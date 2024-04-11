Депутат Верховной Рады поддержала предложение о мобилизации украинских женщин

Мы к этому или придем, или будем уничтожены

Сегодня украинский парламент во втором чтении проголосовал за новый закон о мобилизации, который существенно ужесточает нормы призыва военнообязанных и расширяет возможности ТЦК.В то же время, еще до принятия вышеупомянутого закона, на Украине стали звучать предложения о необходимости рассмотрения возможности призыва женщин на воинскую службу. В частности, мнение о том, что ВСУ должны формироваться по аналогии с ЦАХАЛ, в своем недавнем интервью The Times заявила советник по гендерным вопросам командующего Сухопутных войск ВСУ Оксана Григорьева.Стоит отметить, что многие раскритиковали данное предложение. Однако нашлись и те, кто считает его абсолютно обоснованным.Так, депутат Рады Марьяна Безуглая написала у себя в ТГ, что полностью поддерживает позицию Григорьевой.Как выразилась нардеп, которая сама состояла в рядах ВСУ и участвовала в так называемой АТО на Донбассе, в основном законе Украины нет двух видов граждан. При этом в обязанности каждого украинца входит защита своей страны.Следовательно, со слов Безуглой, вся молодежь на Украине, независимо от пола, должна проходить военную подготовку.- написала депутат Верховной Рады.