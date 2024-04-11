В Госдуме предложили лишать приобретенного гражданства РФ в случае нарушения присяги
Российские парламентарии предлагают лишать уроженцев других стран приобретенного российского гражданства в том случае, если они нарушают или отказываются исполнять свои обязательства, обусловленные присягой. Соответствующий законопроект уже подан на рассмотрение в Госдуму РФ и размещен в электронной базе нижней палаты.
Авторами документа выступают депутаты Михаил Матвеев и Сергей Обухов от КПРФ, а также Михаил Делягин и Олег Нилов от партии «Справедливая Россия – За правду».
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что присяга, которую дает новоиспеченный гражданин России во время выдачи ему паспорта РФ. является официальной торжественной клятвой, имеющей юридическое значение, одинаковое для всех.
В то же время со слов авторов документа, некоторые жители иностранных государств, получая российское гражданство и принимая присягу, впоследствии уклоняются от исполнения своих обязательств, которые они дают, произнося клятву. В частности, они отказываются защищать свою страну, уважать ее историю, традиции и культуру.
Кроме того, как указывают парламентарии в пояснительной записке к законопроекту, некоторые иностранцы и вовсе приобретают гражданство РФ лишь для того, чтобы получить социальные гарантии, среди которых бесплатное обучение для их детей, бесплатное здравоохранение, маткапитал и др.
Подводя итоги, составители документа предлагают дополнить присягу строкой о том, что принимающее ее лицо полностью осознает и соглашается с последствиями ее нарушения, вплоть до прекращения приобретаемого гражданства.
Информация