Зеленский прибыл в Литву на саммит для решения вопросов по укреплению ПВО Украины

Главное сейчас — сделать все для укрепления нашей ПВО, обеспечения насущных потребностей Сил обороны Украины, а также консолидации международной поддержки

Резкое сокращение западной военной помощи, особенно с учетом выпадения из обоймы спонсоров США, создает серьезные проблемы не только для ВСУ на фронте, где украинские боевики в голос жалуются на нехватку боеприпасов. Усилившиеся комбинированные атаки ВС РФ по тыловым объектам энергетической инфраструктуры, включая газовые хранилища, в том числе в западных регионах, еще раз показали отсутствие возможности их защиты наличествующими средствами ПВО.Недаром министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ставшей своего рода визитной карточкой киевских чиновников хамской манере уже не просит, а требует от западных союзников срочно предоставить как можно больше зенитно-ракетных комплексов американского производства Patriot. Однако европейцы не сильно торопятся расставаться с системами противовоздушной обороны, открыто заявляя, что ЗРК нужны им самим.Видимо, исчерпав все ресурсы дистанционного воздействия на прижимистых союзников в дело непосредственно решил вступить глава киевского режима. Сегодня украинский «врио» президента прибыл в Литву для участия в саммите «Инициативы трех морей» и переговоров с главами государств-партнеров, о чем он сообщил в своем телеграм-канале. Главной целью встречи станет очередная попытка выпросить столь необходимые Киеву системы ПВО.— написал Зеленский.Организация «Инициатива трех морей» (ИТМ), также известная как «Балто-Адриато-Черноморская инициатива» (БАЧИ) или «Триморье», представляет собой объединение тринадцати государств Европейского союза и двух стран-партнеров: Украины (с 2022) и Молдовы (с 2023), расположенных в Центральной и Восточной Европе. Территория стран-участниц имеет выход к Адриатическому, Балтийскому и Чёрному морям. Целью организации является налаживание регионального диалога по различным вопросам.Все страны ИТМ, за исключением Австрии и Греции, являются либо бывшими советскими республиками (Эстония, Латвия и Литва), либо государствами, входившими в соцлагерь. Эксперты отмечают, что неформальное лидерство в этом союзе пытается заполучить Польша, претендующая на особую роль в Европе. Если говорить о решениях по поводу консолидированной военной поддержки Киеву от ИТМ, то Зеленский наверняка столкнется с проблемами в этом вопросе с учетом того, что в объединение входят Венгрия и Словакия. Эти государства категорически выступают против военных поставок на Украину.