Французский контр-адмирал: Военно-морские силы Франции начали подготовку к вероятной войне

17
Французский контр-адмирал: Военно-морские силы Франции начали подготовку к вероятной войне

Военно-морские силы Франции начали подготовку к вероятной войне. Это связано с тем, что Париж меняет концепцию применения своих ВМС.

Такое заявление сделал в интервью изданию Politico французский контр-адмирал Жак Маллар, возглавляющий авианосную ударную группу.

По его словам, раньше ВМС Франции вели подготовку к борьбе с пиратами, наркоторговцами, рыбаками-браконьерами, то есть к проведению различных полицейских операций. Именно этим Маллар и занимался, когда в 1990-х годах поступил служить на флот. Теперь же командование делает упор на вероятный вооруженный конфликт с сильным противником, который будет пытаться уничтожить французский флот.

Морской бой становится все более вероятным

- считает Маллар.

По его мнению, подходит к концу эпоха относительной свободы действий, когда каждый поступает так, как ему хочется. Теперь мы вступаем в мир, в котором приходится регулярно сталкиваться с многочисленными внешними угрозами. Контр-адмирал утверждает, что теперь ВМС Франции ведут активную подготовку к полномасштабным боевым действиям высокой интенсивности.

Наиболее вероятными источниками опасности французский военный назвал Россию, Иран и йеменских хуситов. Относительно Китая Маллар заявил, что в Париже, в отличие от Вашингтона, не видят непосредственной угрозы с его стороны. По его словам, Пекин ограничивает свою военно-морскую активность Южно-Китайским морем, ситуация в котором Францию никак не затрагивает.
  • .Минобороны Франции
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

ВКонтакте Дзен Телеграм
17 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 12:12
    Французский контр-адмирал: Военно-морские силы Франции начали подготовку к вероятной войне
    . Так вояки, вроде как, всегда готовятся... вот только готовность, эта, дело такое, необъяснимое, обычно.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 12:18
      Военно-морские силы Франции начали подготовку к вероятной войне

      Рейтузы белые для всей армии пошить не забудьте... Без рейтузов нет французов!!! Как мы вас от других отличать будем...??? laughing
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        +1
        Сегодня, 13:04
        Французский контр-адмирал: Военно-морские силы Франции начали подготовку к вероятной войне
        Всё это полностью, как по кальке исторической интервенции войсками Антанты территории России1917 года в Чёрном море, согласуется с заявлением президента Франции Макрона - французика-еврея с отдалёнными армянскими корнями - о современном возрождении исторической "Антанты" 1917 года. Разумеется: с прицелом колониальной интервенции ВМФ Франции на Одессу и всё юго-западное черноморское побережье России. Пилить доходы от интервенции Антатнтой России Зеленский точно будет с ними в доле. А именно.

        Историческая СПРАВКА.
        Сразу после большевистского переворота, в декабре 1917 года, Великобритания и Франция разделили территорию России на сферы влияния. По этому соглашению в бассейне Чёрного моря Великобритания брала ответственность за Кавказ, Кубань и Дон, а Франция – за Бессарабию, Крым, Новороссию и Малороссию.
        В действиях Франции в регионе существенное место занимали геополитические и экономические мотивы. Во-первых, конкуренция с Великобританией за влияние в Восточной Европе, во-вторых – отказ большевиков отвечать по долговым обязательствам предыдущих правительств России (ведь Франция являлась крупнейшим иностранным кредитором Российской империи). Кроме того, присутствовало и желание обеспечить возврат вложенных в российскую промышленность французских капиталов. Особо крупными были французские инвестиции в горно-металлургическую отрасль Донецко-Криворожского бассейна.

        Их позиция сводилась к семи пунктам:
        1. Юго-Западная часть бывшей Российской империи делился на две части. Первая – в неё входили Киевская, Волынская, Подольская, Полтавская, Черниговская и частично Харьковская губернии – отводилась Директории УНР. Вторая – Южнорусский край – передавалась под управление специально созданной Антантой российской Директории, в которую приобщался представитель Добровольческой армии.
        2. Весь регион должны были занять французские войска.
        3. Власть обеих Директорий распространялась только на гражданские формы жизни.
        4. Создавался единый антибольшевистский фронт во главе с французским командованием.
        5. Организовывались смешанные французско-украинские и французско-российские военные подразделения.
        6. Обе Директории обязывались провести аграрную реформу, которая предусматривала, в частности, обязательный выкуп крупных имений и сохранение частной собственности на малые и средние поместья.
        7. Французы должны были осуществлять управление финансами и железными дорогами.

