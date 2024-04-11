Ракета «Ангара-5» стартовала с космодрома «Восточный»

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Ракета «Ангара-5» стартовала с космодрома «Восточный»

Сегодня в 12:00 мск с космодрома «Восточный» в Амурской области стартовала ракета «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион». Также разгонный блок несет испытательную полезную нагрузку. Об этом в своем Telegram-канале сообщает государственная корпорация «Роскосмос».

Как утверждается в сообщении, ракета «Ангара-А5» стартовала в штатном режиме. Затем разгонный блок отделился от третьей ступени и сейчас уже выводит испытательную полезную нагрузку на орбиту.



Этим пуском начались летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса «Амур» с ракетами-носителями тяжелого класса «Ангара» на Восточном

- отмечается в сообщении «Роскосмоса».

Отметим, что к пуску ракеты с «Восточного» готовились давно. Наконец появилась возможность осуществить давние планы и сегодня ракета была запущена. В корпорации уточнили, что ракета является экологически чистой, свободной от различных вредных видов топлива. В перспективе «Ангара» должна заменить полностью «Протон-М».

Напомним, что ракета тяжелого класса «Ангара» стала первой в своем роде, разработанной в постсоветской России. Ее главным разработчиком выступил Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева, а заказчиком разработки испытаний – Министерство обороны Российской Федерации.

Ранее пуски ракеты осуществлялись с космодрома Плесецк, но затем было принято решение перенести пуски на космодром «Восточный».

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    19 комментариев
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    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +14
      Сегодня, 12:29
      всех причастных и не причастных поздравляю с пуском!!! это огромный прорыв в нашем космостроении
      1. Бесконечность Звание
        Бесконечность
        +3
        Сегодня, 12:32
        Поздравляю! Спасибо всем, кто работал над пуском!
        Надеюсь, следующий пуск уже будет со спутниками, а не с макетами полезной нагрузки (уже 4 пуск с макетом, пора бы уже).
        1. Nastia Makarova Звание
          Nastia Makarova
          0
          Сегодня, 12:35
          никто вам не скажет с макетом или нет)))))
          1. Бесконечность Звание
            Бесконечность
            -1
            Сегодня, 12:42
            Обычно тип нагрузки всегда говорят, смысла скрыть нет. И наши, и забугорные системы контроля за космическим пространством и так сразу же узнают, если вместо макета будет полноценный, работающий аппарат, или если вместо одного заявленного аппарата запустят несколько. Если нужна секретность, то просто не раскрывают функционал и конкретные задачи. Параметры орбиты и маневры же скрыть невозможно.
            1. Nastia Makarova Звание
              Nastia Makarova
              0
              Сегодня, 12:46
              какой то объект будет на орбите а какую функцию выполняет тут загадка, спутники шпионы тоже видят но какая задача у них скрыта
      2. APASUS Звание
        APASUS
        +7
        Сегодня, 12:35
        Цитата: Nastia Makarova
        всех причастных и не причастных поздравляю с пуском!!!

        Когда то давным давно ,молодым специалистом ,имел отношение к пуску Бурана .К его тепловой защите ..............
    2. sdivt Звание
      sdivt
      +8
      Сегодня, 12:29
      Ну вот и отлично!
      Как и говорил под предыдущей заметкой - была вполне штатная ситуация, автоматика выполнила возложенную на неё задачу, отработала, как должна была
      Молодцы!
    3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 12:30
      — "Через тернии к звёздам!" ...
    4. mark1 Звание
      mark1
      +1
      Сегодня, 12:30
      Ну - с почином! Ура-а-а!!!
    5. Heda Звание
      Heda
      -2
      Сегодня, 12:30
      В корпорации уточнили, что ракета является экологически чистой, свободной от различных вредных видов топлива.


      Ну хоть "убийцей фалькона" не назвали, и то хорошо.
    6. Монтесума Звание
      Монтесума
      +5
      Сегодня, 12:31
      Поздравляю с успехом российскую космонавтику! Отдельный привет всем нытикам, которые два дня плакали после отмены старта про какую-то спешку, которая обязательно плохо кончится. hi
    7. Александр58 Звание
      Александр58
      +1
      Сегодня, 12:31
      Наконец-то ! Хочется верить, что тупик в космической отрасли закончился. Ждём новых стартов !
    8. bk316 Звание
      bk316
      +3
      Сегодня, 12:38
      Ну это не первый пуск и конечно не последний.
      А задержки были в действительности связаны не с самой ракетой, а космодромной инфраструктурой.
      Но это не самое важное.
      Обратите внимание вот на это.
      заказчиком разработки испытаний – Министерство обороны Российской Федерации.

      Это значит что МО собирается массово выводить на орбиту что-то очень тяжелое.
      Ибо просто тяжелое можно было выводить и из Плесецка.
      1. Юра Звание
        Юра
        0
        Сегодня, 12:47
        Цитата: bk316
        Это значит что МО собирается массово выводить на орбиту что-то очень тяжелое.
        Ибо просто тяжелое можно было выводить и из Плесецка.

        Для Мёртвой Руки Кувалду.)))
    9. teron Звание
      teron
      +1
      Сегодня, 12:44
      Ну вот и хорошо. Теперь, чтобы испытания прошли успешно.
    10. Zoer Звание
      Zoer
      0
      Сегодня, 12:48
      УРА!!!
      Но главное не останавливаться на достигнутом. Нужно воплощать свои возвращаемые многоразовые ступени РН.
    11. bars042 Звание
      bars042
      0
      Сегодня, 12:48
      Вот же эти Ракеты. Так и хотят "вильнуть" попой! ))
      Но исправилась.
      Прям как Энергия, при первых пусках.

      drinks
    12. Рус_80 Звание
      Рус_80
      0
      Сегодня, 12:54
      Ну, вот попытка номер три - и пошла Ангара!!!
    13. malyvalv Звание
      malyvalv
      0
      Сегодня, 12:59
      Красивое. Роскосмос порадовал.

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