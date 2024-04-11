Украинский волонтёр: Харьков невозможно прикрыть системами ПВО Patriot

9
Украинский волонтёр: Харьков невозможно прикрыть системами ПВО Patriot

Харьков невозможно прикрыть системами ПВО Patriot американского производства. Это связано с тем, что город располагается в зоне поражения российских реактивных систем залпового огня.

Так рассуждает украинский волонтер и военный эксперт Тарас Чмут.



По его мнению, развертывание комплексов Patriot в районе Харькова совершенно нецелесообразно, так как там их очень легко уничтожить. Чтобы это сделать, достаточно перенасытить небо воздушными целями, задействовав для этого, к примеру, РСЗО и другие средства поражения. По словам Чмута, большое значение имеет то, что город располагается очень близко к российской границе.

Расстояние, на самом деле, очень важно

- поясняет эксперт.

В прошлом месяце российское оборонное ведомство сообщало об уничтожении в окрестностях Харькова пусковой установки Patriot, стоящей на вооружении ВСУ. Украинские военные не стали этого подтверждать.

На данный момент официальные лица Незалежной начали практически терроризировать страны, обладающие противовоздушными системами «Пэтриот». Так глава МИД Украины Дмитрий Кулеба даже заявлял о своей готовности испортить отношения с кем-либо из союзников, лишь бы получить «заветные» комплексы ПВО. Он заявил, что готов перейти к более жесткой риторике с западными странами, так как «добрая дипломатия» не приносит плодов.

Наверное, подобное давление Киева на партнеров и требование от них новых поставок оружия и боеприпасов не может не радовать представителей американской оборонной промышленности, которым украинский конфликт приносит хорошую прибыль.
  • Минобороны США
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

ВКонтакте Дзен Телеграм
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +2
    Сегодня, 14:01
    По словам Чмута, большое значение имеет то, что город располагается очень близко к российской границе. Расстояние, на самом деле, очень важно - поясняет эксперт.

    Ну так сдайте Харьков нам и отойдите подальше... Желательно до Ужгорода или Львова... laughing
    1. abrakadabre Звание
      abrakadabre
      +4
      Сегодня, 14:04
      За Ла-Манш. Только за Ла-Манш.
    2. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      +1
      Сегодня, 14:07
      Боимся что из Харькова салорейх решил сделать 2-й Мариуполь, оставить всё в руинах как они и сделали там. Там идёт обучение всушников к городским боям, видно будут делать укрепы из жилых домов. Видно выход у нас: это окружать в клещи. Только припасов еды бандеровцам затарятся, а вот мирным ничего не достанется и могут не выпускать их из города.
    3. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      +1
      Сегодня, 14:26
      Из Харькова идет обстрел Белгорода. Город крайне важен для ВСУ - его пытаются сделать красной тряпкой для России (мнение любимых здесь ЗеРада, Резидент, Легитимный), вынудив нас его штурмовать/осадить, что способно затянуться на 1-1,5 года и ослабить натиск на всех остальных направлениях, т.к. потребует привлечения фактически всех сил России.
  2. Товарищ Звание
    Товарищ
    0
    Сегодня, 14:18
    Украинский волонтёр: Харьков невозможно прикрыть системами ПВО Patriot

    В чём проблема то ? Расставьте вокруг города пенсионеров с охотничьими ружьями, а на крышах домов женщин с консервными банками.
    Они вам всё и посбивают.
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 14:18
    ФАБы по Харькову ,можно запускать с русской территории вообще
    1. Zaurbek Звание
      Zaurbek
      +1
      Сегодня, 14:21
      Только так ВКС и делает..от ЛБС. По территории 404 ВКС пока не особо летают
  4. Бережливый Звание
    Бережливый
    0
    Сегодня, 14:23
    Харьков был когда то РУССКИЙ город,а сейчас это оккупированная Российская земля,а возвращать его нам просто жизненно необходимо!
  5. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    +1
    Сегодня, 14:41
    Интересно получается. Сначала усраина провоцирует нанесение Вооружёнными силами России ракетных ударов по инфраструктуре, а затем плачется по результатам ударов, передёргивает факты (попадания по военным объектам преподносятся как "террор" якобы гражданских лиц) и требует чтобы ей дали средства ПВО. Совсем обнаглели побирушки.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»