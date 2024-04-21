«Рук-цук винтовка» Риттера фон Манлихера



Кадр из кинофильма «Зелёный фургон» (1983), где мы видим главного героя с манлихером в руках

«В то время как Грищенко чесал за ухом, мушка его манлихера остановилась как раз на уровне груди Володи. Человек, целившийся в Володю из манлихера, лежал за порогом комнаты. Очнувшись от контузии, он пошарил вокруг себя. Его рука сначала нащупала чье-то холодное лицо, затем приклад. Он подтянул его к себе и засунул палец в дырку в нижней части магазина. Палец вошел в дырку на глубину одной гильзы. «Четыре патрона в магазине», — подумал человек. Есть ли патрон в стволе? Щелкать затвором нельзя было — тот, кто стоял у входа, мог услышать и отскочить в сторону. Но ведь винтовка на предохранителе; стало быть, патрон в стволе есть. Человек в комнате тихо отвел предохранитель и приник щекой к прикладу.»

«Зелёный фургон», А. Казачинский



Винтовка Манлихера М95. Музей Армии, Стокгольм



Прямоходный затвор винтовки М95. Музей Окленда, Австралия



Схема устройства винтовки М95



Штык к винтовке М95. Музей Армии, Стокгольм



Болгарский солдат с винтовкой М95 на поле боя Первой мировой войны



Российские казаки тоже не брезговали трофейными винтовками Манлихера!



Картина Ярослава Вешина «На нож!». Это боевой клич сербской пехоты. Известен любопытный эпизод Гражданской войны в России, когда во время штурма Казани белыми частями в 1918 году группа красных сербов, находившихся в цепи красных войск, оборонявших подступы к казанскому кремлю, вдруг с криком «На нож!» бросилась на… сражавшихся рядом с ними красноармейцев и тем самым способствовали их разгрому белыми

