России, чтобы она себя съела изнутри. Вот этот план у них не сработал. Времена не те. Путин вам не предатель как Горбачев и свою страну не сольет в угоду штатам.
    6. APASUS Звание
      APASUS
      0
      Сегодня, 14:02
      главной ошибкой США и их союзников стало то, что они недооценили военное искусство и потенциал ВС РФ, а также производственные мощности России.

      Слабым местом США ВСЕГДА были люди . Именно благодаря одной тетке ,та что на Майдане печеньки раздавала.На которую повесили всю авантюру с Украиной .Которая ВДРУГ СТАЛА ЭКСПЕРТОМ по России ,менталитету и промышленному потенциалу ,прокатившись раз на практике ,на корабле с русскими.
    7. seamen2 Звание
      seamen2
      -1
      Сегодня, 14:54
      *На данный момент наша армия полностью обеспечена всем необходимым*.
      Мда, а вот *народный фронт* все собирает, собирает. то на это сбор, то на это. мошейники наверное?

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»