МО: В ходе ночного удара нарушена работа предприятий ВПК Украины, сорвана переброска резервов в районы боевых действий

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МО: В ходе ночного удара нарушена работа предприятий ВПК Украины, сорвана переброска резервов в районы боевых действий

Российское Минобороны подтвердило нанесение ночного массированного удара высокоточным оружием по территории Украины. Как подчеркнули военные, атака была проведена в качестве ответа на попытки ВСУ нанести удары по российским объектам нефтегазовой отрасли и энергетики. Удар наносился ракетами воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками большой дальности.

Целями ночной атаки стали объекты топливно-энергетического комплекса Украины, в результате нарушена работа предприятий украинского ВПК, сорваны переброски резервов ВСУ в районы боевых действий, а также затруднено снабжение ГСМ. Как подчеркнули в военном ведомстве, цели удара достигнуты.



Тем временем на линии фронта ситуация изменилась не сильно, наши продолжают атаковать по двум главным и остальным направлениям. Противник пытается контратаками сбить наступательный темп российской армии, но безуспешно, хотя и отходит только после ожесточенных боев.

На Купянском направлении наши заняли более выгодные рубежи в районах Кругляковка Харьковской области и Серебрянка ДНР. На Донецком продвижение в районах Белогоровка, Острое, Константиновка, Красногоровка и Верхнекаменское. Под часовым Яром наши продавливают оборону, но говорить о полноценном штурме города еще рано, сначала нужно обеспечить фланги.

На Авдеевском в ходе активных действий наши продвинулись в районах Первомайское, Новокалиново, Новобахмутовка, Уманское и Бердычи. На этом направлении противник предпринимает попытки остановить продвижение контратаками, за сутки ВС России восемь раз отражали наскоки ВСУ.

На Южно-Донецком направлении улучшено положение по переднему краю в районах Урожайное и Макаровка. На Херсонском бои в районе Работино и прдвижение северо-западнее Вербового.

Общие потери ВСУ за сутки по всем направлениям: по личному составу - 970 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - два танка, два броневика, три бронетранспортера, две БМП, 17 единиц автотранспорта; по артиллерии - две гаубицы М777, по одной Д-20, Д-30 и "Гиацинт-Б", САУ М109 Paladin и "Акация". Станция РЭБ "Нота". В ходе контрбатарейной борьбы поражены: по одной гаубице М777, М119, Д-30. Две Мста-Б, одна САУ Krab и три "Гвоздики", а также две станции РЭБ "Нота".

Оперативно-тактической авиацией, ракетами и артиллерией уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и авиационных средств поражения и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-125. Средствами ПВО сбито 266 украинских беспилотников, четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган", а также три управляемые авиационные бомбы JDAM.
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    6 комментариев
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    1. Mouse Звание
      Mouse
      +3
      Сегодня, 14:01
      атака была проведена в качестве ответа на попытки ВСУ нанести удары по российским объектам нефтегазовой отрасли и энергетики

      Может я недалекий... но может вдарить, так сказать, превентивно... не дожидаясь, чтоб голову поднять не могли?
      1. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 14:15
        Когда газ перестанем поставлять нацистской Украине?
    2. Игорь Борисов_2 Звание
      Игорь Борисов_2
      0
      Сегодня, 14:14
      Средствами ПВО сбито 266 украинских беспилотников, четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган", а также три управляемые авиационные бомбы JDAM.

      Значит еще остались носители, а почему его не приземлили?
    3. Бережливый Звание
      Бережливый
      0
      Сегодня, 14:20
      Там такими темпами ещё полвека воевать будем!Нужно разрушать логистику чтобы невозможно было из европ всукам ничего получать!
    4. alystan Звание
      alystan
      0
      Сегодня, 14:23
      Как подчеркнули военные, атака была проведена в качестве ответа на попытки ВСУ нанести удары по российским объектам нефтегазовой отрасли и энергетики.

      Банда Зеленского вообще вразнос пошла. Никого не слушается. Даже главного своего "пахана" самоходного Джо, который даже уже потребовал прекратить атаки на российски НПЗ, потому что у них там цены на горючку поползли вверх. Что сильно портит с таким трудом созданную идилию благополучия в Штатах, Особенно в предверии выборов. А то ведь привыкший к хорошей жизни американский электорат враз проголосует против.
    5. mitlantecutli_zen Звание
      mitlantecutli_zen
      0
      Сегодня, 15:27
      Es un error atacar como respuesta a un ataque. Están en medio de una guerra despiadada, ustedes tienen que atacar sistemáticamente, permanentemente, de manera poderosa sin darle respiro a lis fascistas.

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