        Иными словами. Фактически речь шла о превращении этой части России в колонию Франции, То же самое Макрон стремится сделать с Украиной и сейчас. Причём вопрос этот уже согласован с самим Зеленским и с его кураторами.

        Реальная власть в Одессе была в руках прибывшего туда 13 января 1919 года французского генерала д’Ансельма, командующего силами Антанты на Юге России. Французское командование отказалось от ориентации на генерала Деникина (которого французы считали протеже Великобритании), и начало тайные переговоры с представителями Директории. (Т.е. с представителями из Киева, как сейчас с Зеленским.)
        18 декабря 1918 года французское командование потребовало от Директории вывода её войск из Одессы.
        А 6 апреля 1919 года завершилась срочная эвакуация французских оккупационных войск и их союзников из Одессы. Более 25 тысяч военнослужащих без боя сдали город 6-тысячным формированиям атамана Григорьева

        И вот это позорное бегство французских войск из Одессы привело французское правительство к мысли, что царский долг Франции окончательно потерян. Париж решил тогда, что раз уж восстановить единое Российское государство как гаранта оплаты царских долгов и восточный противовес германской угрозе уже невозможно, то нужно поддержать идею создания Великой Польши как союзника против Германии и санитарного кордона между Западом и большевистской Россией.

        См. подробно - https://ukraina.ru/20240406/1054331356.html?ysclid=luonyb7181248993230
    2. кредо Звание
      кредо
      +1
      Сегодня, 12:37
      Жил в Монпелье наш адмирал,
      на тёплом берегу,
      В саду над картами гадал,
      как сдачи дать врагу,

      Пришла жена, накрыла стол,
      сложила план в углу,
      "Ты милый всех уже достал,
      мой руки и к столу." bully
  2. Dizel200 Звание
    Dizel200
    0
    Сегодня, 12:13
    Как потеря колоний лягушатников торкнула laughing воевать собрались,кушать хочется
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 12:19
      подходит к концу эпоха относительной свободы действий, когда каждый поступает так, как ему хочется.

      Верно, действительно заканчивается, свободы действий больше не будет. Каждому кулику пора знать свое болото, это касается и Франции.
  3. pexotinec Звание
    pexotinec
    0
    Сегодня, 12:13
    Французы все больше и больше нагнетают истерию в своих головах. Мне кажется или они копируют штаты.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 12:16
    «Морской бой становится всё более вероятным» —

    — Осталось тетрадку в клеточку найти ...
  5. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 12:24
    а как затрагивает лягушатников ситуация в черном море?!
    1. FoBoss_VM Звание
      FoBoss_VM
      +1
      Сегодня, 12:27
      А я смотрю их везде всё трогает.. Лезут везде где их не просят . Их в дверь а они в окно. Нация такая
  6. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    0
    Сегодня, 12:26
    Интересно с кем лягушня воевать собралась ? А главное ГДЕ ??
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 12:30
    Военно-морские силы Франции начали подготовку к вероятной войне.
    Значит ли это, что до этого такая подготовка не осуществлялась (не учитывая борьбы с пиратами)? Хотя об этом можно судить по действиям французских кораблей во главе с авианосцем у берегов Сирии в 2015, 2019 г. г. - сделали несколько боевых вылетов, даже из чего-то куда-то стрельнули, а потом тихо ушли. Что интересно французы видят угрозу в России, Иране и хуситах, но совершенно спокойны в отношении Китая. Так может просто не стоит лезть к берегам Сирии и Ирана и будет вам счастье?
  8. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 12:37
    Во Франции эпидемия безумия или их там крысы покусали ? Какой морской бой с Россией ,у Франции хотелка развалится, по дороге до русских
    1. geor.tcherniaev Звание
      geor.tcherniaev
      0
      Сегодня, 13:00
      Их покусали клопы которых привезли с собой бешенцы с украины.
  9. paul3390 Звание
    paul3390
    0
    Сегодня, 12:44
    Южно-Китайским морем, ситуация в котором Францию никак не затрагивает

    А события на Украине - типа несут непосредственную угрозу территории Франции и напрямую затрагивают жизненно важные для её существования интересы? what
  10. Владимириус Звание
    Владимириус
    0
    Сегодня, 13:04
    они все еще думают, что с ними будут шутки шутить, продолжать их уговаривать, а они героически рваться в бой, ладно макрон идиот, но остальные то
  11. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 13:12
    Врет Шутит адмирал, это ансамбль песни и пляски флота Франции репетирует свой номер к открытию в Швейцарии международно распиаренной Конференции по мирному урегулированию на Украине. wassat

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»