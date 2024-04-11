ФСБ и Минобороны совместно уничтожили подготовленный британцами десант ССО ВСУ при попытке высадки на Тендровской косе

Сотрудники ФСБ совместно с военнослужащими Минобороны пресекли высадку диверсионных групп ВСУ на Тендровскую косу в Херсонской области. Как сообщили в ЦОС ФСБ, диверсионная группа противника уничтожена.ФСБ и Минобороны реализовали ранее полученную информацию о планах Сил специальных операций ВСУ совершить высадку десанта на Тендровскую косу в Херсонской области. Согласно полученным данным, операция готовилась британскими спецслужбами, непосредственно с украинским спецназом занимались инструкторы специальной лодочной службы Королевской морской пехоты Великобритании (Special boat service, SBS). В итоге подготовленная британцами группа попала в засаду, где была уничтожена, за исключением одного человека, который попал в плен.- говорится в сообщении ЦОС.Взятый в плен украинский военный оказался старшим солдатом 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ. По его словам, первоначальную подготовку бойцы ССО ВСУ проходили в Великобритании на базе 5-RIFLES бронетанкового пехотного батальона, входящего в состав 20-й бригады 3-й "железной" дивизии в Уилтшире. Затем подготовка продолжилась уже на Украине.В ФСБ подчеркивают, что получили достоверные сведения о вовлеченности Великобритании в конфликт. Не исключено, что кто-то из британских инструкторов, участвовавших в операции, на данный момент кормит рыб у Тендровской косы.

ФСБ совместно с Министерством обороны РФ пресечена спланированная спецслужбами Великобритании высадка на Тендровскую косу Херсонской области диверсионных групп спецназа ВСУ. Проведенная операция стала результатом реализации полученной ФСБ России упреждающей информации о замыслах сил специальных операций ВС Украины и их британских кураторов

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