Американское издание: Украина рискует остаться без молодёжи из-за мобилизации

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Американское издание: Украина рискует остаться без молодёжи из-за мобилизации

Перед Украиной стоит далеко не лучшая перспектива сокращения численности и без того не очень большого поколения молодых людей. Об этом пишет американское издание The New York Times.

Как утверждает газета, целое поколение молодых украинских мужчин может быть «выкошено» вооруженным конфликтом. Основания для такого утверждения имеются – ранее власти страны снизили возраст военнообязанных, подлежащих мобилизационным мероприятиям, с 27 до 25 лет. В итоге Украина просто рискует остаться без молодежи.

Между тем, на Украине давно наблюдается критическая демографическая ситуация. В стране мало молодежи. Люди 25-30 лет – это те, кто родились во второй половине 1990-х годов, когда рождаемость на Украине стремительно падала.

Издание советует киевскому режиму обрести некую середину между необходимостью наращивать численность личного состава украинской армии и сохранением молодого поколения украинцев. Однако, как это сделать, не очень понятно.

Есть и еще одна проблема, которую стоило бы рассмотреть в данном контексте – снижение возраста мобилизации и непрекращающиеся боевые действия пугают украинские семьи с детьми мужского пола. В итоге украинские матери стараются вывозить своих детей 14-17 лет за пределы страны. Естественно, значительная часть таких переселенцев назад на Украину уже не вернется. То есть, Украина лишится и существенной части молодежи, родившейся уже в середине нулевых годов нашего века.
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    14 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +6
      Сегодня, 14:32
      «Украина рискует остаться без молодёжи» —

      — Украина рискует вообще не остаться ...
      1. кредо Звание
        кредо
        +2
        Сегодня, 14:38
        — Украина рискует вообще не остаться ...

        Похоже Вы невольно раскрыли тайный план англосаксов. hi
      2. Егоза Звание
        Егоза
        +2
        Сегодня, 14:40
        Нечай сказал, что государства такого (Украина) не будет, а народы населяющие его разбредутся по иным странам и наконец обретут покой

        А кто-то до сих пор не верит его предсказанию. А ведь было сказано еще 2011 году.
        1. paul3390 Звание
          paul3390
          +1
          Сегодня, 14:57
          "Эпоха Мёртворождённых" вообще была написана в 2006-м...
      3. knn54 Звание
        knn54
        0
        Сегодня, 15:05
        Ничего-есть таджики,узбеки
    2. Everevil Звание
      Everevil
      +3
      Сегодня, 14:32
      The New York Times скромничает: Украина рискует остаться без населения в принципе! Там уже при любом раскладе демографический пиндык вырисовывается.
    3. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +3
      Сегодня, 14:33
      В стране мало молодежи. Люди 25-30 лет

      матери стараются вывозить своих детей 14-17 лет за пределы страны.

      Дык вообще обезлюдело....
    4. Бережливый Звание
      Бережливый
      +3
      Сегодня, 14:34
      Я не националист,но интересно,зеля еврейцев также активно мобилизирует,или "богоизбранные "тут неприкосаемые?
    5. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 14:35
      Разве не к этому стремятся? Что запереживали- то? recourse рабы на исходе.... wassat
    6. alystan Звание
      alystan
      +1
      Сегодня, 14:41
      Они точно чокнутые. Все продолжают обнадеживать, будто там все неплохо, но есть риск, который не так опасен, как его представляют враги Украины. А они други, значит.
    7. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 14:43
      Американское издание: Украина рискует остаться без молодёжи из-за мобилизации
      . Мужиков, пацанов и баб... зелебобики это конченая нечисть, ради своих амбиций, ради бабла, хоронят неньку, не их, конечно, окончательно и навсегда.
      Это многие понимают, вот только... желающие такое сотворить могут настоять на своём, если мы им в этом стремлении не помешаем.
    8. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      0
      Сегодня, 14:57
      И параллельно с этим США требуют снижения мобилизационного возраста:
      "Гражданам Украины вне зависимости от возраста необходимо идти в армию. Об этом 18 марта заявил республиканский сенатор от штата Южная Каролина (США) Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

      По словам сенатора, мобилизация на Украине, которой сейчас подвергаются граждане старше 27 лет и которая позволяет более молодым украинцам сохранить себя от службы на передовой, в корне неверна.

      «Я надеюсь, что те, кто годен для службы в украинской армии, пойдут [в нее]. Не могу поверить, что она (мобилизация. ― Ред.) с 27 [лет]… Вы должны бороться за страну, не служить [исключительно] с 25 или 27 лет»".
      Вот их настоящая позиция. Остальное-англосаксонское лицемерие.
    9. APASUS Звание
      APASUS
      +1
      Сегодня, 14:59
      Демографическая петля .С каждым следующим поколением, украинцев будет все меньше. Думаю это и была основная цель англосаксов , у этой земли есть уже хозяин ,а украинцев слишком много
    10. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 15:01
      А зачем им моьодежь?.. Чтобы на майданах скакать? Украинство, вообще должно быть вырвано,с корнем. В назидание будущим поколениям.

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