Зеленский подписал с президентом Латвии соглашение, предусматривающее военную помощь Украине

Глава киевского режима Владимир Зеленский встретился с президентом Латвии и подписал с ним соглашение о безопасности, согласно которому, помимо прочего, предусматривается выделение Ригой финансовой и военной помощи Киеву.Латвийская сторона пообещала ежегодно предоставлять Украине военную помощь на сумму, соответствующую 0,25% ВВП этой прибалтийской страны, что составляет около ста миллионов долларов. При этом объемы прошлогодней военной помощи, выделенной Латвией для нужд украинской армии, составляла около 1,1% ВВП страны. Кроме того, Латвия берет на себя обязательства в ближайшее десятилетие оказывать Украине поддержку в киберзащите, разминировании и беспилотных технологиях.Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Литву, где намерен принять участие во встрече государств так называемой "Инициативы трех морей". В эту сформированную в 2015 году "инициативу", кроме Украины, с тех пор уже лишившейся как минимум выхода к Азовскому морю, входят прибалтийские постсоветские лимитрофы - Эстония, Латвия и Литва, Вышеградские государства - Польша, Словакия, Чехия и Венгрия, черноморские страны - Болгария и Румыния и балканские страны Словения и Хорватия. Кроме того, в качестве дополнительных членов в проекте участвуют Германия и не обладающая выходом к морю Австрия.На встрече Зеленский, вероятнее всего, будет традиционно просить дополнительные поставки вооружений для ВСУ.

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