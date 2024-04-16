Древние египтяне в Ирландии
«Всадники сидов». Джон Дункан, шотландский художник XIX в. Примерно так представляют в Шотландии и Ирландии племена богини Дану
Холм Тара – священное ирландское место. Его окружают сооружения и гробницы эпохи неолита. Правда, Тару связывают с кельтами, но оно старше их прибытия на остров на тысячи лет. И тут, согласно мифам, правили Туата Де Дананн – богоподобные люди, либо предки ирландцев, у которых был магический дар. Возможно, они стали прообразом эльфов.
Захоронения
Во время раскопок близ Тары рабочие нашли скелет. Некоторые думали, что он относится к собаке, другие – что к барсуку. Но самым интересным из всего было утверждение, которое говорило, что это останки обезьяны.
Камень Судьбы на холме Тара
Но как скелет обезьяны тут оказался?
Эти приматы не относятся к ирландским коренным жителям, а археологическому комплексу несколько тысяч лет. Если тут нашли обезьяньи кости, то можно ли найти что-то подобное в каком-либо другом священном ирландском месте?
Да. Во время раскопок в графстве Арма нашли череп берберийской обезьяны. При радиоуглеродном анализе было обнаружено, что ему около 2 500 лет. Археологи интересовались, как он вообще попал сюда. Хотя, возможно, интереснее было бы узнать – почему череп тут.
Древний Египет
Связь с Древним Египтом – интересная и противоречивая теория. Хотя в Ирландии много легенд, которые связывают Тару и египетских фараонов, доказать их сложно.
Во время раскопок нашли скелет 15-летнего мальчика рядом с Тарой. Углеродный анализ показал, что останкам почти 3 800 лет. Ожерелье, которое, видимо, принадлежало мальчику, сделано из фаянсовых бусин. Точно такие же использовали в Древнем Египте.
В нескольких древнеегипетских текстах, включая Книгу мёртвых, Тексты пирамид и Гимн Рамсеса IV, рассказывается о 10 царях, правивших во времена правления богов. Одним из них был Тот, основатель египетской цивилизации, родившийся в далёкой стране на западе – стране, которая находилась за большим морем. В других текстах эта исконная территория упоминается как «страна заката» или «остров заходящего солнца». По сей день Ирландию все ещё называют страной заходящего солнца. Другим названием этой земли в египетских текстах было Урани, что этимологически очень близко к Эрин, древнему названию Ирландии.
Согласно египетским текстам, этот остров в Атлантике был затоплен водой. 10 царей, включая Тота, отправились на восток в безопасное место на лодке. Истории повествуют об основателях Египта, прибывших с острова в Атлантике около 11 900 лет назад. Если Атлантида и Ирландия – одно и то же, и некоторые из выживших после цунами, обрушившегося на остров, спаслись на лодке в Египет, то можно ожидать, что между этими двумя местами должна быть чёткая связь.
Таких связей много. Одна из самых интересных из них – генетическая.
Стереотипное ирландское сочетание рыжих волос, голубых глаз и молочно-белой кожи – самая редкая генетическая комбинация на Земле. Менее миллиона человек с такой генетической комбинацией. В Ирландии самая высокая концентрация генов рыжеволосых в мире. На протяжении всей истории по всему земному шару были обнаружены очаги рыжеволосости. Они являются потомками древних ирландцев и включают финикийцев, евреев, берберов. Рыжеволосые мумии были найдены по всему миру, в том числе в Новой Зеландии, Китае, Перу и на Аляске.
По всему Египту были обнаружены тысячи светловолосых мумий. У египетского фараона Рамсеса II были рыжие волосы. Они были рыжими от природы, а не окрашены в красный цвет в результате использования красящего пигмента или процесса бальзамирования. Легендарная Клеопатра, как говорят, тоже имела рыжие волосы.
Дополнительные свидетельства подтверждают связь Ирландии и Египта. В генетике гаплогруппа – это группа в генеалогическом древе человека, восходящая к одному отдельному предку. Ирландцы принадлежат к той же генетической гаплогруппе, что и линия фараонов. Самая высокая концентрация гаплогруппы R-M269 фараона Тутанхамона обнаружена в Ирландии, в то время как у бабушки Тутанхамона также были рыжие волосы.
Исследователь Лоуренс Уодделл обнаружил место последнего упокоения древнеегипетского царя Менеса в графстве Тайрон, Ирландия. Он описал, что шумерские линейные письмена на валуне на этом месте были почти идентичны тем, что были найдены в пустой египетской гробнице фараона. Похоже, что Менес умер от укуса пчелы в Ирландии и был похоронен в графстве Тайрон, хотя раскопки на этом месте никогда не проводились.
Набта-Плая в 804 км от Каира – один из старейших каменных кругов в мире, который считается родиной египетской цивилизации. Каменные круги также называют кругами друидов. Строители этого каменного круга считаются предшественниками египетской цивилизации. Да, каменных кругов много в разных странах, и в этом плане соединить Египет с Ирландией можно с натяжкой, но сбрасывать этот факт со счетов не стоит.
Значение Туата Де Дананн приписывается Народу Дану из ирландской мифологии. Но в самых ранних записях туата нет слова Дананн, вместо этого они описываются как Туата Де или Туата Ди. С XIX века современное описание Дану получило широкое признание учёных.
Одним из главных богов Египта был Тот или Гермес у греков. Бог луны, который принёс миру мудрость и письменность. Его изображали в виде бабуина или обезьяны. Может, поэтому кости обезьян находят на ирландских стоянках?
Ещё интересны этимологические варианты Тота, Thoout и Thaut. Тоут Дай переводится как «переход Тота», Тоут Дат – «путешествие Тота на лодке», а Тоут Да переводится как «буря Тота».
Бог Тот в образе бабуина
Шотландия и Египет
Есть знаменитая легенда о королеве Скотии, египетской принцессе/королеве, которая прибыла в Ирландию в 1700 году до н. э. и была убита Туата Де Дананн в великой битве. Её предполагаемая могила отмечена гигантским камнем с надписью в графстве Керри, и его важность настолько велика, что местные политики призвали сохранить его.
По некоторым историческим версиям Скотия была женой греческого царя, по другим – вдовой Тутанхамона. Звучит интересно.
А если учесть тот факт, что около Йоркшира нашли лодку, на которой плавали во времена Скотии в районе юга Средиземного моря. Может быть, это был один из кораблей флота Милезиуса – короля, который правил на территории Испании в 1400 году до н. э.
После таких находок и исследований связь древних Ирландии и Египта уже не кажется чем-то странным. И мы лишний раз задаём вопрос – сколько же всего осталось неразгаданного.
- Сергей Зотов
- Wikipedia.org, https://ateliersartmuseesnationaux.fr
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