Вы инвестируете, Америка сейчас инвестирует в поддержку своих ежегодных расходов на оборону. Это фантастически эффективный способ поддержать свободу

Это будет катастрофа для Запада, это будет катастрофа для Америки

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, в свое время ушедший с этого поста после череды скандалов, решил помочь своему «другу» Зеленскому в вопросе восстановления военно-финансовой помощи от США. В заочном обращении, адресованном членам республиканской партии, блокирующим в нижней палате Конгресса выделение денег Киеву, Джонсон решил, что называется, зайти с козырей.Бывший глава британского кабмина сделал упор на практицизм и деловую хватку, которой славятся американцы, объявив, что США выгодно инвестировать в поддержку Украины для достижения «победы» над Россией. Ведь основная часть выделенных из оборонного бюджета Киеву денег остается в Штатах. Соответственно, средства в основном идут на рост производства американских предприятий ВПК и создание новых рабочих мест внутри страны.— уверен британский политик.По его мнению, США и их союзники не должны допустить поражения Украины. Ведь такой исход конфликта, помимо всего прочего, станет своего рода сигналом еще одному стратегическому противнику Вашингтона — Китаю.Очевидно обращаясь уже к экс-президенту США и кандидату на этот пост Дональду Трампу, Джонсон призвал его в случае возвращения в Белый дом следовать заветам Рональда Рейгана. Чтобы сделать Америку снова великой, уверен экс-премьер Великобритании, президент-республиканец не должен начинать свое правление с того, чтобы «уступить победу Владимиру Путину и позволить украинцам проиграть».— патетично заключил Джонсон.Сомнительно, что эмоциональные призывы бывшего британского премьера окажут реальное воздействие на американских конгрессменов, а уж тем более на Трампа. Ранее спикер нижней палаты Конгресса от республиканской партии Майк Джонсон отказался от личной встречи с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, к слову, тоже занимавшим пост главы британского кабмина с 2010 по 2016 годы. Глава британского МИД прибыл в Вашингтон как раз с целью договориться с республиканцами о восстановлении помощи Киеву и даже встретился с этой целью с Трампом. Однако, судя по результатам, потерпел полное фиаско.