Вот наконец-то в цикле статей про оружие Риттера фон Манлихера мы и дошли до винтовки М1895 (нем. Infanterie Repetier-Gewehr M.95 – «Пехотная многозарядная винтовка M95»), в которой использовалась усовершенствованная версия его революционного затвора с прямым затвором, очень похожего на тот, что он использовал в карабине M1890.Надо заметить, что она отнюдь не стала результатом какого «озарения» её создателя, а, напротив, это был плод постепенной, длительной и упорной его работы от одного образца к другому и последовательного их совершенствования. Технологически винтовка оказалась сложнее, нежели другие образцы винтовок, принятых на вооружение в начале 90-ых годов XIX века. Но, с другой стороны, она отличалась высокими боевыми качествами. Так, именно из «Манлихера» любил пострелять у себя в парке и последний российский император Николай Второй. Правда, в самом конце Первой мировой войны в Австро-Венгрии стали производить винтовки Маузера, а не Манлихера, а всё потому, что маузер 1898 года был более технологичным в производстве и требовал меньше металла. Но, как бы там ни было, а уже произведённые винтовки никто не ругал, напротив, отмечалось их удобство и надёжность. Кстати, в офицерской среде российской императорской армии в предвоенные годы было принято ругать эту винтовку за отверстие в магазине, через которое удалялась использованная пачка. Мол, через него внутрь будет попадать грязь. Но как оказалось, ругали напрасно: грязь как попадала, так сама через это отверстие и вываливалась.Австрийские войска прозвали его «рук-цук-винтовка», что в просторечии означает «взад и вперёд». Основными производителями её были компании ŒWG в Штайре и FЕG в Будапеште. Первоначально винтовка была рассчитана на патрон 8×50 мм R с круглым носиком у пули, но в 1930-х годах она получила более мощный и дальнобойный патрон Spitzer 8×56 мм R.Винтовка M1895 была необычна прежде всего тем, что в ней использовался затвор прямого действия, в отличие от более распространённого в то время поворотного затвора. Он имел вращающуюся головку с двумя выступами, аналогичную по конструкции затвору винтовки Маузера, но с парой винтовых канавок, прорезанных в корпусе, которые возвратно-поступательное движение вперёд и назад рукоятки и корпуса затвора превращали во вращательное движение его головки. Выступы на корпусе затвора были расположены относительно винтовых канавок таким образом, что первые 20 мм хода корпуса затвора перемещали его головку назад всего лишь на 3 мм, что обеспечивает первичное извлечение стреляной гильзы из патронника. Получалось, что стрелок из такой винтовки делал на одно движение меньше, чем стрелок с винтовкой с поворотным затвором. Поэтому винтовка Манлихера имела более высокую скорострельность (около 20-25 выстрелов в минуту) по сравнению с другими винтовками, хотя это преимущество требовало хорошего ухода. Во время армейских испытаний в 1892 году винтовки выдержали все «пытки», которым её подвергли военные, в том числе из неё было произведено 50 000 выстрелов без какой-либо смазки.Снаряжение винтовки осуществлялось с помощью пятизарядной пачки, которая при снаряжении магазина вставлялась в него сверху через затвор и удерживалась в магазине до тех пор, пока в ней ней был хотя бы один патрон. Когда последний из пяти патронов был вставлен в патронник, больше уже ничего не удерживало пачку внутри, и она под действием силы тяжести просто выпадала из нижнего отверстия. В передней части спусковой скобы имелась кнопка, которая позволяла стрелку извлечь частично или полностью заряженную пачку из магазина, когда затвор был открыт, чтобы разрядить оружие. Обойма при этом будет выброшена из винтовки довольно энергично, поскольку на неё будет давить вся сила пружины толкателя. Винтовка не была предназначена для заряжания каким-либо другим способом, кроме как с помощью пачки, то есть по одному вставлять патроны в её магазин было нельзя.Первоначально винтовка была принята на вооружение австро-венгерской армии и использовалась на протяжении всей Первой мировой войны, а после войны применялась как австрийской, так и венгерской армиями. Основным иностранным пользователем была Болгария, которая начиная с 1903 года приобрела большое количество оружия у Австро-Венгрии и продолжала использовать его во время Балканских и обеих мировых войн. После поражения Австро-Венгрии в Первой мировой войне многие винтовки М1895 были переданы другим балканским государствам в качестве военных репараций.Некоторые из этих винтовок использовались во Второй мировой войне, особенно солдатами второй линии, резервистами и партизанами в Румынии, Югославии, Италии и, в меньшей степени, в Германии. После войны многие из них были проданы как дешёвые излишки и попали в руки африканских партизан 1970-х годов, а часть была экспортирована в Соединенные Штаты в качестве спортивного и коллекционного огнестрельного оружия. Затвор М1895 послужил образцом для злополучной канадской винтовки Росса М1905, хотя в более поздней М1910 вместо двух цельных боевых упоров использовалась сложная прерывистая резьба.Первоначально M1895 имел патрон калибра 8 мм M.1893 (8×50 мм R Mannlicher). В период между мировыми войнами и Австрия, и Венгрия переделали большую часть своих винтовок для стрельбы более мощными патронами 8×56 мм R. Югославия свои трофейные M1895 переделала для стрельбы патронами «Маузер» 7,92 × 57 мм, с обойменным, а не пачечным, питанием. Эта модификация получила обозначение М95/24 и М95М. M95/24 часто ошибочно приписывается Болгарии, но патрон 8×57 мм никогда не был стандартным патроном болгарской армии.Прицельные приспособления имели градуировку 300-2600 шагов (225-1950 м). Карабин (официальное обозначение на немецком языке: Kavalerie Repetier-Carabiner M1895; «Кавалерийский многозарядный карабин M1895») также стрелял патроном 8×50 мм и заменил карабины M1890. Прицел у карабина имел градуировку 500-2400 шагов (375-1800 м). Хотя изначально у него не было выступов для крепления штыка, во время Первой мировой войны на ствол был установлен выступ для его крепления, поскольку кавалерийские части были признаны неэффективными.После 1938 года венгерские солдаты в стрелковых ротах были перевооружены на новую винтовку 35М, но большая часть солдат (пулемётчиков, снабженцев, сапёров, артиллеристов, связных и т. д.) по-прежнему была вооружена «Манлихерами». В середине 1940 года Королевские силы обороны Венгрии имели на вооружении 565 тысяч винтовок. Из них 105 тысяч были новые 35М, а остальные были… манлихерами. В течение 1941 года 30 тысяч винтовок 95М были модернизированы под новые патроны. После 1941 года производились только 35М (и его версия под патрон Маузера), поэтому количество манлихеров в венгерской армии постоянно сокращалось. Помимо потерь, большую роль в этом сыграл и значительный износ и без того достаточно старых винтовок, отслуживших уже не одно десятилетие. Но манлихеры всё так же оставались почти эксклюзивным типом винтовки в некоторых формированиях, например, в сапёрных и артиллерийских частях.Это привело к многочисленным проблемам во время боёв 1945 года, поскольку в оружии стали часто наблюдаться заедания затвора, прежде всего из-за теплового расширения. А когда солдат попытался силой открыть замок, его старый металл мог треснуть. После 1945 года несколько экземпляров манлихеров, несмотря на изношенность, всё ещё использовались в восстановленных военных, пограничных и полицейских частях. Примечательно, что в соседних странах сохранилось больше винтовок 31М, чем в самой Венгрии, где большие объёмы оружия были конфискованы и уничтожены после событий 1956 года. Тем не менее манлихеровская винтовка М95 прошла очень долгий и славный путь, а её конструкция оказала влияние на многие другие образцы стрелкового оружия.