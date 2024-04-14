День войск противовоздушной обороны России и Беларуси
Сегодня, 14 апреля, в России и Белоруссии свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие, обеспечивающие безопасность нашего неба.
Стоит отметить, что День войск ПВО РФ и РБ не имеет фиксированной даты, а отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля. Указ об учреждении данного праздника был подписан Президиумом Верховного Совета СССР в 1975 году и приурочен к 30-летию Великой Победы.
Вклад войск ПВО в общую Победу в ходе Великой Отечественной войны трудно переоценить. С момента своего формирования в отдельный род войск осенью 1941 года и до окончания войны в мае 1945-го части ПВО РККА в общей сложности уничтожили свыше 7,5 тысяч вражеских самолетов, более тысячи танков и 1,5 тысяч артиллерийских систем.
В то же время сегодня войска ПВО вновь оказались на острие атаки. Все дело в том, что, не имея превосходства в авиации и ракетном вооружении, войска киевского режима, поддерживаемые всем коллективным Западом, активно применяют дроны-камикадзе. На данный момент украинские БПЛА способны атаковать территорию России на расстоянии свыше 1000 км от линии фронта.
В последнее время практически ежедневно сообщается о сбитии десятков беспилотников противника в самых разных регионах нашей страны. ВСУ пытаются атаковать критически значимые объекты гражданской инфраструктуры, чтобы посеять страх и сомнение в российском обществе.
Между тем именно благодаря войскам ПВО враг до сих пор не смог и не сможет достичь своей цели.
На сегодняшний день вышеупомянутый род войск оснащен самым передовым в мире оборудованием и вооружением, включая современные комплексы ЗРК и системы РЭБ.
В частности, в конце февраля сообщалось, что новейший российский комплекс ПВО/ПРО С-500 «Прометей» в ходе испытаний сумел перехватить баллистическую ракету с гиперзвуковым блоком. Кроме того, разработчик заявляет и о способности ЗРК поражать космические цели на НОО.
Напоследок стоит добавить, что у нас в стране День ПВО отмечается дважды. Еще одна дата выпадает на 26 декабря. Однако зимний праздник учрежден конкретно для подразделений противовоздушной обороны сухопутных войск ВС РФ.
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