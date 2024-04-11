Источники сообщают об ударе по объектам в Харькове ракетами «Искандер»

Сегодня днем по объектам в Харькове были нанесены ракетные удары ВС РФ. Об этом сообщает ряд украинских и российских источников, ссылаясь на информацию из города.В районе 14:25-14:26 мск стало известно о как минимум двух прилётах российских ракет в Харькове. По информации украинских источников, в городе прогремели сильные взрывы. Российские военные корреспонденты сообщают, что имели место удары ракетами ОТРК «Искандер».Пока не очень понятно, какие именно объекты были поражены российскими ракетными ударами на территории этого города. Но Харьков в последнее время стал одной из главных целей ударов ВС РФ. Высокоточными ударами российская армия атакует военную и энергетическую инфраструктуру киевского режима.В частности, из-за ударов по объектам энергетической инфраструктуры в Харькове очень сильно нарушилось энергоснабжение. Жители жалуются на постоянные отключения света и других коммуникаций. Как сообщают украинские паблики, некоторые харьковчане уже перебрались в соседний Днепр (Днепропетровск), так как проживание в своем городе стало затруднительным.Тем временем, украинские военные считают Харьков одной из вероятных целей нового масштабного наступления российской армии. Это было бы не так и удивительно, если учесть колоссальное экономическое значение города для Украины.Харьков – один из крупнейших промышленных центров страны, здесь также расположены многочисленные предприятия оборонного комплекса Украины, некоторые из которых непосредственно задействованы в производстве и ремонте ряда видов вооружений, поставляемых затем в действующую армию.

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