Британские спецслужбы не утруждают себя планированием глубоко продуманных террористических акций и детально отработанных операций. Тем более не заботятся о сохранности личного состава украинских спецподразделений, о чем наглядно свидетельствуют показания задержанного военнослужащего 73-го морского центра ССО ВСУ

Спецслужбы Великобритании не интересуются тем, сколько людей теряют ВСУ при осуществлении различных вылазок диверсионных групп. С таким заявлением выступил сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации.Ранее стало известно, что попытка украинских сил высадиться на Тендровской косе в Херсонской области завершилась провалом. За данной операцией стояли британские спецслужбы, которые ее планировали.- рассказал сотрудник ФСБ России.Контрразведчик подчеркнул, что Великобритания относится к Украине как к полигону, а к личному составу украинской армии, включая и подготовленные кадры спецподразделений, как к расходному материалу. Так, в результате боестолкновения при попытке высадки на Тендровской косе весь украинский десант был уничтожен российской армией. В плен попал и смог сохранить жизнь лишь единственный украинский военнослужащий – старший солдат 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Евгений Горин.Такой результат спецоперации ВСУ – прямое следствие существующего у киевского режима и его зарубежных покровителей отношения к людям. Ранее и сам президент России Владимир Путин удивлялся тому, сколь попустительски глава киевского режима Владимир Зеленский относится к своим солдатам, отправляя тех же морских пехотинцев и спецназовцев на переправы через Днепр, которые заканчиваются уничтожением украинских военных.