Командир ВСУ: В Киеве в среднем мобилизуют 1000 человек в месяц

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Командир ВСУ: В Киеве в среднем мобилизуют 1000 человек в месяц

На фоне нехватки людей на передовой на Украине полным ходом идёт мобилизация. По словам командира одного из штурмовых батальонов ВСУ, в украинской столице ежемесячно мобилизуют примерно по сто человек из каждого района. Об этом заявил украинский военнослужащий.

Если учитывать, что в Киеве десять районов, то нетрудно посчитать, что в общем в столице каждый месяц мобилизуют до 1000 человек.



Сопоставив статистические данные по демографической ситуации на Украине, можно вычислить предположительное количество мобилизованных за месяц по всей стране. Так, ранее мэр Киева, говоря о населении столицы, называл цифру в 3,2 млн человек. А население всей подконтрольной киевским властям территории Минсоцполитики страны оценивает в 31,5 млн человек. Таким образом, если учитывать, что население Киева составляет примерно десятую часть от населения Украины, можно сделать вывод, что по стране ежемесячно мобилизуют около 10 000 человек.

Если взять во внимание мнение некоторых экспертов о том, что на периферии число мобилизованных бывает несколько выше, чем в столице и крупных городах, то их количество может быть на несколько тысяч больше. Однако очевидно, что этих тысяч недостаточно для ВСУ, подтверждением чего стало сегодняшнее принятие Радой законопроекта, ужесточающего нормы и правила мобилизации.
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    13 комментариев
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    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 14:11
      на периферии число мобилизованных бывает несколько выше, чем в столице и крупных городах, то их количество может быть на несколько тысяч больше

      Да периферию считай всю уже выгребли. Так что подсчеты тут дело неблагодарное. Вряд ли столько наберется
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        -1
        Сегодня, 14:21
        10 000 в месяц, 120 000 в год... Для Украины маловато будет... Хотя эти цифры, по моему, немного занижены... Ибо наш, скажем мягко, если не преувеличивает, сообщил - "12 сентября Владимир Путин сообщал, что в РФ ежедневно подписывают контракт 1000−1500 добровольцев. 3 октября глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что в сентябре контракт с ведомством заключили более 50 тыс. человек..."
        1. rgd20 Звание
          rgd20
          +1
          Сегодня, 14:56
          Дезинформация - одно из главных оружий СВО с обоих сторон
          120 000 в год - это неадекватно низкая цифра. В укроСМИ за 23 год озвучивались на порядок выше цифры. И сейчас у низ запрос на 500 000 от Сырского. 120 тыс - это 4 года набирать
    2. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 14:13
      Мужиков, дееспособных, утилизируют ускоренными темпами...
      Впрочем, они сами это выбрали.
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 14:17
        Впрочем, они сами это выбрали
        Наскакали себе правительство wink
    3. alystan Звание
      alystan
      +1
      Сегодня, 14:17
      И примерно по столько же они теряют, в сутки.
      Такая вот новая для каклов арифметика.
    4. APASUS Звание
      APASUS
      +1
      Сегодня, 14:17
      Если взять во внимание мнение некоторых экспертов о том, что на периферии число мобилизованных бывает несколько выше, чем в столице и крупных городах

      Если взять не точные данные украинской статистики .Вычесть число сбежавших за бугор. Сюда плюсануть все ВСУ и конечно всех 200 и 300.То становится ясно ,почему найти кого то на службу трудно. Почему людей хватают прямо в поликлинике,метро ,автобусах,очереди в магазинах .
      Призывники в ВСУ - это как раз те кто не успел спрятаться
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 14:24
        Цитата: APASUS
        Призывники в ВСУ - это как раз те кто не успел спрятаться

        Да уж, детская считалка - Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать, кто не спрятался, я не виноват, - в нынешнем укрорейхе приобрела зловещее содержание.
        1. APASUS Звание
          APASUS
          +1
          Сегодня, 14:26
          Цитата: Монтесума
          Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать, кто не спрятался, я не виноват,

          Так и получается .Пошел за хлебом и через два дня уже на фронте.А не пошел бы ,глядишь еще бы денек протянул на свободе
          1. rgd20 Звание
            rgd20
            0
            Сегодня, 14:59
            Пошел за хлебом и через два дня уже на фронте.А не пошел бы ,глядишь еще бы денек протянул на свободе


            Но вот почему-то сдаются только когда боекомплект закончился и потом просятся на обмен, чтобы вернуться снова в окопы.
            Логика где ? Или их все устраивает в этой утилизации
    5. Бережливый Звание
      Бережливый
      0
      Сегодня, 14:27
      Жаль что в Киеве нету мощного подполья и сил сопротивления всукам!Чтобы срывать планы по мобилизации,чтобы наносить максимально возможный ущерб этому режиму.
      1. А. Эверт Звание
        А. Эверт
        0
        Сегодня, 14:48
        А с чего там подполье создавать? Они поддерживают всу, поддерживают политику зелебобика, рвут на немецкий крест одно место за "евроинтеграцию". Вот только служить не хотят.
    6. Олег Апушкин Звание
      Олег Апушкин
      0
      Сегодня, 15:55
      Значит и куев скоро закончиться, сейчас селюков отстреливают под косарь каждый день и кастрюли слетают только при пленение.

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