Древние египтяне в Ирландии

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»Всадники сидов». Джон Дункан, шотландский художник XIX в. Примерно так представляют в Шотландии и Ирландии племена богини Дану
«Всадники сидов». Джон Дункан, шотландский художник XIX в. Примерно так представляют в Шотландии и Ирландии племена богини Дану


Холм Тара – священное ирландское место. Его окружают сооружения и гробницы эпохи неолита. Правда, Тару связывают с кельтами, но оно старше их прибытия на остров на тысячи лет. И тут, согласно мифам, правили Туата Де Дананн – богоподобные люди, либо предки ирландцев, у которых был магический дар. Возможно, они стали прообразом эльфов.



Захоронения


Во время раскопок близ Тары рабочие нашли скелет. Некоторые думали, что он относится к собаке, другие – что к барсуку. Но самым интересным из всего было утверждение, которое говорило, что это останки обезьяны.

Камень Судьбы на холме Тара
Камень Судьбы на холме Тара

Но как скелет обезьяны тут оказался?

Эти приматы не относятся к ирландским коренным жителям, а археологическому комплексу несколько тысяч лет. Если тут нашли обезьяньи кости, то можно ли найти что-то подобное в каком-либо другом священном ирландском месте?

Да. Во время раскопок в графстве Арма нашли череп берберийской обезьяны. При радиоуглеродном анализе было обнаружено, что ему около 2 500 лет. Археологи интересовались, как он вообще попал сюда. Хотя, возможно, интереснее было бы узнать – почему череп тут.

Древний Египет


Связь с Древним Египтом – интересная и противоречивая теория. Хотя в Ирландии много легенд, которые связывают Тару и египетских фараонов, доказать их сложно.

Во время раскопок нашли скелет 15-летнего мальчика рядом с Тарой. Углеродный анализ показал, что останкам почти 3 800 лет. Ожерелье, которое, видимо, принадлежало мальчику, сделано из фаянсовых бусин. Точно такие же использовали в Древнем Египте.

В нескольких древнеегипетских текстах, включая Книгу мёртвых, Тексты пирамид и Гимн Рамсеса IV, рассказывается о 10 царях, правивших во времена правления богов. Одним из них был Тот, основатель египетской цивилизации, родившийся в далёкой стране на западе – стране, которая находилась за большим морем. В других текстах эта исконная территория упоминается как «страна заката» или «остров заходящего солнца». По сей день Ирландию все ещё называют страной заходящего солнца. Другим названием этой земли в египетских текстах было Урани, что этимологически очень близко к Эрин, древнему названию Ирландии.

Согласно египетским текстам, этот остров в Атлантике был затоплен водой. 10 царей, включая Тота, отправились на восток в безопасное место на лодке. Истории повествуют об основателях Египта, прибывших с острова в Атлантике около 11 900 лет назад. Если Атлантида и Ирландия – одно и то же, и некоторые из выживших после цунами, обрушившегося на остров, спаслись на лодке в Египет, то можно ожидать, что между этими двумя местами должна быть чёткая связь.

Таких связей много. Одна из самых интересных из них – генетическая.

Стереотипное ирландское сочетание рыжих волос, голубых глаз и молочно-белой кожи – самая редкая генетическая комбинация на Земле. Менее миллиона человек с такой генетической комбинацией. В Ирландии самая высокая концентрация генов рыжеволосых в мире. На протяжении всей истории по всему земному шару были обнаружены очаги рыжеволосости. Они являются потомками древних ирландцев и включают финикийцев, евреев, берберов. Рыжеволосые мумии были найдены по всему миру, в том числе в Новой Зеландии, Китае, Перу и на Аляске.

По всему Египту были обнаружены тысячи светловолосых мумий. У египетского фараона Рамсеса II были рыжие волосы. Они были рыжими от природы, а не окрашены в красный цвет в результате использования красящего пигмента или процесса бальзамирования. Легендарная Клеопатра, как говорят, тоже имела рыжие волосы.

Дополнительные свидетельства подтверждают связь Ирландии и Египта. В генетике гаплогруппа – это группа в генеалогическом древе человека, восходящая к одному отдельному предку. Ирландцы принадлежат к той же генетической гаплогруппе, что и линия фараонов. Самая высокая концентрация гаплогруппы R-M269 фараона Тутанхамона обнаружена в Ирландии, в то время как у бабушки Тутанхамона также были рыжие волосы.

Исследователь Лоуренс Уодделл обнаружил место последнего упокоения древнеегипетского царя Менеса в графстве Тайрон, Ирландия. Он описал, что шумерские линейные письмена на валуне на этом месте были почти идентичны тем, что были найдены в пустой египетской гробнице фараона. Похоже, что Менес умер от укуса пчелы в Ирландии и был похоронен в графстве Тайрон, хотя раскопки на этом месте никогда не проводились.

Набта-Плая в 804 км от Каира – один из старейших каменных кругов в мире, который считается родиной египетской цивилизации. Каменные круги также называют кругами друидов. Строители этого каменного круга считаются предшественниками египетской цивилизации. Да, каменных кругов много в разных странах, и в этом плане соединить Египет с Ирландией можно с натяжкой, но сбрасывать этот факт со счетов не стоит.

Значение Туата Де Дананн приписывается Народу Дану из ирландской мифологии. Но в самых ранних записях туата нет слова Дананн, вместо этого они описываются как Туата Де или Туата Ди. С XIX века современное описание Дану получило широкое признание учёных.

Одним из главных богов Египта был Тот или Гермес у греков. Бог луны, который принёс миру мудрость и письменность. Его изображали в виде бабуина или обезьяны. Может, поэтому кости обезьян находят на ирландских стоянках?

Ещё интересны этимологические варианты Тота, Thoout и Thaut. Тоут Дай переводится как «переход Тота», Тоут Дат – «путешествие Тота на лодке», а Тоут Да переводится как «буря Тота».

Бог Тот в образе бабуина
Бог Тот в образе бабуина

Шотландия и Египет


Есть знаменитая легенда о королеве Скотии, египетской принцессе/королеве, которая прибыла в Ирландию в 1700 году до н. э. и была убита Туата Де Дананн в великой битве. Её предполагаемая могила отмечена гигантским камнем с надписью в графстве Керри, и его важность настолько велика, что местные политики призвали сохранить его.

По некоторым историческим версиям Скотия была женой греческого царя, по другим – вдовой Тутанхамона. Звучит интересно.

А если учесть тот факт, что около Йоркшира нашли лодку, на которой плавали во времена Скотии в районе юга Средиземного моря. Может быть, это был один из кораблей флота Милезиуса – короля, который правил на территории Испании в 1400 году до н. э.

После таких находок и исследований связь древних Ирландии и Египта уже не кажется чем-то странным. И мы лишний раз задаём вопрос – сколько же всего осталось неразгаданного.
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