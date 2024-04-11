«Не заботятся о сохранности личного состава ВСУ»: сотрудник ФСБ РФ рассказал о планировании украинских операций британской разведкой

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«Не заботятся о сохранности личного состава ВСУ»: сотрудник ФСБ РФ рассказал о планировании украинских операций британской разведкой

Спецслужбы Великобритании не интересуются тем, сколько людей теряют ВСУ при осуществлении различных вылазок диверсионных групп. С таким заявлением выступил сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации.

Ранее стало известно, что попытка украинских сил высадиться на Тендровской косе в Херсонской области завершилась провалом. За данной операцией стояли британские спецслужбы, которые ее планировали.

Британские спецслужбы не утруждают себя планированием глубоко продуманных террористических акций и детально отработанных операций. Тем более не заботятся о сохранности личного состава украинских спецподразделений, о чем наглядно свидетельствуют показания задержанного военнослужащего 73-го морского центра ССО ВСУ

- рассказал сотрудник ФСБ России.

Контрразведчик подчеркнул, что Великобритания относится к Украине как к полигону, а к личному составу украинской армии, включая и подготовленные кадры спецподразделений, как к расходному материалу. Так, в результате боестолкновения при попытке высадки на Тендровской косе весь украинский десант был уничтожен российской армией. В плен попал и смог сохранить жизнь лишь единственный украинский военнослужащий – старший солдат 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Евгений Горин.

Такой результат спецоперации ВСУ – прямое следствие существующего у киевского режима и его зарубежных покровителей отношения к людям. Ранее и сам президент России Владимир Путин удивлялся тому, сколь попустительски глава киевского режима Владимир Зеленский относится к своим солдатам, отправляя тех же морских пехотинцев и спецназовцев на переправы через Днепр, которые заканчиваются уничтожением украинских военных.
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    8 комментариев
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    1. Joker62 Звание
      Joker62
      +4
      Сегодня, 14:21
      «Не заботятся о сохранности личного состава ВСУ»

      Ха, зачем бриттам сохранять жизнь каких-то хлопцев из "404", когда бриттам дороже своих??? wassat
      Наглосаксы остаются наглосаксы, и с этим всё сказано. hi
    2. кредо Звание
      кредо
      +4
      Сегодня, 14:22
      На фото, на резиновой лодке нарисовали свой флаг и на двигателе нарисовали свой флаг, видимо чтобы их было видно за версту и с переди и с боку и сзади.
      Возникает закономерный вопрос, а когда же они себе на лбах рисовать то же самое будут? fool
      1. 30 вис Звание
        30 вис
        +2
        Сегодня, 14:28
        Цитата: кредо
        На фото, на резиновой лодке нарисовали свой флаг и на двигателе нарисовали свой флаг, видимо чтобы их было видно за версту и с переди и с боку и сзади.
        Возникает закономерный вопрос, а когда же они себе на лбах рисовать то же самое будут? fool

        Это у них хобби такое рисовать свои флаги повсюду .. В недавнем прошлом в Севастополе десять лет назад все мусорки и скамейки , бордюры на тротуарах , на детских площадках песочницы были покрашены в жовтноблакитные цвета .. Так собаки и крошки метят свою территорию . Лапу подняли и ссык ...
      2. abrakadabre Звание
        abrakadabre
        0
        Сегодня, 14:38
        Не рисовать. Только татуировка. Чтобы не вывести было.
    3. Irokez Звание
      Irokez
      +1
      Сегодня, 14:27
      Ну а что Вы хотите от страны которая до недавнего времени владела колониями и местных аборигенов не считала за людей используя их в своих целях и манипулируя в своих интересах.
      И что Окраина это не колония? Отношение такое же.
      Исходя из прошлого и сложились способы образования и манипуляции, менталитет и управление.
      В новом мировом порядке для мелкобритов манёвра гораздо меньше будет чем в прошлом и текущем мироустройстве.
    4. жарофф Звание
      жарофф
      +1
      Сегодня, 14:40
      Тон статьи такой,что мы должны чуть ли не пожалеть украинцев. Да и пусть. Чем больше их утилизируют,тем лучше. А каким путем,в данном случае не важно
    5. Лешак Звание
      Лешак
      +1
      Сегодня, 14:49
      В этой же статье написано, что украинские власти не жалеют своих военных, так с какого перепугу мелкобритам их жалеть? Для них они вообще люди третьего сорта.
    6. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 14:55
      Спецслужбы Великобритании не интересуются тем, сколько людей теряют ВСУ при осуществлении различных вылазок диверсионных групп. С таким заявлением выступил сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации.
      . Так и зелебобус это не волнует... да кого вообще это волнует?
      Скакуасам, кастрюлеголовым и прочей нечести волноваться нечем... кто ещё там остался?

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