Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что США выгодно инвестировать в поддержку Украины

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Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что США выгодно инвестировать в поддержку Украины

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, в свое время ушедший с этого поста после череды скандалов, решил помочь своему «другу» Зеленскому в вопросе восстановления военно-финансовой помощи от США. В заочном обращении, адресованном членам республиканской партии, блокирующим в нижней палате Конгресса выделение денег Киеву, Джонсон решил, что называется, зайти с козырей.

Бывший глава британского кабмина сделал упор на практицизм и деловую хватку, которой славятся американцы, объявив, что США выгодно инвестировать в поддержку Украины для достижения «победы» над Россией. Ведь основная часть выделенных из оборонного бюджета Киеву денег остается в Штатах. Соответственно, средства в основном идут на рост производства американских предприятий ВПК и создание новых рабочих мест внутри страны.



Вы инвестируете, Америка сейчас инвестирует в поддержку своих ежегодных расходов на оборону. Это фантастически эффективный способ поддержать свободу

— уверен британский политик.

По его мнению, США и их союзники не должны допустить поражения Украины. Ведь такой исход конфликта, помимо всего прочего, станет своего рода сигналом еще одному стратегическому противнику Вашингтона — Китаю.

Очевидно обращаясь уже к экс-президенту США и кандидату на этот пост Дональду Трампу, Джонсон призвал его в случае возвращения в Белый дом следовать заветам Рональда Рейгана. Чтобы сделать Америку снова великой, уверен экс-премьер Великобритании, президент-республиканец не должен начинать свое правление с того, чтобы «уступить победу Владимиру Путину и позволить украинцам проиграть».

Это будет катастрофа для Запада, это будет катастрофа для Америки

— патетично заключил Джонсон.

Сомнительно, что эмоциональные призывы бывшего британского премьера окажут реальное воздействие на американских конгрессменов, а уж тем более на Трампа. Ранее спикер нижней палаты Конгресса от республиканской партии Майк Джонсон отказался от личной встречи с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, к слову, тоже занимавшим пост главы британского кабмина с 2010 по 2016 годы. Глава британского МИД прибыл в Вашингтон как раз с целью договориться с республиканцами о восстановлении помощи Киеву и даже встретился с этой целью с Трампом. Однако, судя по результатам, потерпел полное фиаско.
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    12 комментариев
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    1. alystan Звание
      alystan
      +1
      Сегодня, 14:25
      А американцы утверждают уже, что все вложенные ими с 2014 года (а может и ранее) инвестиции в Украину не окупятся. Бориска врет, что дышит. А Зеля и такой брехне рад.
      1. Комментарий был удален.
      2. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 14:45
        Бориска врет, что дышит. А Зеля и такой брехне рад.

        Рыжий клоун Борька хоть чем-то пытается помочь нарко клоуну Зельке... Лучше бы на дозу из своих дал... Но нет, свои это другое... А инвестиции вложенные в наркоту для Зели уж точно не окупятся...
        1. alystan Звание
          alystan
          +1
          Сегодня, 14:54
          Они сейчас только этим и озадачены, как бы их проект не пошел ко дну.
          Не смогли войнушку выиграть, теперь работают на достижение перемирия, а заодно и готовят всякие новые Антанты с французами (я про бритов). И продолжают повсеместно раздрай вносить. От этой привычки их можно отвадить только мечом - нет головы и нет нигде беспорядков.
      3. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 15:09
        Это фантастически эффективный способ поддержать свободу

        Насчет эффективности можно порассуждать, а по поводу фантастичности не поспоришь.
    2. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 14:29
      Новость для Нагана,Мексика решила участвовать в выборах президента США снизив экспорт нефти в США с 750 000 баррелей в день в прошлом году,до 230 000 баррелей в день апреле,перенаправив 500 000 баррелей нефти на свои НПЗ. good
    3. APASUS Звание
      APASUS
      0
      Сегодня, 14:30
      Представляю как пополнился счет Борьки мохнатого ,за то что по сути ,помог начать военный конфликт
    4. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 14:31
      Глава британского МИД прибыл в Вашингтон как раз с целью договориться с республиканцами о восстановлении помощи Киеву

      ХА-Ха-ХА!! И эти тоже хотят чужими руками помощь оказывать! А Британии слабо?
    5. Бережливый Звание
      Бережливый
      0
      Сегодня, 14:32
      Нагличане всегда нам гадили явно или косвенно,даже когда мы вроде как совместно воевали!Утопить бы эту нАглию парой термоядерных зарядов помощнее!
    6. Irokez Звание
      Irokez
      0
      Сегодня, 14:36
      США выгодно инвестировать в поддержку Украины для достижения «победы» над Россией

      Вот и ещё одна причина по которой Окраин должна быть под нашим контролем.
      Эта Окраина сей час является руками и исполнителями воли англосаксов и поэтому лишив их средства манипуляции (Окраины) мы лишим их возможности физического воздействия на нас, по крайней мере боевые действия прекратятся, что для всех хорошо кроме англосаксов, а экономически потом разберёмся.
    7. Christophe_Nicolas Звание
      Christophe_Nicolas
      0
      Сегодня, 14:46
      De vrais sangliers qui brutalisent les âmes d'enfant par leur ahurissant cynisme.
      https://galaxie-peluche.com/blogs/infos/quelle-role-l-ours-en-peluche-joue-t-il-chez-l-enfant

      Heureusement le doudou préféré des enfants a plus de ressources qu'on ne le pense... :)
      https://www.youtube.com/watch?v=5A6jcOWS_V8
    8. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 14:51
      Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что США выгодно инвестировать в поддержку Украины
      . Это у нит, теперь, инвестициями зовётся...
      Впрочем, даже не вчера это началось!
      Огромное воровство, казнокрадство, всегда и везде, там, куда полосатики "несут демократию, борются за все хорошее, против всего плохого"!!! Естественно в карманы тех, кто все это организует и заведует в полосатии.
      Их подопечных достаются крохи... но для них и этого хватает, за них и стараются.
    9. _DD_ Звание
      _DD_
      0
      Сегодня, 14:57
      Бориска выглядит как плохой пушер дури, который сам сидит на том же копиуме что толкает людям

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