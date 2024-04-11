Минобороны ФРГ сообщило о планах по закупке дополнительной партии танков Leopard 2A8

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Минобороны ФРГ сообщило о планах по закупке дополнительной партии танков Leopard 2A8

Бундесвер планирует закупить дополнительную партию танков Leopard 2A8, техника необходима для размещения на территории Прибалтики. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Немцы хотят закупить дополнительные танки, речь идет о партии в 35 единиц, поскольку имеющихся на вооружении Бундесвера явно недостаточно для решения задач по "обеспечению безопасности" стран Прибалтики. Пока окончательное решение не принято, заказ будет оформлен, если на него найдут средства. А ситуация с деньгами непростая, они есть для Украины, но их нет для Германии.



В общем, Писториус направил заявку на приобретение 35 танков Leopard 2A8 в бюджетный комитет Бундестага. Если она будет одобрена, то новые танки пойдут на оснащение бригады в Литве. Пока никаких сведений о сроках рассмотрения документа нет.

Германское Минобороны уже начало размещение военнослужащих в Литве, первые группы военных из состава будущей бригады прибыли на территорию республики 8 апреля 2024 года. Это группа планирования в количестве 20 человек, которая совместно с литовскими военными будет решать вопросы развертывания остальной бригады. История эта не быстрая, к октябрю количество немецких военных в Литве возрастет до 150.

Всего немцы планируют разместить в Литве 5 тысяч военнослужащих Бундесвера к 2027 году. Основу бригады составит танковый батальон, который сейчас даже не имеет танков, а также механизированный пехотный. У него с техникой получше.
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    24 комментария
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    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 13:15
      окружают вовсю, демоны западные.....

      безопасность стран балтии они собрались видите ли обеспечивать....
      это лимитрофы сами нарываются своим гавканьем, и их ещё и защищать собрались....
      1. Alex777 Звание
        Alex777
        0
        Сегодня, 13:36
        Когда Одесса станет русским городом, защищать трибалтов мало кто захочет.
        Немцы закупают технику на 1 танковый батальон.
        Похоже, что не новый создают, а переоснащают один из шести, уже существующих.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +3
          Сегодня, 13:37
          вот именно - когда ??? давно пора уже. (я про русскую Одессу)
          1. Alex777 Звание
            Alex777
            0
            Сегодня, 13:44
            Цитата: Nexcom
            вот именно - когда ??? давно пора уже.

            После сегодняшнего налета Кинжалами по энергетике,
            у меня такое ощущение, что обратный отсчет пошел.
            Не надо, чтобы на 404 успели в мобилизацию сыграть. hi
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              +3
              Сегодня, 13:46
              ИМХО всё-же успеют какое то количество какелов пинками под ружьё поставить......
              hi
              1. Alex777 Звание
                Alex777
                +1
                Сегодня, 13:49
                Цитата: Nexcom
                ИМХО успеют какое то количество какелов всё-таки пинками под ружьё поставить......

                Ну тут уж как есть.
                Небратья пишут, что примерно 10000 в месяц нахлобучивают.
                Без электричества сложно будет им это все поделывать.
                Просто представьте - в холодильниках вся еда пропала...
                А последствия намного круче будут. Сложно даже представить.
    2. Enceladus Звание
      Enceladus
      +1
      Сегодня, 13:15
      35? что так много? lol Даже на месяц реальных боев едва хватит feel
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 13:18
        Ну если по два-три танка в бой пускать в день да через день - может и хватит на месяц....
      2. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +2
        Сегодня, 13:26
        Цитата: Enceladus
        35? что так много?

        Писториус направил заявку на приобретение 35 танков Leopard
        Танковая армада !
        заказ будет оформлен, если на него найдут средства.
      3. NKT Звание
        NKT
        +1
        Сегодня, 13:38
        35? что так много? lol Даже на месяц реальных боев едва хватит feel

        как раз батальон для мотопехотной бригады
      4. Alex777 Звание
        Alex777
        +1
        Сегодня, 13:46
        Цитата: Enceladus
        35? что так много? lol Даже на месяц реальных боев едва хватит feel

        Переоснащают 1 батальон, из 6 имеющихся.
        Целых 2 батальона они обещали прибалтам.
    3. Бережливый Звание
      Бережливый
      +1
      Сегодня, 13:27
      Это не новые танки,я там понимаю,что это модернизация пятой версии до восьмой!
      1. blackGRAIL Звание
        blackGRAIL
        0
        Сегодня, 14:41
        Нет, это именно танки новой постройки (есть в материалах на ВО). Там слишком многое заменено - все, кроме ходовой и орудия.
    4. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 13:27
      . Если она будет одобрена, то новые танки пойдут на оснащение бригады в Литве

      Транзитом, потом отправятся вна краину... так понимаю... recourse
      Не зря Зе в Литву подорвался....
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 13:30
        думаю что наши ребята справятся - Лео они уже умеют жечь.
        но и недооценивать тоже не стоит - это оружие стреляет и может убивать.
      2. Mouse Звание
        Mouse
        0
        Сегодня, 13:32
        О том и речь.... hi .............
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 13:38
          Дык кто б спорил..... hi взаимно.
      3. советник 2 уровня Звание
        советник 2 уровня
        +2
        Сегодня, 13:48
        Цитата: Mouse
        . Если она будет одобрена, то новые танки пойдут на оснащение бригады в Литве

        Транзитом, потом отправятся вна краину... так понимаю... recourse
        Не зря Зе в Литву подорвался....

        да кто им даст 8е поколение Лео, если пятого то немного дали, а в основном 2а4.. не.. вна-новую технику не дают.. сколько б Зелибоба не бегал..
      4. Alex777 Звание
        Alex777
        +2
        Сегодня, 13:56
        Цитата: Mouse
        Транзитом, потом отправятся вна краину... так понимаю...

        Это вряд ли. Литовцам страшно, не отпустят.

        Цитата: Mouse
        Не зря Зе в Литву подорвался....

        Страшно ему в Киеве. Вот и катается по ЕС. hi
    5. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 13:43
      имеющихся на вооружении Бундесвера явно недостаточно для решения задач по "обеспечению безопасности" стран Прибалтики.
      Немецкие генералы (некоторые) говорят, что Бундесверу проблематично сегодня обеспечить безопасность Германии в случае вооруженного конфликта, но обеспокоены безопасностью Прибалтики. Сюрреализм какой-то.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 13:48
        Ну вестимо они думают что до них могут и не добраться "орды злых русских орков" (с)
        Потому и готовы отдать какелам и лимитрофам многое....
        Хотя может я и ошибаюсь.
      2. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 13:54
        Да последнюю рубаху снимут.... лишь бы России нагадить...
    6. APASUS Звание
      APASUS
      +1
      Сегодня, 13:58
      Значит надо открыто объявить о заказе на Ленцеты .
      1. blackGRAIL Звание
        blackGRAIL
        0
        Сегодня, 14:43
        Ланцеты и так в открытую производятся на пределе возможностей и эти пределы постоянно наращиваются.

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