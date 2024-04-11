МО: В ходе ночного удара нарушена работа предприятий ВПК Украины, сорвана переброска резервов в районы боевых действий
Российское Минобороны подтвердило нанесение ночного массированного удара высокоточным оружием по территории Украины. Как подчеркнули военные, атака была проведена в качестве ответа на попытки ВСУ нанести удары по российским объектам нефтегазовой отрасли и энергетики. Удар наносился ракетами воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками большой дальности.
Целями ночной атаки стали объекты топливно-энергетического комплекса Украины, в результате нарушена работа предприятий украинского ВПК, сорваны переброски резервов ВСУ в районы боевых действий, а также затруднено снабжение ГСМ. Как подчеркнули в военном ведомстве, цели удара достигнуты.
Тем временем на линии фронта ситуация изменилась не сильно, наши продолжают атаковать по двум главным и остальным направлениям. Противник пытается контратаками сбить наступательный темп российской армии, но безуспешно, хотя и отходит только после ожесточенных боев.
На Купянском направлении наши заняли более выгодные рубежи в районах Кругляковка Харьковской области и Серебрянка ДНР. На Донецком продвижение в районах Белогоровка, Острое, Константиновка, Красногоровка и Верхнекаменское. Под часовым Яром наши продавливают оборону, но говорить о полноценном штурме города еще рано, сначала нужно обеспечить фланги.
На Авдеевском в ходе активных действий наши продвинулись в районах Первомайское, Новокалиново, Новобахмутовка, Уманское и Бердычи. На этом направлении противник предпринимает попытки остановить продвижение контратаками, за сутки ВС России восемь раз отражали наскоки ВСУ.
На Южно-Донецком направлении улучшено положение по переднему краю в районах Урожайное и Макаровка. На Херсонском бои в районе Работино и прдвижение северо-западнее Вербового.
Общие потери ВСУ за сутки по всем направлениям: по личному составу - 970 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - два танка, два броневика, три бронетранспортера, две БМП, 17 единиц автотранспорта; по артиллерии - две гаубицы М777, по одной Д-20, Д-30 и "Гиацинт-Б", САУ М109 Paladin и "Акация". Станция РЭБ "Нота". В ходе контрбатарейной борьбы поражены: по одной гаубице М777, М119, Д-30. Две Мста-Б, одна САУ Krab и три "Гвоздики", а также две станции РЭБ "Нота".
Оперативно-тактической авиацией, ракетами и артиллерией уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и авиационных средств поражения и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-125. Средствами ПВО сбито 266 украинских беспилотников, четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган", а также три управляемые авиационные бомбы JDAM.
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