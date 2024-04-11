Зеленский подписал с президентом Латвии соглашение, предусматривающее военную помощь Украине

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Зеленский подписал с президентом Латвии соглашение, предусматривающее военную помощь Украине

Глава киевского режима Владимир Зеленский встретился с президентом Латвии и подписал с ним соглашение о безопасности, согласно которому, помимо прочего, предусматривается выделение Ригой финансовой и военной помощи Киеву.

Латвийская сторона пообещала ежегодно предоставлять Украине военную помощь на сумму, соответствующую 0,25% ВВП этой прибалтийской страны, что составляет около ста миллионов долларов. При этом объемы прошлогодней военной помощи, выделенной Латвией для нужд украинской армии, составляла около 1,1% ВВП страны. Кроме того, Латвия берет на себя обязательства в ближайшее десятилетие оказывать Украине поддержку в киберзащите, разминировании и беспилотных технологиях.



Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Литву, где намерен принять участие во встрече государств так называемой "Инициативы трех морей". В эту сформированную в 2015 году "инициативу", кроме Украины, с тех пор уже лишившейся как минимум выхода к Азовскому морю, входят прибалтийские постсоветские лимитрофы - Эстония, Латвия и Литва, Вышеградские государства - Польша, Словакия, Чехия и Венгрия, черноморские страны - Болгария и Румыния и балканские страны Словения и Хорватия. Кроме того, в качестве дополнительных членов в проекте участвуют Германия и не обладающая выходом к морю Австрия.

На встрече Зеленский, вероятнее всего, будет традиционно просить дополнительные поставки вооружений для ВСУ.
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    17 комментариев
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    1. Бережливый Звание
      Бережливый
      +1
      Сегодня, 15:13
      Австрийцы могут дать оружия в обмен на выкопанное на их территории в Альпах море,и никак иначе! wassat
      1. НИКНН Звание
        НИКНН
        +1
        Сегодня, 15:53
        Латвийская сторона пообещала ежегодно предоставлять Украине военную помощь на сумму, соответствующую 0,25% ВВП этой прибалтийской страны
        Опа, а у них ВВП есть? Они по моему на западных подачках живут. Другими словами, от того, что им США и запад дают , они 0.25% Украине отдадут. Надо бы под проценты, а то в минус уйдут. wink
    2. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 15:14
      Интересно, кто из заявленных стран действительно приедет на эту встречу.
    3. Wratch Звание
      Wratch
      0
      Сегодня, 15:16
      С мира по иголке-нищему толстый лом в тохес.
      1. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 15:47
        ВВП Латвии в 2023-м уменьшился на 0,3%, в фактических ценах достигнув 40,31 млрд евро.
        Не трудно подсчитать, что сумма этой помощи при фактических ценах будет составлять примерно 0,1008 млрд. евро . Откуда будут брать эти средства, если сама Латвия находится на дотациях от ЕС (наверно, Германия и Франция оплатят все издержки).
    4. alystan Звание
      alystan
      0
      Сегодня, 15:16
      Очередное совместное Соглашение о безопасности.
      Литва сама напрашивается на такую же участь.
    5. Себастьян Аристархович Перейра Звание
      Себастьян Аристархович Перейра
      0
      Сегодня, 15:17
      Две поговорки пришли на ум:
      1.Просящим подают,но их не любят.
      2. Когда просишь денег, то берешь на время и чужие, а отдаешь свою страну и навсегда.....
    6. APASUS Звание
      APASUS
      0
      Сегодня, 15:21
      Даже если Рига заморит всех своих людей голодом и передаст Украине весь свой бюджет,тебе Клоун ...............это не поможет
    7. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 15:22
      Латвийская сторона пообещала ежегодно предоставлять Украине военную помощь

      т.е. на содержание берет.... wassat так краина поистаскалась ужо.. bully
    8. HAM Звание
      HAM
      0
      Сегодня, 15:25
      Элегантным движением америкосы даже нищих шавок впрягли в борьбу за "безопасность" краины....
    9. Бонифаций Звание
      Бонифаций
      0
      Сегодня, 15:27
      Вот Клоун! Все должны ему! wassat А он что предлагает странам заключившим с ним договор???
    10. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 15:28
      Выбор " мудрого" украинского народа деградировал до подписания договоров с прибалтами. Жесть. Кастрюля- герб Украины.)))
    11. Пионер1984 Звание
      Пионер1984
      +1
      Сегодня, 15:29
      "Страна" сидящая на дотация евросоюза может конечно,с "барского плеча".....
    12. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      0
      Сегодня, 15:32
      Клоун с трибалтом подписал филькину грамоту - я перевел
    13. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 15:33
      Зеленский подписал с президентом Латвии соглашение, предусматривающее военную помощь Украине
      . Коллекционер... потом всеми соглашениям, протоколами, договорами сможет обклетиь то место, где им всем и место...
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 15:44
        Цитата: rocket757
        Коллекционер... потом всеми соглашениям, протоколами, договорами сможет обклетиь то место, где им всем и место..

        Не уж то Зеля, целое "кукурузное поле" соглашениями заклеит ?
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          +1
          Сегодня, 15:46
          Варианты... какой именно будет реализован, можно только гадать.

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