День войск противовоздушной обороны России и Беларуси

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День войск противовоздушной обороны России и Беларуси

Сегодня, 14 апреля, в России и Белоруссии свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие, обеспечивающие безопасность нашего неба.

Стоит отметить, что День войск ПВО РФ и РБ не имеет фиксированной даты, а отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля. Указ об учреждении данного праздника был подписан Президиумом Верховного Совета СССР в 1975 году и приурочен к 30-летию Великой Победы.



Вклад войск ПВО в общую Победу в ходе Великой Отечественной войны трудно переоценить. С момента своего формирования в отдельный род войск осенью 1941 года и до окончания войны в мае 1945-го части ПВО РККА в общей сложности уничтожили свыше 7,5 тысяч вражеских самолетов, более тысячи танков и 1,5 тысяч артиллерийских систем.

В то же время сегодня войска ПВО вновь оказались на острие атаки. Все дело в том, что, не имея превосходства в авиации и ракетном вооружении, войска киевского режима, поддерживаемые всем коллективным Западом, активно применяют дроны-камикадзе. На данный момент украинские БПЛА способны атаковать территорию России на расстоянии свыше 1000 км от линии фронта.

В последнее время практически ежедневно сообщается о сбитии десятков беспилотников противника в самых разных регионах нашей страны. ВСУ пытаются атаковать критически значимые объекты гражданской инфраструктуры, чтобы посеять страх и сомнение в российском обществе.

Между тем именно благодаря войскам ПВО враг до сих пор не смог и не сможет достичь своей цели.

На сегодняшний день вышеупомянутый род войск оснащен самым передовым в мире оборудованием и вооружением, включая современные комплексы ЗРК и системы РЭБ.

В частности, в конце февраля сообщалось, что новейший российский комплекс ПВО/ПРО С-500 «Прометей» в ходе испытаний сумел перехватить баллистическую ракету с гиперзвуковым блоком. Кроме того, разработчик заявляет и о способности ЗРК поражать космические цели на НОО.

Напоследок стоит добавить, что у нас в стране День ПВО отмечается дважды. Еще одна дата выпадает на 26 декабря. Однако зимний праздник учрежден конкретно для подразделений противовоздушной обороны сухопутных войск ВС РФ.
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    6 комментариев
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    1. Саша с Уралмаша Звание
      Саша с Уралмаша
      -2
      Сегодня, 21:54
      29 июля 2013 года вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин возложил на Сердюкова ответственность за развал системы приёмки вооружений, из-за чего происходила поставка некачественных комплектующих на предприятия оборонно-промышленного комплекса.
      1. DvaParovoza Звание
        DvaParovoza
        0
        Сегодня, 22:29
        Какое отношение к сегодняшнему дню имеет твой "особо одаренный" коммент?
    2. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 22:03
      С праздником дорогие военнослужащие Войск ПВО РФ,вы делаете сейчас круглосуточно на пределе своих возможностей безопасность наших воздушнвх рубежей,вы единственные кто наколотил максимальное количество вражеских самолётов ,со времён Вьетнама.Знаю будет команда вы нас не подведёте.Смерть врагам России. hi drinks
      1. Alien From Звание
        Alien From
        +1
        Сегодня, 22:29
        Товарищ Флот! С удовольствием присоединяюсь к вашим словам!)
    3. sdivt Звание
      sdivt
      +2
      Сегодня, 22:05
      Всех причастных - с праздником!
    4. alystan Звание
      alystan
      -4
      Сегодня, 22:05
      Сегодня вторая годовщина гибели крейсера "Москва"...

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