Глава пресс-службы Кремля: Недальновидно не принимать в возможных переговорах с Украиной изменившуюся геополитическую реальность

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Глава пресс-службы Кремля: Недальновидно не принимать в возможных переговорах с Украиной изменившуюся геополитическую реальность

Руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, комментируя существование возможности проведения переговоров по украинскому кризису, напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва сохраняет открытость для переговорного процесса, который считает предпочтительным для решения намеченных целей.

Песков также отметил, что в условиях, когда этот переговорный процесс сама себе запретила украинская сторона, Россия в настоящее время видит впереди каких-либо горизонтов. За два года, прошедшие с момента согласования так называемых "Стамбульских договоренностей", ситуация во многом изменилась.



Глава пресс-службы Кремля также подчеркнул, что существующая в настоящее время геополитическая реальность значительно отличается от того, что было в марте 2022 года. Не принимать текущее положение дел при любых переговорах было бы недальновидно.

Стоит отметить, что глава киевского режима Владимир Зеленский обозначил свою позицию на возможных переговорах как требования фактической капитуляции России, полный вывод войск с территорий, которые Киев считает своими, в том числе с четырех новых российских регионов и Крыма, а также выплаты Москвой репараций. При этом, по мнению Киева, сам формат переговоров не предполагает обязательного участия российской стороны. То, что подобная позиция является, мягко говоря, неконструктивной и заведомо проигрышной, Зеленского при этом нисколько не смущает.
  • kremlin.ru
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12 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 16:51
    А с кем тама переговоры переговаривать , сброд полоумных третьесортных актёров.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +7
      Сегодня, 17:15
      Недальновидно не принимать в возможных переговорах с Украиной изменившуюся геополитическую реальность

      Недальновидно вообще вести с Украиной сегодня любые переговоры... Всех желающих переговариваться в окопы на Донбасс, пусть оттуда с хохлопами договариваются... am
      1. rgd20 Звание
        rgd20
        +3
        Сегодня, 17:35
        Ну так начать с Абрамовича нужно как с главным переговорщиком "по передислокациям" из Киевской, Сумской и Черниговской областям, а также основному инициатру "сложных решений" по оставлению Херсону. М.п., российского города по новой Конституции и исторически
        Национализация его активов в РФ - где/когда ?
  2. Фаталист Звание
    Фаталист
    +6
    Сегодня, 16:53
    Что Песков говорит, что западные СМИ каждый день вдалбливают в головы_ практически слово в слово: переговоры с учётом реалий на земле. Не понимаю и не принимаю я этого. Что, опять едем в Стамбул?
  3. rubator Звание
    rubator
    0
    Сегодня, 16:57
    только капитуляция укрорейха!
  4. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +2
    Сегодня, 17:01
    Похоже Песков имеет ввиду, все желающие переговоров, могут забыть о Стамбульских соглашениях, т.к за годы, всё уже давно кардинально поменялось, и про возврат могут забыть.
  5. Третий район Звание
    Третий район
    +1
    Сегодня, 17:04
    Секретарь Песков - Навка ждёт не дождётся хоть каких-нибудь переговоров . Оно и не удивительно .
  6. alystan Звание
    alystan
    +2
    Сегодня, 17:05
    Песков неспростра заговорил о возможных переговорах. Ох неспроста.
    1. Александр 3 Звание
      Александр 3
      +1
      Сегодня, 17:16
      Наверно кто то хочет решения вопроса,по типу корейского.Заморозить конфликт,что для нас недопустимо.
      1. alystan Звание
        alystan
        +1
        Сегодня, 17:22
        Однозначно, что для Запада это самый подходящий вариант.
        И выход из тупиковой ситуации, в которой он оказался вместе с Украиной.
        Но надо же еще что-то делать и на Ближнем Востоке. Где у них дела тоже полный швах.
        Вот и подключают к решению своей проблемы ту же Швейцарию. И будут из кожи лезть, чтобы "затащить" на свою мирную конференцию и Россию. А ей это надо в нынешней ситуации? А Пескову и Ко видимо надо.
  7. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +2
    Сегодня, 17:19
    Любые переговоры с фашистами, есть предательство интересов страны и уничтожение будущего наших детей, внуков, правнуков. Только тотальное, физическое уничтожение фашистского режима на Украине .
  8. ISKANDER_61 Звание
    ISKANDER_61
    0
    Сегодня, 17:53
    Ну, что вот и подходим потихоньку к новому сливу. Друггого и не ждал. Погубили народу немеряно и снова. Тоже.

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