Сегодня Вооруженные силы Российской Федерации продолжили продвигаться на целом ряде направлений в зоне проведения специальной военной операции. Это следует из сообщений военных корреспондентов, анализирующих ситуацию на фронте.Так, сообщается о том, что штурмовые группы ВС РФ продвинулись в южной части населенного пункта Урожайное. Также фиксируется высокая наступательная активность российской армии к западу от н.п. Старомайорское.На Запорожском направлении наши войска продолжают штурмовать позиции противника в районе населенного пункта Работино. Здесь ВС РФ улучшают свое положение постепенно, фиксируются хоть и незначительные, но продвижения. В перспективе ВС РФ вполне способны окончательно выбить противника с занимаемых им позиций.На Донецком фронте осуществляется подготовка к продвижению российской армии в сторону Нетайлово. Кроме того, фиксируются продвижения в сторону Уманского. Сейчас на южных окраинах населенного пункта продолжаются ожесточенные бои с украинскими формированиями. Также наши подразделения продвигаются в сторону Яснобродовки, бои идут на Авдеевском участке фронта – в Бердычах и Семеновке.На Артемовском участке фронта в течение дня подразделения российской армии продолжали осуществлять наступательные действия в сторону города Часов Яр. Этот населенный пункт сейчас стал основной целью российского наступления, учитывая его стратегическое значение для украинских формирований.

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