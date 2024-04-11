На фоне нехватки людей на передовой на Украине полным ходом идёт мобилизация. По словам командира одного из штурмовых батальонов ВСУ, в украинской столице ежемесячно мобилизуют примерно по сто человек из каждого района. Об этом заявил украинский военнослужащий.Если учитывать, что в Киеве десять районов, то нетрудно посчитать, что в общем в столице каждый месяц мобилизуют до 1000 человек.Сопоставив статистические данные по демографической ситуации на Украине, можно вычислить предположительное количество мобилизованных за месяц по всей стране. Так, ранее мэр Киева, говоря о населении столицы, называл цифру в 3,2 млн человек. А население всей подконтрольной киевским властям территории Минсоцполитики страны оценивает в 31,5 млн человек. Таким образом, если учитывать, что население Киева составляет примерно десятую часть от населения Украины, можно сделать вывод, что по стране ежемесячно мобилизуют около 10 000 человек.Если взять во внимание мнение некоторых экспертов о том, что на периферии число мобилизованных бывает несколько выше, чем в столице и крупных городах, то их количество может быть на несколько тысяч больше. Однако очевидно, что этих тысяч недостаточно для ВСУ, подтверждением чего стало сегодняшнее принятие Радой законопроекта, ужесточающего нормы и правила мобилизации.

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