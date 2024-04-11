Как минимум восемь ракет «Кинжал» и четыре Х-101 атаковали крупнейшее украинское ПХГ во Львовской области
Российская армия продолжает наносить массированные удары по тыловым объектам военного назначения и связанным с обеспечением ВСУ на подконтрольной киевскому режиму территории. Мощным атакам подвергаются в том числе крупные энергетические объекты, уничтожение которых создает серьезные проблемы не только для Вооруженных сил Украины, постепенно истощает оборонный потенциал страны, но и в целом добивает украинскую экономику.
В этом году целями ударов ВС РФ стали не только распределительные, но и генерирующие энергообъекты, а также впервые с начала СВО газовые хранилища, расположенные на западе Украины. В частности, сегодня ночью комбинированным ударам ракетами и дронами были подвергнуты два объекта критической инфраструктуры во Львовской области. Украинские источники сообщают, что было атаковано крупнейшее на Украине газовое хранилище в Стрыйском районе и электроподстанция в Червоноградском районах.
Как минимум восемь гиперзвуковых ракет «Кинжал» и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 рано утром 11 апреля атаковали самое крупное Бильче-Волицко-Угерское газовое хранилище мощностью 17 млрд кубометров, что составляет больше половины мощности всех ПХГ в стране. Удар по этому ПХГ подтверждает украинская компания «Нафтогаз». Подробности и последствия не уточняются, но они наверняка масштабные с учетом того, какое количество средств поражения было задействовано российскими военными.
Российские эксперты обращают внимание, что в результате ударов масштабной детонации, скорее всего, не произошло, иначе об этом уже вовсю трубили бы в соседней Польше. Но чтобы вывести ПХГ из игры необязательно подрывать его непосредственно. Достаточно уничтожить всю инфраструктуру, позволяющую закачивать и отбирать оттуда газ. Исходя из числа прилетов, такие разрушения весьма вероятны.
Вывод из строя Бильче-Волицко-Угерского ПХГ помимо серьезных долговременных проблем с газоснабжением Украины препятствует хранению европейского газа. Непосредственно для Киева вопрос подземных газохранилищ более чем актуален с учетом того, что минувший отопительный сезон страна завершила с рекордно минимальными запасами, и «Нафтогаз» призывает европейских трейдеров хранить в ПХГ больше газа. Для Европы это важно тем, что в странах ЕС остались высокие запасы после зимы и свободные мощности могут закончиться еще до конца сезона закачки газа.
Эксперты не исключают, что удары по ПХГ на западе Украины могут быть и предупреждением ЕС о том, что необходимо учитывать интересы России, так как у Брюсселя есть рычаги влияния на Киев. Кроме того, столь разрушительные по последствиям для загибающейся энергосистемы Украины удары служат своего рода ответом на усилившиеся террористические атаки ВСУ по российским НПЗ и другим стратегическим промышленным объектам. Намек Москвы в этом случае более чем прозрачен: не остановитесь, будет еще масштабнее и хуже.
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