Литва приступила к демонтажу Вильнюсской ТЭЦ для отправки оборудования на Украину

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Литва приступила к демонтажу Вильнюсской ТЭЦ для отправки оборудования на Украину

Подтверждается озвученная несколько дней назад главой украинского Минэнерго Германом Галущенко информация о том, что Литва предоставит Украине комплектующие для восстановления пораженных российскими ракетами ТЭЦ. В Вильнюсе заявили о начале демонтажа одной из теплоэлектростанций.

Литва начинает разбирать Вильнюсскую ТЭЦ, построенную еще во времена Советского Союза и закрытую в 2016 году литовскими властями под давлением "зеленых" по причине "загрязнения воздуха". Пока подробности не сообщаются, но все оборудование с данной теплоэлектростанции отправится на Украину для восстановления пораженных ТЭЦ. Благо, что литовская и украинские станции созданы на советском оборудовании, чего-то своего ни те, ни другие построить не смогли.



Кроме Вильнюсской ТЭЦ, оборудование также будет извлекаться из Игналинской АЭС, также построенной при СССР и закрытой в 2009 году. Литва все порывалась разобрать эту станцию, но на это не было средств. Сейчас, по-видимому, их подкинет Европа, готовая для Украины на все.

Мы дадим им все необходимое. В Харькове разрушено 80 % всех сетей – и тепловых, и электрических. Если мы не поможем, украинцы не смогут восстановить сеть и отопительный сектор до зимы, что будет очень и очень сложно

- заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.

Как отмечают эксперты, помощь Литвы чем-то поможет Украине, но кардинально проблему с разрушенными станциями не решит. Запад в этом деле тоже не сильно большой помощник, мало у кого осталось выведенное из эксплуатации оборудование для ТЭЦ советского образца. А строить новые станции - это нужно время и деньги, причем большие. А также отсутствие боевых действий.
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    33 комментария
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    1. alystan Звание
      alystan
      0
      Сегодня, 14:27
      Зачем разбирать? Так бы отдали, чтобы с их территории и пользовались. Проложить высоковольтную линию для каклов раз плюнуть ведь.
      1. geor.tcherniaev Звание
        geor.tcherniaev
        +4
        Сегодня, 14:33
        Местные Гретас Тунгбергс будут против. Экология панимаш ли. Её и закрыли чтоб "райский сад ЕС" не задымляла.
        1. alystan Звание
          alystan
          -2
          Сегодня, 14:39
          Но есть и серьезное опасение, Гретам такое и не снилось, что в таком случае туда могли по ошибке парочка-другая "Кинжалов" прилететь.
      2. Уарабей Звание
        Уарабей
        +1
        Сегодня, 14:43
        Там оборудование может не рабочее уже. Могло не получится оказаться помошником укропа (возможно и не задаром). А так - помогли, дали оборудование. А уж то, что оно работать потом не будет, так это укроп сам и виноват. По дороге сломал или при монтаже.))
        1. alystan Звание
          alystan
          +1
          Сегодня, 14:59
          ТЭЦ скорее всего рабочая. Да и АЭС прекрасно работала, пока еврозеленые не продавили его остановку. Она законсервирована. После ее остановки сами литовцы вопрошали кто же им теперь поможет ее разобрать? Теперь возможно такая помощь ожидалась со стороны Украины.
          Предлагают забрать все, но только самовывозом.
    2. APASUS Звание
      APASUS
      +8
      Сегодня, 14:28
      Литва приступила к демонтажу Вильнюсской ТЭЦ для отправки оборудования на Украину

      Вот это я понимаю итог развития независимой страны ! Я про Литву
      1. ВПК-65 Звание
        ВПК-65
        0
        Сегодня, 15:35
        Цитата: APASUS
        Вот это я понимаю итог развития независимой страны ! Я про Литву

        Итоги хуторских трибалтов были предсказуемы изначально. Незачем было вбухивать деньги СССР в постройку там радиотехники, тех же радиоприемников ВЭФ и т.п.
        Но лобби "Юрмалы" - любителей "несравненной" в кавычках Лаймы Вайкуле (страшней её была лишь ядерная война) и сборище будущих патриотов типа Пугачевой, Киркорова и прочих скупавших там недвижимость это продвигала. В результате мы остались даже без портов - пришлось новые в Питере строить. Выставить бы этим трибалтам за всё это счёт по полной программе...
        1. APASUS Звание
          APASUS
          0
          Сегодня, 15:42
          Цитата: ВПК-65
          Выставить бы этим трибалтам за всё это счёт по полной программе..

          Не смешите, какой счет . Но я бы покупал металл у прибалтов в два раза дороже его мировой цены .Пусть режут порты ,мосты ,предприятия . Пусть вернутся в свой хуторской мир . В тот ,который был у них до прихода русских.
          Очень поучительная история ,как они считали ущерб нанесенный СОВЕТСКОЙ ВЛАСТЬЮ.У них оказывается предприятия регистрировались ,по наличию электродвигателя.
          Ну это уже другой разговор
    3. Everevil Звание
      Everevil
      +7
      Сегодня, 14:29
      Если мы не поможем, украинцы не смогут восстановить сеть и отопительный сектор до зимы, что будет очень и очень сложно

      Откуда у этих альтернативно одарённых такая уверенность в том, что:
      1. украинцам ДАДУТ восстановить сеть и отопительный сектор до зимы?
      2. если каким-то чудом удастся восстановить сеть и отопительный сектор, то его точно так же и тут же не раздолбают по уже отработанной схеме?
      1. Лешак Звание
        Лешак
        +3
        Сегодня, 14:44
        Видать логически мыслить разучились... yes
      2. APASUS Звание
        APASUS
        0
        Сегодня, 15:05
        Цитата: Everevil
        1. украинцам ДАДУТ восстановить сеть и отопительный сектор до зимы?

