Депутат Верховной Рады поддержала предложение о мобилизации украинских женщин

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Депутат Верховной Рады поддержала предложение о мобилизации украинских женщин

Сегодня украинский парламент во втором чтении проголосовал за новый закон о мобилизации, который существенно ужесточает нормы призыва военнообязанных и расширяет возможности ТЦК.

В то же время, еще до принятия вышеупомянутого закона, на Украине стали звучать предложения о необходимости рассмотрения возможности призыва женщин на воинскую службу. В частности, мнение о том, что ВСУ должны формироваться по аналогии с ЦАХАЛ, в своем недавнем интервью The Times заявила советник по гендерным вопросам командующего Сухопутных войск ВСУ Оксана Григорьева.



Стоит отметить, что многие раскритиковали данное предложение. Однако нашлись и те, кто считает его абсолютно обоснованным.

Так, депутат Рады Марьяна Безуглая написала у себя в ТГ, что полностью поддерживает позицию Григорьевой.

Как выразилась нардеп, которая сама состояла в рядах ВСУ и участвовала в так называемой АТО на Донбассе, в основном законе Украины нет двух видов граждан. При этом в обязанности каждого украинца входит защита своей страны.

Следовательно, со слов Безуглой, вся молодежь на Украине, независимо от пола, должна проходить военную подготовку.

Мы к этому или придем, или будем уничтожены

- написала депутат Верховной Рады.
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    18 комментариев
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    1. Чёрный Звание
      Чёрный
      +4
      Сегодня, 16:48
      чтобы выжить как "стране", надо чтоб вся молодёжь , и тарасы и оксанки за зелебобуса подохла в окопе звучит логично laughing..ну, главное что бы в кружевных труселях закопали
      1. Тарелка Звание
        Тарелка
        +2
        Сегодня, 16:52
        Как по мне, труселя должны быть просторными и удобными. В таких и пробежишь дольше wink
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +2
          Сегодня, 17:12
          А как насчёт личного примера...??? Все тех тёток, которые поддерживают предложение о мобилизации украинских женщин, забирать в ВСУ без очереди, причём сразу в окопы... Они трудностей не боятся и умереть за неньку с оружием в руках , как они утверждают, даже почетно... Первой пусть будет Оксана Григорьева, а второй Марьяна Безуглая, уж очень напрашиваются... Ну а ежели что, в мире просто на двух дyp меньше станет... am
          1. Тарелка Звание
            Тарелка
            +1
            Сегодня, 17:17
            Чего Вы так об украинцах печётесь? Пусть хоть удавятся все разом - нам-то что?
            1. Lev_Russia Звание
              Lev_Russia
              0
              Сегодня, 17:19
              Не об украинцах, а об украинках... Почувствуйте разницу... laughing
              1. Тарелка Звание
                Тарелка
                0
                Сегодня, 17:26
                Не чувствую, хоть убейте request . Тоже все пусть хоть удавятся. Государство у них одно, страна одна, идеология одна, президент один. Так что проще и самцов, и самок вида хомо сапиенс с той территории именовать каким-то одним словом: закрепилось слово "украинцы". Ну, или "хо"... в общем, волосяной отросток на голове.
      2. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +2
        Сегодня, 16:53
        . В частности, мнение о том, что ВСУ должны формироваться по аналогии с ЦАХАЛ, в своем недавнем интервью The Times заявила советник по гендерным вопросам командующего Сухопутных войск ВСУ Оксана Григорьева.


        ОКсанка придумала схему как побыстрее сдаться в плен?Пример ЦАХАЛ в этом плане не вполне удачен.В ЦАХАЛе поняли что много ждать от женских подразделений не стоит. Эксперимент там сворачивают,так же как решено отказаться от схемы маленькой компактной армии.Жизнь научила.ВСУ же не от хорошей жизни решили женщин призывать.
      3. Чёрный Звание
        Чёрный
        +2
        Сегодня, 16:54
        Как по мне, труселя должны быть просторными и удобными. В таких и пробежишь дольше
        нет уж, хотели кружевных труселей - пусть в них и дохнут bully
      4. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        +1
        Сегодня, 17:13
        [Мы к этому или придем, или будем уничтожены]

        Скорее второе! am
    2. костя1 Звание
      костя1
      +3
      Сегодня, 16:49
      Вот бы с них-со стерв-и начать
    3. Ирек Звание
      Ирек
      +2
      Сегодня, 16:52
      Так им и надо , они выше всех за ношенные кружевные труселя скакали на муйдане.
    4. МятныйПряник Звание
      МятныйПряник
      +2
      Сегодня, 16:55
      Даже не сомневаюсь что к этому будут постепенно идти. Женщина должна осознавать, что на поле боя, она перестаёт быть женщиной, и становится целью для ликвидации. Умирать в кишках и гомнах, будут наравне с мужчинами. Кто-то никогда не станет мамой. Железный какой у них план. good
    5. Dimy4 Звание
      Dimy4
      +2
      Сегодня, 16:59
      А сами-то не хотят своей храбростью и несгибаемой воле к победе показать пример на передовой?
    6. Фаталист Звание
      Фаталист
      +1
      Сегодня, 17:00
      Мало они наутилизировали мужиков, теперь и баб. Депопуляция территории Украины.
    7. БИАБИА Звание
      БИАБИА
      +1
      Сегодня, 17:06
      Жаль, конечно. Украинки красивые. Но, что поделать, сами выбрали свою судьбу. Кто поумнее давно смотался оттуда...
      1. Тарелка Звание
        Тарелка
        0
        Сегодня, 17:34
        Цитата: БИАБИА
        Жаль, конечно.

        Забавно, что украинских мужчин никому не жалко, а женщин прям жаль request И те, и другие - граждане своей страны. А отношение к этой стране и этим её гражданам у нас, казалось мне, уже сформированное: никого не жаль. Что происходит?
    8. alystan Звание
      alystan
      +1
      Сегодня, 17:10
      Эти украиночки уже давно действуют в составе укробанд и ведут себя куда более зверски, чем мужики. Особенно в отношении наших военных, оказавшихся у них в плену.
    9. Малибу
      Малибу
      0
      Сегодня, 17:27
      Весело будет на передке у всу...Скоро и до детей очередь дойдет ..Сколько ненависти то

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