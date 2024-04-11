Европейская сторона опять дала искаженную интерпретацию политики Китая, его рыночной среды и экономической системы. КНР обращает на это особое внимание и выражает категорический протест

Официальный Пекин сопротивляется попыткам Брюсселя перекрыть поставки из КНР в Европу турбин для ветроэлектростанций. Там рассматривают как проявление дискриминации такие шаги Евросоюза, который обвиняет китайскую сторону в демпинге и недобросовестной конкуренции.Об этом говорится в заявлении пресс-службы министерства коммерции Китая.В Пекине также выразили недовольством последним докладом Еврокомиссии по вопросу китайских поставок, где говорится о «серьезных перекосах» в экономике КНР.В основном, речь идет о том, что власти Китая, поддерживая отечественных производителей, предоставляют им субсидии. В свою очередь, это позволяет делать цены на китайскую продукцию в высшей степени конкурентоспособными на европейском рынке. Так, стоимость турбин для ветряных электростанций выходит примерно на четверть ниже, чем у аналогов, выпускаемых в странах Европы и США.- говорится в заявлении Минкоммерции Китая.Собственно, политику Брюсселя можно понять, ведь в товарообороте между ЕС и Китаем наблюдается значительный дисбаланс. Согласно статистике по прошлому году, объем китайского экспорта в Европу превысил поставки из европейских стран в КНР на 291 миллиард евро. Доля китайской продукции в общем объеме импорта Евросоюза тогда составляла более 20 процентов.