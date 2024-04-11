В МИД КНР призвали США и Японию прекратить саботаж международной системы ядерного разоружения и нераспространения
Во внешнеполитическом ведомстве Китая отреагировали на недавнее совместное заявление президента США Джо Байдена и японского премьера Фумио Кисиды, сделанное по итогам переговоров в Вашингтоне.
Напомним, что хозяин Белого дома пообещал обеспечить защиту Японии, если потребуется, в том числе и с помощью ядерного вооружения. Что характерно, со слов американского лидера, это распространяется и на острова Сенкаку, которые являются предметом территориального спора между Токио, Тайбэем и Пекином.
Комментируя вышеупомянутое заявление в ходе сегодняшнего брифинга, официальный представитель МИД Китая Мао Нин призвала США и Японию прекратить саботаж международной системы ядерного разоружения и нераспространения.
Со слов китайского дипломата, Соединенные Штаты, которые располагают крупнейшим арсеналом ядерных вооружений и постоянно его модернизируют, должны изменить свою позицию и перестать использовать данное оружие в качестве главного аргумента и элемента запугивания.
В свою очередь, как выразилась Мао Нин, Япония, которая является единственной страной в мире, подвергшейся ядерной атаке, вместо того чтобы полагаться на «американский ядерный зонтик», должна требовать от США сокращения имеющегося арсенала.
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