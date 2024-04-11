Британское издание призвало к нападению на Иран в случае ударов последнего по израильским объектам

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Британское издание призвало к нападению на Иран в случае ударов последнего по израильским объектам

Если Иран позволит себе нанести удары по территории Израиля, то Великобритания должна немедленно напасть на него. Такую точку зрения озвучил обозреватель британского издания The Telegraph Ричард Кемп.

По утверждению колумниста газеты, Великобритании надо начать прямые военные действия против Ирана в этом случае. Он утверждает, что Лондон несет ответственность за помощь Израилю, наряду с Вашингтоном.

Ранее американские СМИ сообщили, что Иран якобы планирует в самое ближайшее время нанести удары по объектам на территории Израиля. Тегеран, по утверждению западной прессы, рассматривает эти удары в качестве акта мести за атаку израильской авиации на здание иранского консульства в Дамаске. 1 апреля в результате этой атаки погибли семеро военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, служивших военными советниками при сирийской армии.

Таким образом, мы видим, что западная пресса разжигает ненависть не только к России, но и к Исламской Республике Иран. Между тем, удары по Ирану могут привести к дальнейшей крупномасштабной конфронтации на Ближнем Востоке. В этом случае очень серьезно пострадает и население Израиля. У Израиля маленькая территория, он окружен недружественными государствами, на территории которых действуют иранские «прокси» вроде ливанской «Хизбаллы», йеменских хуситов или радикальных группировок в Сирии и Ираке.

У Ирана также есть серьезные возможности для осуществления многочисленных и очень болезненных для израильской стороны ударов по инфраструктуре, военным и правительственным объектам этого государства.
  • Wikipedia / Tasnim News Agency
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1 комментарий
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  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    0
    Сегодня, 15:55
    Такое впечатление что британской армии есть чем нападать на Иран. Правильно говорят поговорку "Собака которая лаит-не кусает".

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