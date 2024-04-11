Если Киев хочет продолжения помощи, то он должен пойти на переговоры. Если Россия не хочет, чтобы США помогали Украине, то она тоже должна начать договариваться

В случае своей победы на предстоящих в этом году президентских выборах в США, кандидат от республиканцев Дональд Трамп попытается заставить Россию и Украину начать переговорный процесс. Об этом сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на мнение ряда иностранных дипломатов.Как утверждает американское СМИ, если Трамп действительно одержит победу на выборах, он выступит с призывом к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому приступить к началу мирных переговоров. Такое обращение Трамп может предпринять буквально на следующий день после своей инаугурации.Телеканал отмечает, что Трамп рассчитывает использовать оказываемую США Украине военную и финансовую помощь в качестве инструмента воздействия и на Москву, и на Киев. Это позволит ему проталкивать свою позицию.- такую точку зрения одного из своих источников в окружении Трампа приводит телеканал.Таким образом, план Трампа заключается в том, чтобы добиться прекращения вооруженного конфликта. Не исключено, что при этом Трамп будет готов вынудить Украину признать потерю ряда территорий и их переход под российскую юрисдикцию. Однако пока сам киевский режим демонстрирует принципиальное несогласие с такой позицией.