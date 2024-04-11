В МИД КНР призвали США и Японию прекратить саботаж международной системы ядерного разоружения и нераспространения

4
В МИД КНР призвали США и Японию прекратить саботаж международной системы ядерного разоружения и нераспространения

Во внешнеполитическом ведомстве Китая отреагировали на недавнее совместное заявление президента США Джо Байдена и японского премьера Фумио Кисиды, сделанное по итогам переговоров в Вашингтоне.

Напомним, что хозяин Белого дома пообещал обеспечить защиту Японии, если потребуется, в том числе и с помощью ядерного вооружения. Что характерно, со слов американского лидера, это распространяется и на острова Сенкаку, которые являются предметом территориального спора между Токио, Тайбэем и Пекином.



Комментируя вышеупомянутое заявление в ходе сегодняшнего брифинга, официальный представитель МИД Китая Мао Нин призвала США и Японию прекратить саботаж международной системы ядерного разоружения и нераспространения.

Со слов китайского дипломата, Соединенные Штаты, которые располагают крупнейшим арсеналом ядерных вооружений и постоянно его модернизируют, должны изменить свою позицию и перестать использовать данное оружие в качестве главного аргумента и элемента запугивания.

В свою очередь, как выразилась Мао Нин, Япония, которая является единственной страной в мире, подвергшейся ядерной атаке, вместо того чтобы полагаться на «американский ядерный зонтик», должна требовать от США сокращения имеющегося арсенала.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    4 комментария
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. alystan Звание
      alystan
      +1
      Сегодня, 15:14
      У Деда точно со здоровье проблемы. Особенно с мозгами.
      Японцы желают получить Нагасаки-2?
      Причем с двух сторон - китайцы, если что, влупят, и американцы повторят свой опыт для японцев. И все это будет происходить на территории Японии.
      Короче, дурни они все - амеры с японцами.
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +2
        Сегодня, 15:16
        Цитата: alystan
        Короче, дурни они все - амеры с японцами.

        МИД КНР призывает...нашли кого призывать. До лампочки им все призывы. Тут только обухом по голове - тогда дойдет
        1. alystan Звание
          alystan
          0
          Сегодня, 15:32
          Вчера анлийская газета (https://www.dailymail.co.uk/news/article-13293475/Biden-81-rolls-red-carpet-note-card-talks-Japanese-PM-Kishida-rising-threat-China-war-Ukraine-bullet-train-U-S-lavish-dinner-Paul-Simon-performance.html) сообщила про "странные переговоры" в Белом доме между Байденом и премьером Японии Кисидой. По мнению газеты, США вынуждают Японию готовиться к конфликту с Китаем, чтобы чужими руками повоевать с Поднебесной.

          У самих же японцев совсем другие интересы. Недавно они делали попытку купить остатки былого величия сталелитейной индустрии США. Китай нынче производит в 12 раз больше стали, чем США. Но Байден хотел заблокировать сделку из соображений национальной гордости.

          А еще японцы хотели создать в США сеть скоростных железных дорог с японскими поездами.

          Но похоже на то, что чем ближе выборы, тем сложнее Байдену во всем этом ориентироваться и принимать правильные решения.

          Как правильно отмечают сами американцы, маразм дедушки усугубляется еще полной дисфункцией Конгресса. И страна в таком чудесном состоянии летит на всех порах к выборам.

          На мой взгляд, США пролетят дальше, не заметив эти выборы, прямо в тартарары. Можно им только пожелать "Доброго пути!".
    2. APASUS Звание
      APASUS
      0
      Сегодня, 15:29
      Золотая мечта США - столкнуть лбами китайцев и японцев ,можно подключить сюда Ю Корею.
      Тогда в США все сложится замечательно Проблема долга американцами решится сама собой

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»