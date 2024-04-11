В Госдуме предложили лишать приобретенного гражданства РФ в случае нарушения присяги

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В Госдуме предложили лишать приобретенного гражданства РФ в случае нарушения присяги

Российские парламентарии предлагают лишать уроженцев других стран приобретенного российского гражданства в том случае, если они нарушают или отказываются исполнять свои обязательства, обусловленные присягой. Соответствующий законопроект уже подан на рассмотрение в Госдуму РФ и размещен в электронной базе нижней палаты.

Авторами документа выступают депутаты Михаил Матвеев и Сергей Обухов от КПРФ, а также Михаил Делягин и Олег Нилов от партии «Справедливая Россия – За правду».



В пояснительной записке к законопроекту говорится, что присяга, которую дает новоиспеченный гражданин России во время выдачи ему паспорта РФ. является официальной торжественной клятвой, имеющей юридическое значение, одинаковое для всех.

В то же время со слов авторов документа, некоторые жители иностранных государств, получая российское гражданство и принимая присягу, впоследствии уклоняются от исполнения своих обязательств, которые они дают, произнося клятву. В частности, они отказываются защищать свою страну, уважать ее историю, традиции и культуру.

Кроме того, как указывают парламентарии в пояснительной записке к законопроекту, некоторые иностранцы и вовсе приобретают гражданство РФ лишь для того, чтобы получить социальные гарантии, среди которых бесплатное обучение для их детей, бесплатное здравоохранение, маткапитал и др.

Подводя итоги, составители документа предлагают дополнить присягу строкой о том, что принимающее ее лицо полностью осознает и соглашается с последствиями ее нарушения, вплоть до прекращения приобретаемого гражданства.
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    33 комментария
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    1. 24rus Звание
      24rus
      +7
      Сегодня, 16:48
      Присяга это клятва, всё логично
      1. Чёрный Звание
        Чёрный
        +17
        Сегодня, 16:50
        ....давно пора....плюс перепроверить всю эту публику, которая уже его получила, на обоснованность приобретения...а то, как выясняется ,-они по русски двух слов связать не могут....
        1. alystan Звание
          alystan
          0
          Сегодня, 17:04
          Вы тремя постами ниже посмотрите что пишет 24rus (по клялся / перепресегать).

          Для начала следует разделить эмигрантов от трудовых мигрантов.
          Первые едут в надежде обосноваться на новом месте, вот пусть они и изучают русский язык и сдают экзамены.
          А гастарбайтерам надо всего лишь отработать по контракту и вернуться по домам.
          Им зачем сдавать экзамены по истории России?
          Чтобы лучше не стройке работать или подметать улицы?
          1. Alexey RA Звание
            Alexey RA
            0
            Сегодня, 17:40
            Цитата: alystan
            Для начала следует разделить эмигрантов от трудовых мигрантов.

            А никто их и не смешивает. Речь идёт только о лицах, получивших гражданство РФ. А не о временных контрактных рабочих из стран ближнего зарубежья.
            Хочешь просто работать в РФ? Оформляй все нужные документы.
            Хочешь получить паспорт, чтобы упростить процедуру оформления на работу и расширить список мест возможного трудоустройства? Будь готов к тому, что кроме прав гражданство налагает и обязанности. А то развелось любителей наковырять изюм из булки: - На учёт возьмусь, а воевать — шиш с маслом ©.
            1. alystan Звание
              alystan
              0
              Сегодня, 17:50
              В данном случае наверное нет. Но почему же тогда всем трудовым мигрантам вменяют требование прохождения комплексных тестов? Там тебе экзамен по русскому языку, на знание истории и культуры России. Это ведь все легко осваивается в обычной обстановке, через общение, фильмы, концерты. Для действительно заинтересованных вообще никаких препятствий нет. Просто, обязывая всех сдавать экзамены, власти сами же создают возможности для теневого бизнеса.
              По поводу "шиш с маслом" это же не в меньшей степени относится и ко всяким Моргенштернам. Который, кстати, военблогером типа заделался в рядах ЦАХАЛ. А ведь в России он даже этим не хотел заниматься.
        2. Андрей Николаевич Звание
          Андрей Николаевич
          +5
          Сегодня, 17:10
          Вот с думы и начинать,надо.
      2. Бережливый Звание
        Бережливый
        +1
        Сегодня, 17:40
        Может быть просто ограничить процедуру раздаривания гражданства России кому не попадя?Оттуда огромное количество Русских вернуться не в состоянии,а мы новых квазиграждан России набираем!
    2. Ирек Звание
      Ирек
      +6
      Сегодня, 16:50
      И тех кто преступил закон , выгонять после отбытия наказания.
    3. МятныйПряник Звание
      МятныйПряник
      +13
      Сегодня, 16:50
      Когда господа хорошие, начнут обсуждать упразднение двойного гражданства? request
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 18:01
        Когда господа хорошие, начнут обсуждать упразднение двойного гражданства?
        Двойное гражданство, это какой-то позор!
    4. VicVic Звание
      VicVic
      +5
      Сегодня, 16:55
      Такое должно быть не только за нарушение присяги, но и за любое уголовное преступление, хотя бы, в первые 3 (5-10) лет после получения приобретённого гражданства.
      1. владимир 290 Звание
        владимир 290
        +5
        Сегодня, 17:01
        А еще и за ряд административных
    5. 24rus Звание
      24rus
      +3
      Сегодня, 16:55
      А вот интересно я как гражданин Союза Советских Социалистических республик вступил в ряды вооруженных сил и торжественно по клялся в 1987 году мне надо России перепресегать?

