Если Киев хочет помощи, он должен пойти на переговоры: американское СМИ озвучило план Трампа по украинскому конфликту
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В случае своей победы на предстоящих в этом году президентских выборах в США, кандидат от республиканцев Дональд Трамп попытается заставить Россию и Украину начать переговорный процесс. Об этом сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на мнение ряда иностранных дипломатов.
Как утверждает американское СМИ, если Трамп действительно одержит победу на выборах, он выступит с призывом к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому приступить к началу мирных переговоров. Такое обращение Трамп может предпринять буквально на следующий день после своей инаугурации.
Телеканал отмечает, что Трамп рассчитывает использовать оказываемую США Украине военную и финансовую помощь в качестве инструмента воздействия и на Москву, и на Киев. Это позволит ему проталкивать свою позицию.
Если Киев хочет продолжения помощи, то он должен пойти на переговоры. Если Россия не хочет, чтобы США помогали Украине, то она тоже должна начать договариваться
- такую точку зрения одного из своих источников в окружении Трампа приводит телеканал.
Таким образом, план Трампа заключается в том, чтобы добиться прекращения вооруженного конфликта. Не исключено, что при этом Трамп будет готов вынудить Украину признать потерю ряда территорий и их переход под российскую юрисдикцию. Однако пока сам киевский режим демонстрирует принципиальное несогласие с такой позицией.
The White House
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