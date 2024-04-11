Российская СВО на Украине длится уже более двух лет. При этом на данном этапе можно однозначно констатировать, что план Запада на истощение нашего военного потенциала с треском провалился.Реальность такова, что сегодня как раз ВСУ, которым помогает весь блок НАТО и друге партнеры США, выглядят, мягко говоря, изрядно потрепанными и испытывают острый дефицит в боеприпасах, военной технике, а также личном составе. В свою очередь, Россия значительно нарастила производство вооружения и боеприпасов. На данный момент наша армия полностью обеспечена всем необходимым для выполнения поставленных целей.Собственно говоря, фиаско плана «войны на истощение» уже начинают признавать и на Западе. В частности, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор считает, что на данном этапе уже можно говорить о стратегическом провале Запада в конфликте на Украине. Об этом эксперт написал у себя в соцсети.С его слов, главной ошибкой США и их союзников стало то, что они недооценили военное искусство и потенциал ВС РФ, а также производственные мощности России. При этом в Белом доме и конгрессе подобная тенденция сохраняется и сегодня, что не сулит ничего хорошего в будущем.В то же время со слов Макгрегора, на фоне развития украинского кризиса, сами США начинают терять авторитет и доверие среди своих союзников.

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