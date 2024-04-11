Источники сообщают об ударе по объектам в Харькове ракетами «Искандер»

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Источники сообщают об ударе по объектам в Харькове ракетами «Искандер»

Сегодня днем по объектам в Харькове были нанесены ракетные удары ВС РФ. Об этом сообщает ряд украинских и российских источников, ссылаясь на информацию из города.

В районе 14:25-14:26 мск стало известно о как минимум двух прилётах российских ракет в Харькове. По информации украинских источников, в городе прогремели сильные взрывы. Российские военные корреспонденты сообщают, что имели место удары ракетами ОТРК «Искандер».

Пока не очень понятно, какие именно объекты были поражены российскими ракетными ударами на территории этого города. Но Харьков в последнее время стал одной из главных целей ударов ВС РФ. Высокоточными ударами российская армия атакует военную и энергетическую инфраструктуру киевского режима.

В частности, из-за ударов по объектам энергетической инфраструктуры в Харькове очень сильно нарушилось энергоснабжение. Жители жалуются на постоянные отключения света и других коммуникаций. Как сообщают украинские паблики, некоторые харьковчане уже перебрались в соседний Днепр (Днепропетровск), так как проживание в своем городе стало затруднительным.

Тем временем, украинские военные считают Харьков одной из вероятных целей нового масштабного наступления российской армии. Это было бы не так и удивительно, если учесть колоссальное экономическое значение города для Украины.

Харьков – один из крупнейших промышленных центров страны, здесь также расположены многочисленные предприятия оборонного комплекса Украины, некоторые из которых непосредственно задействованы в производстве и ремонте ряда видов вооружений, поставляемых затем в действующую армию.
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    10 комментариев
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    1. Лешак Звание
      Лешак
      +6
      Сегодня, 14:52
      В последнее время очень кучно пошло по укростану. Это очень хорошо. Наконец то началось: увидели - отработали. Лишних согласований, похоже, больше нет.
      1. кредо Звание
        кредо
        +5
        Сегодня, 15:02
        В последнее время очень кучно пошло по укростану...

        Неплохо бы было нарастить кучность по Киеву и Львову, чтобы там на своей шкуре прочувствовали то, что испытывали восемь лет жители Донбасса. angry
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        +3
        Сегодня, 15:05
        Цитата: Лешак
        В последнее время очень кучно пошло по укростану.

        И это правильно. Нельзя давать укрорейху возможность передышки для восполнения утраченного и попыток компенсировать ущерб. Пусть нацисты в полной мере прочувствуют на своей шкуре возможности ВС РФ. Пофоткались радостно на фоне подраненного Крымского моста, поиздевались над жителями Белгорода - теперь хлебайте ответку по полной программе.
        1. mitlantecutli_zen Звание
          mitlantecutli_zen
          0
          Сегодня, 15:46
          Exacto, y agrego que, todavía tienen que golpearles con mayor frecuencia más fuerte y donde más les duele. Fuego y azufre contra el despiadado enemigo, en una guerra así hay que dejarse de contemplaciomes
    2. rocket757 Звание
      rocket757
      +2
      Сегодня, 14:53
      Высокоточными ударами российская армия атакует военную и энергетическую инфраструктуру киевского режима.
      . Планомерная подготовка к... а к чему готовят, увидим.
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +2
        Сегодня, 14:57
        Цитата: rocket757
        Планомерная подготовка к... а к чему готовят, увидим.

        Нуууу, по крайней мере к хорошему подарку украине к 9 мая! laughing
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          +3
          Сегодня, 15:02
          Полное освобождение нашей земли от нечист/нелюди... вот это и будет праздник, подарок, всем тем, кто готов жить всем вместе, в мире и согласии!!!
    3. megadeth Звание
      megadeth
      +1
      Сегодня, 15:00
      из-за ударов по объектам энергетической инфраструктуры в Харькове очень сильно нарушилось энергоснабжение. Жители жалуются на постоянные отключения света и других коммуникаций. Как сообщают украинские паблики, некоторые харьковчане уже перебрались в соседний Днепр (Днепропетровск)

      Согласен, долбить Харьков, а через месяц, освободить от укрофашистских захватчиков, за 1 день, как в 1944 году, Одессу...
    4. Юрий77 Звание
      Юрий77
      +1
      Сегодня, 15:11
      Кременчугский НПЗ почему то до сих пор не разрушен!
    5. Бережливый Звание
      Бережливый
      0
      Сегодня, 15:15
      Ракеты Калибр лучше любого электрика решают проблемы с электричеством в Харькове good wassat

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