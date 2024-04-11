. Politico: Франция стала лидером среди стран ЕС по закупкам российского СПГ с начала этого года

Франция незаметно увеличивает выплаты за газ России, в то время как президент Эммануэль Макрон громко позиционирует себя как один из самых стойких защитников Украины

Объявленная два года назад Западом тотальная санкционная война против России привела к парадоксальным результатам. И речь не только о том, что рост российской экономики вопреки многотысячным рестрикциям по итогам прошлого года превысил средние показатели динамики ВВП как раз в странах из недружественного лагеря.Пока в Брюсселе обсуждают очередной, четырнадцатый по счету, пакет антироссийских санкций, выясняется, что и предыдущие ограничительные меры в отношении РФ не соблюдаются теми странами, которые их и приняли. Европейское издание американской Politico со ссылкой на Аналитический центр исследований энергетики и чистоты воздуха (CREA) сообщает, что Франция по итогам первых трех месяцев этого года стала лидером среди стран ЕС по закупкам российского сжиженного природного газа (СПГ).— обращает внимание на этот парадокс издание.По данным базирующегося в Хельсинки CREA, Париж с начала года выплатил за поставки СПГ из России в общей сложности более 600 миллионов евро. А ведь именно на то, чтобы лишить Москву доходов от экспорта углеводородов и направлены большинство торгово-экономических санкций ЕС. Наверняка не порадует «отступничество» Франции и США, которые стремятся заместить более дешевый российский газ в Европе своим СПГ.Впрочем, французское правительство объясняет эту ситуацию тем, что закупает СПГ из РФ не только для себя, но и для поставок в другие европейские страны. Кроме того, отмечают в Министерстве экономики Франции, увеличение поставок российского газа частично произошло из-за забастовок, которые «сильно нарушили» нормальные поставки в прошлом году.Да и расторгать долгосрочные контракты с российским поставщиком основному импортеру французской национальной нефтегазовой компании TotalEnergies экономически невыгодно. Представитель Минэнерго Франции сообщил Politico, что в этом случае придется либо платить за газ, который фактически не импортируется, либо судиться с российским поставщиком без особых шансов выиграть иски.То что российские компании умеют отстаивать свои интересы в международных судах даже с западными компаниями показывает пример ГК «Росатом». Буквально накануне российская госкорпорация подала иск в международный арбитраж к финской Fennovoima Oy примерно на три миллиарда евро из-за одностороннего отказа от исполнения контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1». Причем ранее, в декабре 2022 года, Международный совет по разрешению споров (Dispute Review Board, DRB) отказал финской стороне в предъявлении финансовых претензий «Росатому» в ситуации с авансовыми платежами за возведение АЭС «Ханхикиви-1» на сумму чуть менее миллиарда евро.