СМИ: Ударами по энергообъектам Украины ВС РФ истощают ПВО ВСУ и отвлекают внимание от фронта

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СМИ: Ударами по энергообъектам Украины ВС РФ истощают ПВО ВСУ и отвлекают внимание от фронта

Участившиеся в последнее время удары ВС РФ по энергетической системе Украины наносятся не только с целью непосредственного причинения вреда энергообъектам страны, но и для общего истощения противовоздушной обороны страны. Об этом пишет американское СМИ The Wall Street Journal.

По утверждению издания, ударами по энергетической инфраструктуре Украины российская армия истощает украинскую противовоздушную оборону и готовит почву для нового наступления на фронте. Кроме того, из-за постоянных ударов по энергообъектам страны отвлекается внимание ВСУ от линии фронта. Следовательно, российская армия получает дополнительные возможности для наступательных действий на всех направлениях.

Многие западные аналитики и ранее заявляли о масштабном ослаблении украинской противовоздушной обороны. В частности, значительная часть систем противовоздушной обороны, переданных Украине США и европейскими странами, уже уничтожена. У тех систем, что уцелели, заканчиваются ракеты.

Как прогнозирует американское издание, к лету 2024 года ситуация с противовоздушной и противоракетной обороной на Украине может стать очень сложной. Украина фактически лишится возможности защищать свои объекты от ракетных ударов и атак беспилотных летательных аппаратов.

Наконец, не стоит забывать и об ущербе украинской энергетике. Уже сейчас мощности значительного количества украинских электростанций не функционируют, а на их восстановление могут уйти многие месяцы и даже годы. Это признавали и сами представители руководства украинских энергетических компаний.
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    8 комментариев
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    1. Факапыч Звание
      Факапыч
      +1
      Сегодня, 15:18
      А газета улицы Стены отвлекает внимание украинских стратегов очередным домыслом. И чем больше будет этих домыслов, тем лучше - больше будет отвлекать от реального положения дел. Прям американское РенТВ какое то.
    2. Егоза Звание
      Егоза
      +3
      Сегодня, 15:18
      В укроСМИ уже верещат, что защита Трипольской ТЭС была только от беспилотников, а не от ракет! А тут, понимаете ли их русские не спросили и ракетой ударили! laughing
      1. Msi Звание
        Msi
        +1
        Сегодня, 15:23
        А тут, понимаете ли их русские не спросили и ракетой ударили! laughing

        Елена, hi чувствуется ли эффект от ударов, есть ли перебои с электроснабжением сегодня???
    3. APASUS Звание
      APASUS
      +3
      Сегодня, 15:19
      Мечта бандерлогов сбывается, наступает полная декоммунизация . А то проклятый совок, настроил электростанций
    4. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 15:25
      к лету 2024 года ситуация с противовоздушной и противоракетной обороной на Украине может стать очень сложной

      Или вооще не быть.... ласкает слух.....
    5. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 15:36
      Участившиеся в последнее время удары ВС РФ по энергетической системе Украины наносятся не только с целью непосредственного причинения вреда энергообъектам страны, но и для общего истощения противовоздушной обороны страны. Об этом пишет американское СМИ The Wall Street Journal.
      . Какое тонкое замечание, уточнение wink
    6. мазута Звание
      мазута
      0
      Сегодня, 15:42
      "Выводы"тянут на нобелевку в области литературы?Все думают,зачем,зачем?А вот оно оказывается как.
    7. ximkim Звание
      ximkim
      0
      Сегодня, 15:44
      Цитата: APASUS
      Мечта бандерлогов сбывается, наступает полная декоммунизация . А то проклятый совок, настроил электростанций

      От своей мечты они конешно не откажутся , но творческое воображение включат до предела.
      Тут сам моменты.
      ВС РФ наносят удары как ответка , или как после долгой дискуссии типо надо( по частям режут ).
      А они думают , злятся и ещё больше упираются . Соответственно, Киев будет не ответку делать , а бить по самому больному НПЗ.

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