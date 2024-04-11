Politico: Франция стала лидером среди стран ЕС по закупкам российского СПГ с начала этого года

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Politico: Франция стала лидером среди стран ЕС по закупкам российского СПГ с начала этого года

Объявленная два года назад Западом тотальная санкционная война против России привела к парадоксальным результатам. И речь не только о том, что рост российской экономики вопреки многотысячным рестрикциям по итогам прошлого года превысил средние показатели динамики ВВП как раз в странах из недружественного лагеря.

Пока в Брюсселе обсуждают очередной, четырнадцатый по счету, пакет антироссийских санкций, выясняется, что и предыдущие ограничительные меры в отношении РФ не соблюдаются теми странами, которые их и приняли. Европейское издание американской Politico со ссылкой на Аналитический центр исследований энергетики и чистоты воздуха (CREA) сообщает, что Франция по итогам первых трех месяцев этого года стала лидером среди стран ЕС по закупкам российского сжиженного природного газа (СПГ).



Франция незаметно увеличивает выплаты за газ России, в то время как президент Эммануэль Макрон громко позиционирует себя как один из самых стойких защитников Украины

— обращает внимание на этот парадокс издание.

По данным базирующегося в Хельсинки CREA, Париж с начала года выплатил за поставки СПГ из России в общей сложности более 600 миллионов евро. А ведь именно на то, чтобы лишить Москву доходов от экспорта углеводородов и направлены большинство торгово-экономических санкций ЕС. Наверняка не порадует «отступничество» Франции и США, которые стремятся заместить более дешевый российский газ в Европе своим СПГ.

Впрочем, французское правительство объясняет эту ситуацию тем, что закупает СПГ из РФ не только для себя, но и для поставок в другие европейские страны. Кроме того, отмечают в Министерстве экономики Франции, увеличение поставок российского газа частично произошло из-за забастовок, которые «сильно нарушили» нормальные поставки в прошлом году.

Да и расторгать долгосрочные контракты с российским поставщиком основному импортеру французской национальной нефтегазовой компании TotalEnergies экономически невыгодно. Представитель Минэнерго Франции сообщил Politico, что в этом случае придется либо платить за газ, который фактически не импортируется, либо судиться с российским поставщиком без особых шансов выиграть иски.

То что российские компании умеют отстаивать свои интересы в международных судах даже с западными компаниями показывает пример ГК «Росатом». Буквально накануне российская госкорпорация подала иск в международный арбитраж к финской Fennovoima Oy примерно на три миллиарда евро из-за одностороннего отказа от исполнения контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1». Причем ранее, в декабре 2022 года, Международный совет по разрешению споров (Dispute Review Board, DRB) отказал финской стороне в предъявлении финансовых претензий «Росатому» в ситуации с авансовыми платежами за возведение АЭС «Ханхикиви-1» на сумму чуть менее миллиарда евро.
  • Сайт TotalEnergies
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12 комментариев
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  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    0
    Сегодня, 15:26
    . Politico: Франция стала лидером среди стран ЕС по закупкам российского СПГ с начала этого года


    А как всё хорошо начиналось.Бравый Макрон в роли Наполеона.Но как всегда перемога превратилась в зраду.
    1. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 15:45
      "Язык дан человеку для того, чтобы скрывать свои мысли"...и действия.
      1. Чёрный Звание
        Чёрный
        0
        Сегодня, 15:49
        Шумеры, я запутался, поясните! Так с кем в итоге весь мир? laughing
    2. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      0
      Сегодня, 15:47
      Нет никакой зрады. Изящная игра слов. При этом категорически избегают сравнения объемов поставок с трубопроводным газом, что бы не было видно обрушения объемов. В этой ситуации поставки СПГ естейственно выросли, так как невозможно мгновенно перестроить логистику. При этом Газпром (чистый, без нефти и ГПБанка) - чуть ли не единственная корпорация России, которая остается в глубоком кризисе и несет убытки (Китай не может компенсировать потерь европейского рынка, а поставки внутри России населению убыточны). Это официальная информация из отчетов Газпрома за 2023г и 1 квартал 2024г. Убытки 5й квартал поднят.
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 15:52
        ПХГ на Украине похоже что всё.А ведь именно во Львовскую область нагнали много ПВО.

        . После сегодняшнего удара ВС РФ по подземным хранилищам газа на Украине цены на голубое топливо в Европе выросли на 5%. Аналитики связывают этот факт с опасениями относительно предстоящего отопительного периода.

        Напомним, сегодня утром российские военные атаковали подземные хранилища газа в львовском городе Стрый. Украинские источники утверждают, что по объектам был нанесен удар восемью ракетами «Кинжал». Эксперты предполагают, что инфраструктура получила серьезные повреждения, что не позволит в ближайшее время закачивать топливо в эти ПХГ и извлекать его.


        https://topcor.ru/46319-gaz-na-evropejskih-birzhah-podorozhal-posle-rossijskih-udarov-po-phg-vo-lvovskoj-oblasti.html
  2. SS68SS Звание
    SS68SS
    0
    Сегодня, 15:27
    тотальная санкционная война против России привела к парадоксальным результатам.
    Сами себя перехитрили. Как говаривал Михаил Задорнов: "Ну тупые" Правда это он про матрасников, но и гейропейцы далеко не ушли
  3. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 15:30
    Франция по итогам первых трех месяцев этого года стала лидером среди стран ЕС по закупкам российского сжиженного природного газа (СПГ).

    Так вот чего Макрон так петушится..... wassat а чтоб никто не догадался... bully
  4. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 15:33
    Расчет был что США закроют все потребности ЕС в газе. А у США нет столько мощностей по отгрузке и самого газа. Если допустим они закроют потребности ,то сами на уголь и перейдут .
  5. KukuRuzvelt Звание
    KukuRuzvelt
    +1
    Сегодня, 15:34
    У герантофила нет еврейских корней случайно))очень уж хитрэасный товарисч
  6. alystan Звание
    alystan
    +1
    Сегодня, 15:35
    И больше всех гавкает на Россию.
    Весь парадокс.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:35
    Politico: Франция стала лидером среди стран ЕС по закупкам российского СПГ с начала этого года
    . Так они этот газ через специальные фильтры прогоняют, где он преобразует я в молекулы свободы wink
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:47
    За СПГ получает не государство а Новатэк.Михельсон все налоги платит.Греция у Газпрома на коротком шланге.

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