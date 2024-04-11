Если Киев хочет помощи, он должен пойти на переговоры: американское СМИ озвучило план Трампа по украинскому конфликту

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Если Киев хочет помощи, он должен пойти на переговоры: американское СМИ озвучило план Трампа по украинскому конфликту

В случае своей победы на предстоящих в этом году президентских выборах в США, кандидат от республиканцев Дональд Трамп попытается заставить Россию и Украину начать переговорный процесс. Об этом сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на мнение ряда иностранных дипломатов.

Как утверждает американское СМИ, если Трамп действительно одержит победу на выборах, он выступит с призывом к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому приступить к началу мирных переговоров. Такое обращение Трамп может предпринять буквально на следующий день после своей инаугурации.

Телеканал отмечает, что Трамп рассчитывает использовать оказываемую США Украине военную и финансовую помощь в качестве инструмента воздействия и на Москву, и на Киев. Это позволит ему проталкивать свою позицию.

Если Киев хочет продолжения помощи, то он должен пойти на переговоры. Если Россия не хочет, чтобы США помогали Украине, то она тоже должна начать договариваться

- такую точку зрения одного из своих источников в окружении Трампа приводит телеканал.

Таким образом, план Трампа заключается в том, чтобы добиться прекращения вооруженного конфликта. Не исключено, что при этом Трамп будет готов вынудить Украину признать потерю ряда территорий и их переход под российскую юрисдикцию. Однако пока сам киевский режим демонстрирует принципиальное несогласие с такой позицией.
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6 комментариев
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  1. russ71 Звание
    russ71
    +1
    Сегодня, 15:41
    Не надо ни каких мирных переговоров!!!
    А то опять будут рассказывать, как нас обманули "партнеры".

    Только полная КАПИТУЛЯЦИЯ!!!

    До этого еще ой как далеко
    1. Canecat Звание
      Canecat
      0
      Сегодня, 15:49
      Только полная КАПИТУЛЯЦИЯ!!!

      Согласен... сначала Америки, а потом и Украины... hi
      Во всей этой популистике, только один минус... Трамп не думает как он будет заставлять Россию. Потому, что предъявленные нами требования идут в разрез с американской политикой.
  2. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 15:44
    Трамп становится заложником Украины ,если выиграет выборы. Но думаю он ее скорее всего продаст Путину.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:45
    В случае своей победы на предстоящих в этом году президентских выборах в США, кандидат от республиканцев Дональд Трамп попытается заставить Россию и Украину начать переговорный процесс. Об этом сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на мнение ряда иностранных дипломатов.
    . Ключевое определение - попытается.
    Кто то более аккуратный в окружении Трампа нашёлся, не разбрасывается категоричными заявлениями!
    Вопрос... а это плюс или минус к президентской гонке!
    Толпа любит уверенных, категоричных, харезматичных лидеров... оптекаемые, беззубые высказывания... не, не, на таких в "рай" не вьедеш.
  4. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    0
    Сегодня, 15:54
    Ну если Украина согласна расформировать свою оставшуюся армию, сдать всё вооружение, военные склады и предприятия, то можно и договариваться начать. good
  5. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 15:56
    Сегодня нельзя рассмартривать украинский конфликт в отрыве от непрекращающихся приготовлений НАТО и всяких прибалтийских болонок. Теперь вкупе со скандинавской сестричкой.

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