      1. nepunamemuk Звание
        nepunamemuk
        -1
        Сегодня, 17:43
        из нынешней верхушки большинство эту присягу нарушили am
        и никакой России уже не переприсягали sad
    6. alystan Звание
      alystan
      +2
      Сегодня, 16:58
      В Госдуме предложили лишать приобретенного гражданства РФ в случае нарушения присяги

      А как быть с россиянами по факту рождения в России? Правильно было бы и их тоже за нарушение присяги лишать того же самого, а заодно и за предательство судить.
      1. владимир 290 Звание
        владимир 290
        +1
        Сегодня, 17:05
        Этих сразу в израиль высылать wink , да там некоторые и сами сваливают "особо достойные"
        1. alystan Звание
          alystan
          +3
          Сегодня, 17:07
          Вы совершенно правы. Среди "оппозиционеров и культур-мультур элитки" представителей других народов нет.
      2. Гардамир Звание
        Гардамир
        0
        Сегодня, 18:22
        А как быть с россиянами по факту рождения в России?
        Есть у меня знакомые азербайджанцы. Женились в России, дети родились. Но вот началась мобилизация и все дети слиняли на родину предков. Теперь опять вернулись.
    7. Фаталист Звание
      Фаталист
      +3
      Сегодня, 17:04
      Ужесточить правила по принятию гражданства.
      1. james Звание
        james
        +3
        Сегодня, 17:10
        Так для русских и русскоязычных они и так жесточайшие, если исходить из тех историй что в огромном количестве опубликованы на просторах интернета.
        1. Фаталист Звание
          Фаталист
          0
          Сегодня, 17:14
          Для азиатов проще? На сколько я знаю, для русских и свободно владеющих языком там наоборот послабления введены.
          1. james Звание
            james
            +4
            Сегодня, 17:16
            Это теория, а есть практика. У русских и свободно владеющих языком нет диаспоры, которая бы за них хлопотала и заносила, каждый сам за себя.
            1. Фаталист Звание
              Фаталист
              -1
              Сегодня, 17:18
              Этот вопрос уже не к миграционной службе а к уголовному розыску и внутренней безопасности внутренних дел.
    8. Mouse Звание
      Mouse
      +4
      Сегодня, 17:08
      Ещё бы всяких там иноагентов лишить всех званийи регалий... и имушества в РФ....
    9. Роман_ Звание
      Роман_
      +1
      Сегодня, 17:11
      ...
      гарантии, среди которых бесплатное обучение для их детей, бесплатное здравоохранение, маткапитал и др.

      Да ладно пока "государство" раскачается для лишения гражданства, дети вырастут, маткапитал сожрут, медициной попользуются, еще кучу "росЫян" за это время нарожают... И как делить будите кто должен лишиться гражданства, а кто остаться...
      Очередное переливание из пустого в порожнее (а в реальности - распил бабла). Молодцы дЫпутаты очень, очень работоспособный закон вы придумали, прям конфетка-ириска-посасучка.
    10. ximkim Звание
      ximkim
      -1
      Сегодня, 17:12
      И незабудьте принять закон о "Сизаменском кресле" для чиновников любого ранга.
    11. antiaircrafter Звание
      antiaircrafter
      +1
      Сегодня, 17:25
      Давно пора, но у нас же пока рак не свистнет мужик не перекрестится.
    12. ВЗЭМ100 Звание
      ВЗЭМ100
      0
      Сегодня, 17:31
      а всем остальным это исполнять необязательно.
      содрали её у американцев хоть бы постыдились
      сами то они её исполнением не заморачиваются паразитируя на государстве десятками лет
    13. Пленник Звание
      Пленник
      +2
      Сегодня, 17:33
      Это нужно было вводить ещё в начале века. Сказал бы, что многие наши депутат не умеют работать на перспективу, но скорее всего буду не прав. Умеют. Только перспективы, на которые они работают, разные и не всегда совпадают с интересами страны нашей, с интересами России.
    14. ВЗЭМ100 Звание
      ВЗЭМ100
      0
      Сегодня, 17:37
      это нарушение конституции ими самими же и принятой.
      в общем всё скатывается к брежневским временам
    15. Комментарий был удален.
    16. Себастьян Аристархович Перейра Звание
      Себастьян Аристархович Перейра
      0
      Сегодня, 17:50
      Все разумно . Для вновь приобретших дилемма : либо за Россию, либо за Карагульбекаул....Каждый имеет право выбора.
    17. Vlad Gor Звание
      Vlad Gor
      +1
      Сегодня, 17:57
      Новые граждане РФ от воинской службы уклоняются, естественно присяги не принимают. Получается, что предложение ГД, это пустышка. Проще давать гражданство, если человек сперва отслужит в Армии РФ, чем его потом искать на просторах РФ или Средней Азии.
    18. DrRey Звание
      DrRey
      0
      Сегодня, 17:58
      А почему не отказывать в приобретённом гражданстве за тяжкие преступления?

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