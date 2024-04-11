СМИ: Ударами по энергообъектам Украины ВС РФ истощают ПВО ВСУ и отвлекают внимание от фронта

Участившиеся в последнее время удары ВС РФ по энергетической системе Украины наносятся не только с целью непосредственного причинения вреда энергообъектам страны, но и для общего истощения противовоздушной обороны страны. Об этом пишет американское СМИ The Wall Street Journal.По утверждению издания, ударами по энергетической инфраструктуре Украины российская армия истощает украинскую противовоздушную оборону и готовит почву для нового наступления на фронте. Кроме того, из-за постоянных ударов по энергообъектам страны отвлекается внимание ВСУ от линии фронта. Следовательно, российская армия получает дополнительные возможности для наступательных действий на всех направлениях.Многие западные аналитики и ранее заявляли о масштабном ослаблении украинской противовоздушной обороны. В частности, значительная часть систем противовоздушной обороны, переданных Украине США и европейскими странами, уже уничтожена. У тех систем, что уцелели, заканчиваются ракеты.Как прогнозирует американское издание, к лету 2024 года ситуация с противовоздушной и противоракетной обороной на Украине может стать очень сложной. Украина фактически лишится возможности защищать свои объекты от ракетных ударов и атак беспилотных летательных аппаратов.Наконец, не стоит забывать и об ущербе украинской энергетике. Уже сейчас мощности значительного количества украинских электростанций не функционируют, а на их восстановление могут уйти многие месяцы и даже годы. Это признавали и сами представители руководства украинских энергетических компаний.

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