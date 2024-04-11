Литва приступила к демонтажу Вильнюсской ТЭЦ для отправки оборудования на Украину

Мы дадим им все необходимое. В Харькове разрушено 80 % всех сетей – и тепловых, и электрических. Если мы не поможем, украинцы не смогут восстановить сеть и отопительный сектор до зимы, что будет очень и очень сложно

Подтверждается озвученная несколько дней назад главой украинского Минэнерго Германом Галущенко информация о том, что Литва предоставит Украине комплектующие для восстановления пораженных российскими ракетами ТЭЦ. В Вильнюсе заявили о начале демонтажа одной из теплоэлектростанций.Литва начинает разбирать Вильнюсскую ТЭЦ, построенную еще во времена Советского Союза и закрытую в 2016 году литовскими властями под давлением "зеленых" по причине "загрязнения воздуха". Пока подробности не сообщаются, но все оборудование с данной теплоэлектростанции отправится на Украину для восстановления пораженных ТЭЦ. Благо, что литовская и украинские станции созданы на советском оборудовании, чего-то своего ни те, ни другие построить не смогли.Кроме Вильнюсской ТЭЦ, оборудование также будет извлекаться из Игналинской АЭС, также построенной при СССР и закрытой в 2009 году. Литва все порывалась разобрать эту станцию, но на это не было средств. Сейчас, по-видимому, их подкинет Европа, готовая для Украины на все.- заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.Как отмечают эксперты, помощь Литвы чем-то поможет Украине, но кардинально проблему с разрушенными станциями не решит. Запад в этом деле тоже не сильно большой помощник, мало у кого осталось выведенное из эксплуатации оборудование для ТЭЦ советского образца. А строить новые станции - это нужно время и деньги, причем большие. А также отсутствие боевых действий.