Politico: Франция стала лидером среди стран ЕС по закупкам российского СПГ с начала этого года
Объявленная два года назад Западом тотальная санкционная война против России привела к парадоксальным результатам. И речь не только о том, что рост российской экономики вопреки многотысячным рестрикциям по итогам прошлого года превысил средние показатели динамики ВВП как раз в странах из недружественного лагеря.
Пока в Брюсселе обсуждают очередной, четырнадцатый по счету, пакет антироссийских санкций, выясняется, что и предыдущие ограничительные меры в отношении РФ не соблюдаются теми странами, которые их и приняли. Европейское издание американской Politico со ссылкой на Аналитический центр исследований энергетики и чистоты воздуха (CREA) сообщает, что Франция по итогам первых трех месяцев этого года стала лидером среди стран ЕС по закупкам российского сжиженного природного газа (СПГ).
— обращает внимание на этот парадокс издание.
По данным базирующегося в Хельсинки CREA, Париж с начала года выплатил за поставки СПГ из России в общей сложности более 600 миллионов евро. А ведь именно на то, чтобы лишить Москву доходов от экспорта углеводородов и направлены большинство торгово-экономических санкций ЕС. Наверняка не порадует «отступничество» Франции и США, которые стремятся заместить более дешевый российский газ в Европе своим СПГ.
Впрочем, французское правительство объясняет эту ситуацию тем, что закупает СПГ из РФ не только для себя, но и для поставок в другие европейские страны. Кроме того, отмечают в Министерстве экономики Франции, увеличение поставок российского газа частично произошло из-за забастовок, которые «сильно нарушили» нормальные поставки в прошлом году.
Да и расторгать долгосрочные контракты с российским поставщиком основному импортеру французской национальной нефтегазовой компании TotalEnergies экономически невыгодно. Представитель Минэнерго Франции сообщил Politico, что в этом случае придется либо платить за газ, который фактически не импортируется, либо судиться с российским поставщиком без особых шансов выиграть иски.
То что российские компании умеют отстаивать свои интересы в международных судах даже с западными компаниями показывает пример ГК «Росатом». Буквально накануне российская госкорпорация подала иск в международный арбитраж к финской Fennovoima Oy примерно на три миллиарда евро из-за одностороннего отказа от исполнения контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1». Причем ранее, в декабре 2022 года, Международный совет по разрешению споров (Dispute Review Board, DRB) отказал финской стороне в предъявлении финансовых претензий «Росатому» в ситуации с авансовыми платежами за возведение АЭС «Ханхикиви-1» на сумму чуть менее миллиарда евро.
- Сайт TotalEnergies
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