Руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, комментируя существование возможности проведения переговоров по украинскому кризису, напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва сохраняет открытость для переговорного процесса, который считает предпочтительным для решения намеченных целей.Песков также отметил, что в условиях, когда этот переговорный процесс сама себе запретила украинская сторона, Россия в настоящее время видит впереди каких-либо горизонтов. За два года, прошедшие с момента согласования так называемых "Стамбульских договоренностей", ситуация во многом изменилась.Глава пресс-службы Кремля также подчеркнул, что существующая в настоящее время геополитическая реальность значительно отличается от того, что было в марте 2022 года. Не принимать текущее положение дел при любых переговорах было бы недальновидно.Стоит отметить, что глава киевского режима Владимир Зеленский обозначил свою позицию на возможных переговорах как требования фактической капитуляции России, полный вывод войск с территорий, которые Киев считает своими, в том числе с четырех новых российских регионов и Крыма, а также выплаты Москвой репараций. При этом, по мнению Киева, сам формат переговоров не предполагает обязательного участия российской стороны. То, что подобная позиция является, мягко говоря, неконструктивной и заведомо проигрышной, Зеленского при этом нисколько не смущает.

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