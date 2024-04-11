Как минимум восемь ракет «Кинжал» и четыре Х-101 атаковали крупнейшее украинское ПХГ во Львовской области

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Как минимум восемь ракет «Кинжал» и четыре Х-101 атаковали крупнейшее украинское ПХГ во Львовской области

Российская армия продолжает наносить массированные удары по тыловым объектам военного назначения и связанным с обеспечением ВСУ на подконтрольной киевскому режиму территории. Мощным атакам подвергаются в том числе крупные энергетические объекты, уничтожение которых создает серьезные проблемы не только для Вооруженных сил Украины, постепенно истощает оборонный потенциал страны, но и в целом добивает украинскую экономику.

В этом году целями ударов ВС РФ стали не только распределительные, но и генерирующие энергообъекты, а также впервые с начала СВО газовые хранилища, расположенные на западе Украины. В частности, сегодня ночью комбинированным ударам ракетами и дронами были подвергнуты два объекта критической инфраструктуры во Львовской области. Украинские источники сообщают, что было атаковано крупнейшее на Украине газовое хранилище в Стрыйском районе и электроподстанция в Червоноградском районах.



Как минимум восемь гиперзвуковых ракет «Кинжал» и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 рано утром 11 апреля атаковали самое крупное Бильче-Волицко-Угерское газовое хранилище мощностью 17 млрд кубометров, что составляет больше половины мощности всех ПХГ в стране. Удар по этому ПХГ подтверждает украинская компания «Нафтогаз». Подробности и последствия не уточняются, но они наверняка масштабные с учетом того, какое количество средств поражения было задействовано российскими военными.

Российские эксперты обращают внимание, что в результате ударов масштабной детонации, скорее всего, не произошло, иначе об этом уже вовсю трубили бы в соседней Польше. Но чтобы вывести ПХГ из игры необязательно подрывать его непосредственно. Достаточно уничтожить всю инфраструктуру, позволяющую закачивать и отбирать оттуда газ. Исходя из числа прилетов, такие разрушения весьма вероятны.

Вывод из строя Бильче-Волицко-Угерского ПХГ помимо серьезных долговременных проблем с газоснабжением Украины препятствует хранению европейского газа. Непосредственно для Киева вопрос подземных газохранилищ более чем актуален с учетом того, что минувший отопительный сезон страна завершила с рекордно минимальными запасами, и «Нафтогаз» призывает европейских трейдеров хранить в ПХГ больше газа. Для Европы это важно тем, что в странах ЕС остались высокие запасы после зимы и свободные мощности могут закончиться еще до конца сезона закачки газа.

Эксперты не исключают, что удары по ПХГ на западе Украины могут быть и предупреждением ЕС о том, что необходимо учитывать интересы России, так как у Брюсселя есть рычаги влияния на Киев. Кроме того, столь разрушительные по последствиям для загибающейся энергосистемы Украины удары служат своего рода ответом на усилившиеся террористические атаки ВСУ по российским НПЗ и другим стратегическим промышленным объектам. Намек Москвы в этом случае более чем прозрачен: не остановитесь, будет еще масштабнее и хуже.
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    28 комментариев
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    1. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      +5
      Сегодня, 12:08
      Удачный прилёт. Как говорится, хорошо, но недостаточно.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +4
        Сегодня, 12:13
        Как минимум восемь гиперзвуковых ракет «Кинжал» и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 рано утром 11 апреля атаковали самое крупное Бильче-Волицко-Угерское газовое хранилище мощностью 17 млрд кубометров

        Удачная работа украинского ПВО... Одним газохранилищем (пусть и крупнейшим) сбить сразу восемь "Кинжалов" и и ракеты четыре Х-101, это ли не успех!!! Продолжайте в том же духе!!! Неудачи вам, укропы!!!
      2. кредо Звание
        кредо
        +2
        Сегодня, 12:18
        Кто не понял с первого раза, может понять лишь тогда,
        когда от газовой плиты до керогазки дистанция не столь уж длинна. yes
        1. isv000 Звание
          isv000
          0
          Сегодня, 13:05
          Цитата: кредо
          Кто не понял с первого раза, может понять лишь тогда,
          когда от газовой плиты до керогазки дистанция не столь уж длинна. yes

          В керогаз тоже надо что то закапать... А это - опять к России! Дрова, кстати, тоже у нас... wink
      3. Лт. запаса ВВС Звание
        Лт. запаса ВВС
        +1
        Сегодня, 12:18
        Цитата: А. Эверт
        Удачный прилёт. Как говорится, хорошо, но недостаточно.

