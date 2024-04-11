Перед Украиной стоит далеко не лучшая перспектива сокращения численности и без того не очень большого поколения молодых людей. Об этом пишет американское издание The New York Times.Как утверждает газета, целое поколение молодых украинских мужчин может быть «выкошено» вооруженным конфликтом. Основания для такого утверждения имеются – ранее власти страны снизили возраст военнообязанных, подлежащих мобилизационным мероприятиям, с 27 до 25 лет. В итоге Украина просто рискует остаться без молодежи.Между тем, на Украине давно наблюдается критическая демографическая ситуация. В стране мало молодежи. Люди 25-30 лет – это те, кто родились во второй половине 1990-х годов, когда рождаемость на Украине стремительно падала.Издание советует киевскому режиму обрести некую середину между необходимостью наращивать численность личного состава украинской армии и сохранением молодого поколения украинцев. Однако, как это сделать, не очень понятно.Есть и еще одна проблема, которую стоило бы рассмотреть в данном контексте – снижение возраста мобилизации и непрекращающиеся боевые действия пугают украинские семьи с детьми мужского пола. В итоге украинские матери стараются вывозить своих детей 14-17 лет за пределы страны. Естественно, значительная часть таких переселенцев назад на Украину уже не вернется. То есть, Украина лишится и существенной части молодежи, родившейся уже в середине нулевых годов нашего века.

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