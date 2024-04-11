Опубликованы новые кадры последствий прилёта по Трипольской ТЭС в Киевской области
В сети опубликованы новые кадры, на которых можно с довольно близкого расстояния увидеть последствия ракетных ударов по крупнейшей на Украине Трипольской ТЭС в Киевской области. Как сообщают в украинском "Центрэнерго", объект энергетической инфраструктуры полностью уничтожен.
Трипольская ТЭС, расположенная в Обуховском районе Киевской области также обеспечивала электроэнергией соседние Черкасскую и Житомирскую области. Электростанция была построена в 1972 году и являлась одним из 1700 объектов, возведенных в СССР во время IX пятилетки. Таким образом, можно смело утверждать, что ВС РФ активно помогают киевскому режиму проводить декоммунизацию, ставшую частью официальной политики этой страны после произошедшего в 2014 году госпереворота.
В украинской энергетической компании ДТЭК заявили, что все энергоблоки Трипольской ТЭС полностью выведены из строя, однако подобные заявления вполне могут оказаться дезинформацией, направленной на предотвращение повторных ударов по важному объекту энергетической инфраструктуры.
После вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС, Трипольская ТЭС с установленной мощностью 1800 МВт являлась крупнейшим энергогенерирующим объектом на территории Киевской области, которая обеспечивала украинскую столицу электричеством.
Кроме того, были нанесены удары по объектам энергетической инфраструктуры в Харьковской, Запорожской, Одесской и Львовской областях, где были атакованы подземные газовые хранилища.
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