        Подземные газовые хранилища имеют природное происхождение, это большие полости в земле, на приличной глубине, вряд ли ракета может пробить землю и взорвать это хранилище.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +4
          Сегодня, 12:24
          Цитата: Лт. запаса ВВС
          вряд ли ракета может пробить землю и взорвать это хранилище.

          Вот поэтому в публикации отдельно разъяснено, почему не обязательно "пробивать землю",
          Но чтобы вывести ПХГ из игры необязательно подрывать его непосредственно. Достаточно уничтожить всю инфраструктуру, позволяющую закачивать и отбирать оттуда газ. Исходя из числа прилетов, такие разрушения весьма вероятны.

          Вывод из строя Бильче-Волицко-Угерского ПХГ помимо серьезных долговременных проблем с газоснабжением Украины препятствует хранению европейского газа
        2. Бывший солдат Звание
          Бывший солдат
          +1
          Сегодня, 12:25
          Подземные газовые хранилища имеют природное происхождение, это большие полости в земле, на приличной глубине, вряд ли ракета может пробить землю и взорвать это хранилище.

          Автор заметки верно отметил:
          чтобы вывести ПХГ из игры необязательно подрывать его непосредственно. Достаточно уничтожить всю инфраструктуру, позволяющую закачивать и отбирать оттуда газ.
        3. bk316 Звание
          bk316
          0
          Сегодня, 12:54
          Подземные газовые хранилища имеют природное происхождение,

          Это не совсем так. И не всегда так.
          По любому если уничтожить инфраструктуру ПХГ, то газ извлечь невозможно.
        4. Andobor Звание
          Andobor
          0
          Сегодня, 13:02
          Цитата: Лт. запаса ВВС
          это большие полости в земле, на приличной глубине

          Это даже не полости, а горизонты пористых горных пород, бывшее месторождение газа, выработанное на заре газификации, сейчас используется для повторной закачки и хранения газа. Надеюсь сейчас уничтожили главную "качалку" компрессорную, которая закачивает и выкачивает газ из под земли и в магистральную трубу его "дует", а в предыдущих ударах похоже били по ГРП - узлам сбора газа из сотен скважин, и то не всем.
        5. isv000 Звание
          isv000
          0
          Сегодня, 13:08
          Цитата: Лт. запаса ВВС
          Цитата: А. Эверт
          Удачный прилёт. Как говорится, хорошо, но недостаточно.

          Подземные газовые хранилища имеют природное происхождение, это большие полости в земле, на приличной глубине, вряд ли ракета может пробить землю и взорвать это хранилище.

          Сказано же в писании: цели разбить ПХГ не было, били по прокачивающим мощностям - это проще и в ремонте хлопотно, т. к. после ремонта жди повторения банкета...
      4. ABC-schütze Звание
        ABC-schütze
        +2
        Сегодня, 12:22
        А это, я полагаю, только маленькая российская "разминка", к началу "полного" возврата Россией "долга" большого, т.н. "западу" и киевским бандеро - нацикам, за их "упражнения" на магистрали Северный поток 2...

        И никаких мутных "яхт Андромеда". Только "Кинжалы"...
    2. rocket757 Звание
      rocket757
      +4
      Сегодня, 12:10
      Вывод из строя Бильче-Волицко-Угерского ПХГ помимо серьезных долговременных проблем с газоснабжением Украины препятствует хранению европейского газа.
      Вероятно гейропейским придётся брать газ "с колёс" как говорится. Понятно, что они экономят, экономят и позакрвтили все, что можно и не стоило...
      В общем, это их проблемы... пусть прикручивают и дальше.
      1. isv000 Звание
        isv000
        0
        Сегодня, 13:10
        Цитата: rocket757
        Вероятно гейропейским придётся брать газ "с колёс" как говорится. Понятно, что они экономят, экономят и позакрвтили все, что можно и не стоило...
        В общем, это их проблемы... пусть прикручивают и дальше.

        Не за горами 1-е января, когда заканчивается действие договора по транзиту газа через территорию б. УССР. Вот тогда и можно отправить в Европу самоучитель "Первобытный век: предметы быта и основы выживаемости"... am
    3. mark1 Звание
      mark1
      +2
      Сегодня, 12:11
      не остановитесь, будет еще масштабнее и хуже.