        Даже используя аналогичное оборудование , там монтажных работ на пару лет
    4. Бережливый Звание
      Бережливый
      +1
      Сегодня, 14:29
      Ну,мы можем ускорить процесс-4 гиперзвуковых ракеты,и станции утилизированы в пыль! laughing
    5. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +5
      Сегодня, 14:29
      [все оборудование с данной теплоэлектростанции отправится на Украину для восстановления пораженных ТЭЦ. ]

      А что там восстанавливать?
      Если и начинать, то начинать надо со стен.
      Трибалты наверно еще не видели как гарно у хо хлов горит?! Аж пуканы им поджаривает! laughing
    6. Fachmann Звание
      Fachmann
      +4
      Сегодня, 14:31
      А вот это радует! На Украине, по любому, восстановить поражённые объекты не удастся, а у "прибалтийских тигров" на пару единиц оборудования меньше стало, плюс финансовые затраты на всю эту движуху (который, вообще-то, минус) laughing .
      Так что, одним махом, ВКС,- семерых убивахом!
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +9
        Сегодня, 14:35
        Цитата: Fachmann
        На Украине, по любому, восстановить поражённые объекты не удастся, а у "прибалтийских тигров" на пару единиц оборудования меньше стало, плюс финансовые затраты на всю эту движуху

        Что-то мне подсказывает, что произойдет распил бабла под это дело и все на этом кончится.
        1. Fachmann Звание
          Fachmann
          +1
          Сегодня, 14:42
          И это - неотъемленная часть (а может и основная) этого процесса. Деньги то, от Евросоюза перекачиваются.
        2. Mouse Звание
          Mouse
          +2
          Сегодня, 14:43
          закрытую в 2016 году литовскими властями под давлением "зеленых"

          Не проподать же добру, хоть копеечку поиметь... wassat
    7. Mouse Звание
      Mouse
      +4
      Сегодня, 14:32
      . все оборудование с данной теплоэлектростанции отправится на Украину для восстановления пораженных ТЭЦ

      И эти ждет та же участь... yes
    8. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +4
      Сегодня, 14:33
      Как давят зелёные на западе,новости из Норвегии,обратите внимание на последний пункт.Баренцобсервер*
      1. Fachmann Звание
        Fachmann
        +2
        Сегодня, 14:39
        Сектанты, чистой воды,- бесы! Чур меня!
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          +1
          Сегодня, 14:50
          Fachmann.Есть у меня поговорка на этот случай: Мне не надо чтоб он светился,мне надо чтоб он стоял. hi drinks Пойду ка я свининки куплю по 280 руб за килограмм.
          1. Fachmann Звание
            Fachmann
            +1
            Сегодня, 14:52
            laughing Я в курсе, в оригинале, про боцмана. good hi
    9. Яро Полк Звание
      Яро Полк
      +5
      Сегодня, 14:36
      это только от России теперь зависит..дадут им восстановить их или нет...трибалты этого не вкуривают что ли)
    10. tarabar Звание
      tarabar
      +2
      Сегодня, 14:39
      Ну а что, все по плану: денацификация, демилитаризация плюс деэлектрификация и не только украины идет полым ходом.
    11. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 14:45
      Литва приступила к демонтажу Вильнюсской ТЭЦ для отправки оборудования на Украину
      . Разобрать, разберу... а кто даже не собирать, хотя б первичную подготовку, восстановление проводить будет???
      1. Русь Звание
        Русь
        +1
        Сегодня, 15:10
        Ломать не строить.... winked ....
        ........
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          0
          Сегодня, 15:40
          Это прибалтанутые ломать, а свидомых, реально, восстанавливать надо, а это, зачастую, сложнее чем построить.
    12. HAM Звание
      HAM
      +1
      Сегодня, 14:48
      Всегда так было, что восстановление поломанного обходится гораздо затратней даже чем строительство нового....а из старья тем более....литы и у себя резерв сломают и кохлам свинью подложат...
    13. Mazunga Звание
      Mazunga
      +1
      Сегодня, 14:51
      ловко выходит сами с России запитаны ))) На начало 2014 года почти всю электроэнергию Литва импортировала из России а также из Белоруссии
    14. Rage66 Звание
      Rage66
      0
      Сегодня, 15:03
      Интересуюсь, это сколько времени им потребуется , чтобы разобрать?
      С учетом того, что они прибалты
    15. 75Сергей Звание
      75Сергей
      0
      Сегодня, 15:07
      И это хорошо.
      На разборку и сборку нужны деньги.
      Чем больше нацисты будут вкладываться в инфраструктуру, тем меньше будет у них денег на вооружения
    16. 16112014nk Звание
      16112014nk
      0
      Сегодня, 15:34
      Укронацизм есть бандеровская власть минус электрификация всей страны.
      Троебалты на очереди.
    17. МятныйПряник Звание
      МятныйПряник
      0
      Сегодня, 15:41
      Не совсем понимаю, смысл этого. Допустим, будут потрачены средств и время на восстановление. Туда же достаточно нанести новый удар и вывести ещё раз из строя. Полностью нивелируя все затраты и усилия. В чём подвох? request

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