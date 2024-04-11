ФСБ и Минобороны совместно уничтожили подготовленный британцами десант ССО ВСУ при попытке высадки на Тендровской косе

9
ФСБ и Минобороны совместно уничтожили подготовленный британцами десант ССО ВСУ при попытке высадки на Тендровской косе

Сотрудники ФСБ совместно с военнослужащими Минобороны пресекли высадку диверсионных групп ВСУ на Тендровскую косу в Херсонской области. Как сообщили в ЦОС ФСБ, диверсионная группа противника уничтожена.

ФСБ и Минобороны реализовали ранее полученную информацию о планах Сил специальных операций ВСУ совершить высадку десанта на Тендровскую косу в Херсонской области. Согласно полученным данным, операция готовилась британскими спецслужбами, непосредственно с украинским спецназом занимались инструкторы специальной лодочной службы Королевской морской пехоты Великобритании (Special boat service, SBS). В итоге подготовленная британцами группа попала в засаду, где была уничтожена, за исключением одного человека, который попал в плен.



ФСБ совместно с Министерством обороны РФ пресечена спланированная спецслужбами Великобритании высадка на Тендровскую косу Херсонской области диверсионных групп спецназа ВСУ. Проведенная операция стала результатом реализации полученной ФСБ России упреждающей информации о замыслах сил специальных операций ВС Украины и их британских кураторов

- говорится в сообщении ЦОС.

Взятый в плен украинский военный оказался старшим солдатом 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ. По его словам, первоначальную подготовку бойцы ССО ВСУ проходили в Великобритании на базе 5-RIFLES бронетанкового пехотного батальона, входящего в состав 20-й бригады 3-й "железной" дивизии в Уилтшире. Затем подготовка продолжилась уже на Украине.

В ФСБ подчеркивают, что получили достоверные сведения о вовлеченности Великобритании в конфликт. Не исключено, что кто-то из британских инструкторов, участвовавших в операции, на данный момент кормит рыб у Тендровской косы.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    9 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Бережливый Звание
      Бережливый
      +3
      Сегодня, 12:46
      И сколько их там вообще было?И не пора ли перенести "партизанские действия"на терреторию бриташек?
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 12:49
        подготовку бойцы ССО ВСУ проходили в Великобритании на базе 5-RIFLES бронетанкового пехотного батальона, входящего в состав 20-й бригады 3-й "железной" дивизии в Уилтшире.

        И не пора ли перенести "партизанские действия"на терреторию бриташек?

        Сдал хозяина со всеми потрохами... Эх, жалко что ирландцы подзабыли про свободу Ирландии... А то бы и мы могли бы им в этом помочь... am
    2. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +3
      Сегодня, 12:46
      Что то я сомневаюсь чтобы англичанин хотел стать героем украины посмертно.
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        +2
        Сегодня, 12:53
        англосаксы конечно же руководили с берега Очакова или Одессы , для них это как юнитов в компьютерной игре на убой отправить. Слышите , украинцы ( если вы есть на сайте ВО) , вы для них юниты , ваша жизнь ничего не значит.
    3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 12:48
      «В итоге подготовленная британцами группа попала в засаду, где была уничтожена, за исключением одного человека, который попал в плен» —

      — Нам лишние не нужны ...
    4. APASUS Звание
      APASUS
      0
      Сегодня, 12:49
      Не исключено, что кто-то из британских инструкторов, участвовавших в операции, на данный момент кормит рыб у Тендровской косы.

      Место очень хреновое ,могут высаживаться только смертники .Течение и омуты , да и расстояние км 25-30.Тебя видно ,как в только тронулся от берега .Единственно что можно попробовать ночью и на электродвижках,в расчете что не заметят в теплак
    5. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 12:50
      подготовленная британцами группа попала в засаду, где была уничтожена, за исключением одного человека, который попал в плен.
      Для них эта коса "медом намазана"? Которая уже попытка и с потерями, но все равно лезут. Очередной удар по ССО ВСУ и конечно Британии.
      1. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        +1
        Сегодня, 13:03
        Цитата: rotmistr60
        Которая уже попытка и с потерями,

        Это отголоски еще старого февральского нападения. Итоги расследования, так сказать.
    6. ескела Звание
      ескела
      +1
      Сегодня, 12:59
      У меня что дежавю , ну было же уже такое и тоже пленного взяли . Или это у них на постоянной основе такие высадки .?

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»