      Может для доходчивости сразу сделать хуже (хуже некуда) на отдельном конкретном объекте?
      1. А. Эверт Звание
        А. Эверт
        -2
        Сегодня, 12:14
        Если взлетит на воздух само это подземное хранилище газа, то наверное прилегающая территория львовской области превратится в один гигантский кратер как от Тунгусского метеорита. И население этой территории постигнет судьба динозавров.
        1. mark1 Звание
          mark1
          +4
          Сегодня, 12:25
          Вряд ли его пробьют, но если и проковыряют дырку, будет просто факел, возможно с
          не слабым хлопком
          1. А. Эверт Звание
            А. Эверт
            -1
            Сегодня, 12:29
            Наверное, и ударная волна будет.
        2. LIONnvrsk Звание
          LIONnvrsk
          0
          Сегодня, 12:46
          Цитата: А. Эверт
          Если взлетит на воздух само это подземное хранилище газа

          Чтоб оно взорвалось, там должна быть газовоздушная смесь с содержанием газа 5...17% yes
        3. bk316 Звание
          bk316
          +2
          Сегодня, 13:01
          один гигантский кратер как от Тунгусского метеорита.

          Самое смешное, что никакого кратера на месте падения Тунгусского метеорита не образовалось. laughing Это собственно основная загадка тунгусского метеорита.
          Да и ПХГ взорваться не может, выгореть - да , взорваться -нет.
          Беда с образованием у молодого поколения....
    4. Яро Полк Звание
      Яро Полк
      +2
      Сегодня, 12:15
      по Бурисме не могли там пару Кинжалов выделить..как выясняется это террористическая компания семейки матрасной- Байденов
    5. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +3
      Сегодня, 12:15
      Газ ЕС на территории Украины наконец стал законной целью?Ждём визга гениколога: Россия не имеет права бить по собственности ЕС,за неё деньги Газпрому уплаченны.Россия нарушает экономические принципы свободной торговли.Да и ещё ,Белый дом выражает обеспокоенность ценой Urals , она превышает потолок цен 15 $.Из 75 $ 6- 8% идёт на фрахт и страховку.
    6. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      +3
      Сегодня, 12:16
      атаковали самое крупное Бильче-Волицко-Угерское газовое хранилище
      Совсем недавно уже наносился удар по этому хранилищу, а сегодня очевидно наши решили усугубить обстановку на этом ПХГ. Такие удары заставляют чесать репу не только киев, но и Европу, которая слишком разбушевалась в отношении России.
    7. pexotinec Звание
      pexotinec
      0
      Сегодня, 12:17
      Прям вот в точку залетели.
    8. Феникс_2 Звание
      Феникс_2
      0
      Сегодня, 12:21
      Бандерлогов учить нужно и хорошо учить все хорошее быстро забывается напоминать почаще нужно
    9. Alex66 Звание
      Alex66
      +1
      Сегодня, 12:24
      Вывод из строя Бильче-Волицко-Угерского ПХГ помимо серьезных долговременных проблем с газоснабжением Украины препятствует хранению европейского газа.
      А почему весной, а не осенью что было более разумно и более отрезвляюще для европейских партнеров.
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        0
        Сегодня, 12:49
        Я думаю - до наших верхних наконец дошло, что всю Украину - взять не получится по любому. А оставшаяся часть - неизбежно попадает в ЕС и НАТО, хоть отдельным образованием, хоть в составе Польши. При таких раскладах - смысл оставлять что-то целое на Западэнщине? Зачем делать полякам такие подарки?
    10. Oldi Звание
      Oldi
      +2
      Сегодня, 12:27
      Намек Москвы в этом случае более чем прозрачен
      Да какой может быть намёк?! Идёт война, на этом газу вражеские страны плавят метал, льют снаряды и танки. На этом газу небратья греются и имеют возможность производить, что то ещё. Америкосы уже в первые дни всё это уничтожили бы вместе с электростанциями, мостами и СМИ, в чём проблема?
    11. Alex 22 22 Звание
      Alex 22 22
      0
      Сегодня, 12:32
      А вот не надо было от транзита газа отказываться. Я так думаю, что Миллер после отказа от транзита дал разрешение воевать должным образом. А ведь в прошлом и позапрошлом году с газового хозяйства Украины пылинки сдували. А если Китай не будет рассматривать Украину как транзитную страну сразу и по мостам ударят. И ракеты найдутся и воля сразу прорежется.

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