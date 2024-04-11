Минобороны ФРГ сообщило о планах по закупке дополнительной партии танков Leopard 2A8
Бундесвер планирует закупить дополнительную партию танков Leopard 2A8, техника необходима для размещения на территории Прибалтики. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Немцы хотят закупить дополнительные танки, речь идет о партии в 35 единиц, поскольку имеющихся на вооружении Бундесвера явно недостаточно для решения задач по "обеспечению безопасности" стран Прибалтики. Пока окончательное решение не принято, заказ будет оформлен, если на него найдут средства. А ситуация с деньгами непростая, они есть для Украины, но их нет для Германии.
В общем, Писториус направил заявку на приобретение 35 танков Leopard 2A8 в бюджетный комитет Бундестага. Если она будет одобрена, то новые танки пойдут на оснащение бригады в Литве. Пока никаких сведений о сроках рассмотрения документа нет.
Германское Минобороны уже начало размещение военнослужащих в Литве, первые группы военных из состава будущей бригады прибыли на территорию республики 8 апреля 2024 года. Это группа планирования в количестве 20 человек, которая совместно с литовскими военными будет решать вопросы развертывания остальной бригады. История эта не быстрая, к октябрю количество немецких военных в Литве возрастет до 150.
Всего немцы планируют разместить в Литве 5 тысяч военнослужащих Бундесвера к 2027 году. Основу бригады составит танковый батальон, который сейчас даже не имеет танков, а также механизированный пехотный. У него с техникой получше.
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