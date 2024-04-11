На территории украинского посольства в Москве подняты флаг России и Знамя Победы

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На территории украинского посольства в Москве подняты флаг России и Знамя Победы

На территории, прилегающей к зданию украинского посольства в Москве, подняты флаг России и Знамя Победы. Знамена гордо развеваются. Таким образом, возле расположенного в Леонтьевском переулке здания украинской дипмиссии на флагштоке, с которого был ранее снят флаг Украины, гордо развеваются знамена России и Победы.

Кто именно поднял более приличествующие российской столице флаги, неизвестно, однако остается надеяться, что украинские флаги на остальных считающихся Киевом украинскими территориях также в недалеком будущем сменятся аналогичным образом. Само украинское посольство прекратило свою деятельность в России и в настоящее время закрыто.



Ранее сообщалось, что мэрия Москвы расторгла договор аренды земельного участка посольства Украины в России, таким образом ответив на аналогичные меры со стороны Киевского горсовета, буквально экспроприировавшего помещения и территорию российского посольства в украинской столице. Однако, при этом российские органы власти, четко следуя действующим нормам международного права, оставили здания посольства "незалежной" в украинской госсобственности.

После произошедшего на Украине в 2014 году нацистского госпереворота здания и территория посольства России в Киеве неоднократно подвергались нападениям со стороны радикалов, при этом украинские власти и никак не реагировали на эти грубые нарушения международного права.
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    15 комментариев
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    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 14:11
      Украинцы,
      Вас никогда Европа не держала
      За «европейцев» - Вы для них «Орда»...
      Она всегда «Ордой» славян считала –
      Для них «Ордою» были мы всегда...
      Столкнуть мечтала Старая Европа
      Россию с Украиной - «кровь за кровь»,
      И чтобы из кровавого потопа,
      Никто из нас не возродился вновь...
      Надеюсь, она снова прогадала,
      И как и в сорок пятом над землей
      Взовьётся над Европой знамя алое
      Под крики - «За Победу!!!» и «Домой!!!»
    2. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +6
      Сегодня, 14:11
      На 9 мая все посольства недружественных стран должны поднять наше знамя Победы на своих флагштоках.Вариант?
    3. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 14:12
      Ибо нефиг краинцам пол топтать...
    4. Бородач Звание
      Бородач
      +4
      Сегодня, 14:12
      Укрофюрер капут.
      Украина капитулирен. laughing
    5. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 14:13
      Само украинское посольство прекратило свою деятельность в России и в настоящее время закрыто.

      И посольство закрыли, и украину закроем.
    6. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 14:16
      Надеюсь, скакляцкий флаг в сортире утопили?
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 14:19
        Господи прости.... подтерлись... feel
    7. geor.tcherniaev Звание
      geor.tcherniaev
      +1
      Сегодня, 14:16
      Будем слушать хлопки разорвавшихся пуканов в украинских пабликах. Это же зрада зрадная.
    8. Joker62 Звание
      Joker62
      0
      Сегодня, 14:19
      Цитата: Егоза
      Само украинское посольство прекратило свою деятельность в России и в настоящее время закрыто.

      И посольство закрыли, и украину закроем.

      Таким образом, закроем долгоиграющий проект "Украина" навсегда.
    9. Fachmann Звание
      Fachmann
      0
      Сегодня, 14:20
      Правильно. Демонстрация флага и знамени всегда мотивирует и вселяет гордость!
      Но, уже в который раз качество подготовки и опубликования статьи вызывает вопрос.
      Заголовок: "На территории украинского посольства в Москве подняты флаг России и Знамя Победы".
      Текст статьи: " На территории, прилегающей к зданию украинского посольства в Москве, подняты флаг России и Знамя Победы". Может для кого-то это, одно и тоже, я, лично, так и не понял, это на украинской территории (посольства) или рядом. request
      Судя по фото, где-то в стороне от здания.
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +1
        Сегодня, 14:29
        на флагштоке, с которого был ранее снят флаг Украины, гордо развеваются знамена России и Победы.
        1. Fachmann Звание
          Fachmann
          +1
          Сегодня, 14:34
          И это,- Радует! Надеюсь и над всей территорией Украины будет развеваться наше Знамя Победы!
    10. abrakadabre Звание
      abrakadabre
      0
      Сегодня, 14:35
      И что хорошего в расторжении договора аренды? При условии сохранение собственности за ними? Раньше они платили и охраняли за свой счет. А теперь мы его охраняем за свой за бесплатно для них.
      Пусть бы посольство закрылось, но продолжало платить аренду в московский бюджет.
    11. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      0
      Сегодня, 14:51
      Кто именно поднял более приличествующие российской столице флаги, неизвестно
      Ага вот так просто, любой желающий возле Леонтьевского переулка, в центре Москвы, может снимать и подымать флаги)) Все радуемся!
    12. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 14:57
      На территории украинского посольства в Москве подняты флаг России и Знамя Победы
      . Логично...
      Того, что было, больше не будет...
      РОССИЯ, одна за всех, она на всех!!!

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