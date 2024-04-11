Украинский волонтёр: Харьков невозможно прикрыть системами ПВО Patriot
Харьков невозможно прикрыть системами ПВО Patriot американского производства. Это связано с тем, что город располагается в зоне поражения российских реактивных систем залпового огня.
Так рассуждает украинский волонтер и военный эксперт Тарас Чмут.
По его мнению, развертывание комплексов Patriot в районе Харькова совершенно нецелесообразно, так как там их очень легко уничтожить. Чтобы это сделать, достаточно перенасытить небо воздушными целями, задействовав для этого, к примеру, РСЗО и другие средства поражения. По словам Чмута, большое значение имеет то, что город располагается очень близко к российской границе.
- поясняет эксперт.
В прошлом месяце российское оборонное ведомство сообщало об уничтожении в окрестностях Харькова пусковой установки Patriot, стоящей на вооружении ВСУ. Украинские военные не стали этого подтверждать.
На данный момент официальные лица Незалежной начали практически терроризировать страны, обладающие противовоздушными системами «Пэтриот». Так глава МИД Украины Дмитрий Кулеба даже заявлял о своей готовности испортить отношения с кем-либо из союзников, лишь бы получить «заветные» комплексы ПВО. Он заявил, что готов перейти к более жесткой риторике с западными странами, так как «добрая дипломатия» не приносит плодов.
Наверное, подобное давление Киева на партнеров и требование от них новых поставок оружия и боеприпасов не может не радовать представителей американской оборонной промышленности, которым украинский конфликт приносит хорошую прибыль.
- Минобороны США
Информация