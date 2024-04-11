Пекин сопротивляется попыткам Брюсселя перекрыть поставки из КНР в Европу турбин для ветроэлектростанций

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Пекин сопротивляется попыткам Брюсселя перекрыть поставки из КНР в Европу турбин для ветроэлектростанций

Официальный Пекин сопротивляется попыткам Брюсселя перекрыть поставки из КНР в Европу турбин для ветроэлектростанций. Там рассматривают как проявление дискриминации такие шаги Евросоюза, который обвиняет китайскую сторону в демпинге и недобросовестной конкуренции.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы министерства коммерции Китая.

В Пекине также выразили недовольством последним докладом Еврокомиссии по вопросу китайских поставок, где говорится о «серьезных перекосах» в экономике КНР.

В основном, речь идет о том, что власти Китая, поддерживая отечественных производителей, предоставляют им субсидии. В свою очередь, это позволяет делать цены на китайскую продукцию в высшей степени конкурентоспособными на европейском рынке. Так, стоимость турбин для ветряных электростанций выходит примерно на четверть ниже, чем у аналогов, выпускаемых в странах Европы и США.

Европейская сторона опять дала искаженную интерпретацию политики Китая, его рыночной среды и экономической системы. КНР обращает на это особое внимание и выражает категорический протест

- говорится в заявлении Минкоммерции Китая.

Собственно, политику Брюсселя можно понять, ведь в товарообороте между ЕС и Китаем наблюдается значительный дисбаланс. Согласно статистике по прошлому году, объем китайского экспорта в Европу превысил поставки из европейских стран в КНР на 291 миллиард евро. Доля китайской продукции в общем объеме импорта Евросоюза тогда составляла более 20 процентов.
  • Министерство энергетики США
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3 комментария
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 15:53
    Самое прикольное,с новыми офшорными проектами морской ветроэнергетики в ЕС не всё так гладко.Страны ЕС в приказом порядке ограничивают стоимость квт/ часа.Инвесторы из за этого голосуют ногами из этих проектов.Весело особенно на счёт этого в Англии.
  2. Canecat Звание
    Canecat
    0
    Сегодня, 15:56
    Доля китайской продукции в общем объеме импорта Евросоюза тогда составляла более 20 процентов.

    Надо понимать, Товарищ Си аплодировал стоя уходу ведущих автоконцернов (и не только) из Европы. ))
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:57
    Официальный Пекин сопротивляется попыткам Брюсселя перекрыть поставки из КНР в Европу турбин для ветроэлектростанций. Там рассматривают как проявление дискриминации такие шаги Евросоюза, который обвиняет китайскую сторону в демпинге и недобросовестной конкуренции.
    Взаимная зависимость, взаимные интЭрЭсы.
    Вопрос... кто от кого больше зависит.

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