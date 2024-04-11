Опубликованы новые кадры последствий прилёта по Трипольской ТЭС в Киевской области

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Опубликованы новые кадры последствий прилёта по Трипольской ТЭС в Киевской области

В сети опубликованы новые кадры, на которых можно с довольно близкого расстояния увидеть последствия ракетных ударов по крупнейшей на Украине Трипольской ТЭС в Киевской области. Как сообщают в украинском "Центрэнерго", объект энергетической инфраструктуры полностью уничтожен.

Трипольская ТЭС, расположенная в Обуховском районе Киевской области также обеспечивала электроэнергией соседние Черкасскую и Житомирскую области. Электростанция была построена в 1972 году и являлась одним из 1700 объектов, возведенных в СССР во время IX пятилетки. Таким образом, можно смело утверждать, что ВС РФ активно помогают киевскому режиму проводить декоммунизацию, ставшую частью официальной политики этой страны после произошедшего в 2014 году госпереворота.






В украинской энергетической компании ДТЭК заявили, что все энергоблоки Трипольской ТЭС полностью выведены из строя, однако подобные заявления вполне могут оказаться дезинформацией, направленной на предотвращение повторных ударов по важному объекту энергетической инфраструктуры.

После вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС, Трипольская ТЭС с установленной мощностью 1800 МВт являлась крупнейшим энергогенерирующим объектом на территории Киевской области, которая обеспечивала украинскую столицу электричеством.

Кроме того, были нанесены удары по объектам энергетической инфраструктуры в Харьковской, Запорожской, Одесской и Львовской областях, где были атакованы подземные газовые хранилища.

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    14 комментариев
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    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +9
      Сегодня, 12:39
      Трипольская ТЭС вышла из чата. Но это только начало .
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +7
        Сегодня, 12:43
        Трипольская ТЭС вышла из чата. Но это только начало .

        Шикарно горит!!! А то укропитеки уже достали снимками наших НПЗ... Хохлопы, как вам наша ответка...??? Ну, правда же шикарно...??? good
        1. oleg-nekrasov-19 Звание
          oleg-nekrasov-19
          +10
          Сегодня, 12:47
          Триполье (Киевская обл.). Трипольская ТЭС, Харьков, ТЭЦ-3, Чугуев (Харьковская обл.). Центральный склад инженерных боеприпасов в/ч А-2467,Харьков, завод «Турбоатом». Литейный цех и корпус ХЭМЗ,Стрый (Львовская обл.), газосборный пункт №2, Суск (Ровненская обл.). 1448-я центральная артиллерийская база вооружений, Червоноград (Львовская обл.). ППД 72-й отдельный батальон механизации ВСУ, Червоноград (Львовская обл.), подстанция «Червоноград-2» 110/35/6 кВ,Одесса, подстанция 330/110/10 кВ «Усатово»- полный список горящего по состоянию на 12:00 сегодня.
          1. Alex 22 22 Звание
            Alex 22 22
            +6
            Сегодня, 12:53
            Как там в фильме "В бой идут одни старики" сказано применительно к данному случаю: горящими выше перечисленными объектами удовлетворены.
      2. частное лицо Звание
        частное лицо
        0
        Сегодня, 12:47
        Вот если бы наверное это сделали раньше ,перед отопительным сезоном . "Свежий" воздух в квартирах и офисах благотворно опять же бы повлиял на чубатых. Наскакались бы в вдоволь. Но мы ведь не такие .
      3. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        +1
        Сегодня, 12:52
        Да электричество это,вообще - пережиток времен аккупации. И станция- обьект " зависимости".
        1. oleg-nekrasov-19 Звание
          oleg-nekrasov-19
          +1
          Сегодня, 12:55
          у них еще остались пережитки времен оккупации ввиде АЭС , но по ним конечно никто бить не будет, просто приостановят работу путем изоляции станций от общей сети .
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +4
      Сегодня, 12:40
      Скорее всего выведена из строя надолго..Оборудование уникальное,советское еще.Турбины или ЛМЗ,или "Турбоатом"-Харьков(и навряд ли они смогут сделать)Там еще на ОРУ что то горит,скорее трансформатор.БЩУ наверняка повреждены
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        +1
        Сегодня, 12:54
        Скорее всего выведена из строя надолго..Оборудование уникальное,советское еще.

        Ну это ещё мягко сказано , время от нового проекта до изготовления с установкой это уже год при условии имеющихся мощностей и специалистов. Но будем надеяться что ни того ни другого у них не осталось.
      2. Piramidon Звание
        Piramidon
        0
        Сегодня, 13:04
        Цитата: dmi.pris1
        Скорее всего выведена из строя надолго..Оборудование уникальное,советское еще.

        Там прибалты уже спешат прогнуться. Предлагают свои станции советских времен бандерлогам на запчасти разобрать.
    3. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 12:46
      объект энергетической инфраструктуры полностью уничтожен.
      Знатно горит, восстанавливать нечего, а строить новую у киева нет ни сил, ни средств, да и время на исходе.
    4. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      +4
      Сегодня, 12:46
      Прилёты по российским нефтеперерабатывающим заводам, похоже, и впрямь приободрили наш ГенШтаб в нанесении ударов по энергетике на Украине.
      1. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        +5
        Сегодня, 12:56
        Цитата: СергейАлександрович
        приободрили наш ГенШтаб в нанесении ударов по энергетике на Украине

        Русский человек известно, чего-то дожидается и не берется за дело со всей душой, пока в слабое место жареный петух не укусит. [М. М. Пришвин. Дневники (1928)] yes
        1. СергейАлександрович Звание
          СергейАлександрович
          +5
          Сегодня, 12:58
          В любом случае, пожаром на ТЭС в Киевской области удовлетворён.

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