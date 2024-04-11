Концерн «Калашников» назвал сроки запуска в серию модернизированного противоосколочного одеяла «Эгида»

Специалисты НИИ Стали доработали противоосколочное одеяло "Эгида" по просьбе предприятий ОПК для придания изделию некоторых специфических параметров. Об этом сообщает пресс-служба концерна "Калашников".В прошлом году НИИ Стали запустило в серию усовершенствованное противоосколочное одеяло "Эгида", предназначенное для защиты военнослужащего от осколков и вторичных факторов взрыва. Однако в ходе эксплуатации к разработчикам обратились представители предприятий, занимающихся связью, предложив использовать данное одеяло для защиты от осколков антенных узлов РЛС и т.д. Для этого защитный материал должен обладать радиопрозрачностью, что и было добавлено в ходе доработок.Кроме того, были проведены работы по добавлению "Эгиде" маскирующих свойств в ИК-диапазоне. Доработанное одеяло укрывает военнослужащего не только от осколков, но и от приборов ночного видения и тепловизионных прицелов. Модифицированное одеяло "Эгида" пойдет в серийное производство в третьем квартале этого года.Как ранее сообщалось, усиленное противоосколочное одеяло "Эгида-У" защищает от гранат Ф-1 и РГН с дистанций 3 и 5 метров. Кроме того, одеяло держит и пулю пистолета Стечкина с расстояния 5 метров. Это также было зафиксировано на испытаниях.Одеяло представляет собой многослойный пакет мягкой защитной структуры на основе высокопрочной баллистической арамидной ткани и сверхвысокомолекулярного полиэтилена высокой плотности, который и обеспечивает высокую степень защиты. Имеет размеры метр на два, базовая версия весит 8,4 кг, усиленная - чуть более 10 кг. Сохраняет свои свойства в диапазоне температур от -40 до +40 градусов Цельсия.

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