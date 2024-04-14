Встречи без обязательств: Cу-35C и F-16
Обстановка, конечно, честно признаем, от боевой очень далека, но это уже определяют те, кто встречается в небе около Тайваня. То есть, летчики ВВС Китайской Республики и ВВС НОАК. А они, отметим, выкруживаются по полной программе, потому что это тоже часть войны, пусть и бескровной, которая идет уже не первый год.
Потому F-16, который Fighting Falcon, то есть, «Боевой сокол» и Су-35СЭ, который просто экспортный Су-35С, встречаются в небе очень часто. Возможно, что даже чаще, чем хотелось бы некоторым политикам.
И вполне логично, что за каждой такой встречей, которые все больше походят на дуэли, наблюдает огромное количество глаз. И не только китайских (на Тайване, напомню, живут совершенно такие же китайцы, как и на материке), потому что это действительно интересно, так как вот-вот и F-16 столкнутся где-то в небе Украины с почти такими же Су-35.
Ключевое слово, понятно, «почти». Экспортная модель будет отличаться от той, которая делается «для себя».
Вообще «Сокол» часто встречается с «Сушкой» в воздухе. Причины и места разные, а суть одна. Демонстрация возможностей и крепости нервов, но даже это случается по-разному.
Но совершенно не зря в СМИ там, за океаном, проскакивают осторожные такие прогнозы в исполнении разных генералов (в основном – в отставке, не связанных обязательствами с Пентагоном) о том, что F-16 не сможет, будучи переданным Киеву, кардинально изменить ситуацию. И делают это исходя именно из результатов этих «встреч».
Мы просто не знаем, но наши летчики более чем часто контактируют в воздухе с зарубежными коллегами. Над водами Балтики, над Тихим океаном, над Средиземным морем. Пока кроме единичного вроде бы случайного пуска по британскому самолету, ничего такого зафиксировано не было, но тут вопрос не в том, чтобы уронить, скажем, «Посейдон» в волны. Хотя в волны Черного моря было бы весьма показательно.
В американских ВВС вообще все это авиашоу называют «тайной воздушной войной». На самом деле там не только наши бушуют, очень охотно во всех «полеташках» принимают участие китайские пилоты, а последнее время все чаще появляются сообщения, что и иранские летчики тоже не против показать зубы и ракеты.
А если учесть, что в Иран уже идут по контракту Су-35…
Тут на сцене ближневосточного театра, простите, не ружье висит. Там целый миниган повесили вооот с такой лентой.
С другой стороны, а в чем политическая проблема? Да ни в чем, китайские, российские, иранские летчики встречают американских и прочих коллег не возле воздушной границы Техаса или Калифорнии, не так ли? Я тут вообще не на политику сошлюсь, а на физику. Старина Ньютон еще бог знает когда вывел закон, что каждое действие производит противодействие. Чем быстрее бежишь вперёд, тем сильнее ветер в лицо. Чем наглее пилоты ВВС США, ВМФ США, КМП США и так далее, главное – с приставкой «США» делают вид, что им можно летать там, где вздумается, тем вероятнее то, что кто-то решит их разубедить в этом.
Но самые жаркие встречи происходят над теплыми водами Восточного и Южного китайских морей. Именно там чаще всего можно увидеть бок о бок наших героев, и происходит это не всегда тихо и благолепно. Накал страстей нешуточный.
Самое интересное, что по неясной для многих причине, чаще всего в воздухе неподалеку от Тайваня можно увидеть именно самолеты российского производства, Су-30МКК и Су-35СЭ. Почему наши там появляются чаще, чем «родные» китайские истребители, сказать сложно, но это так. J-16 тоже участвуют, а вот J-20 – категорически редкий гость.
ВВС Китайской Республики – это как раз в том числе и F-16. Изначально серий А и В, позже к ним добавили серию D, а потом все скопом модернизировали до уровня F-16 Block 70. Пожалуй, на сегодняшний день Viper (так называют 70/72, разница исключительно в двигателях) - лучшая модификация Fighting Falcon, которая доступна операторам за пределами США. С новым радаром с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) AN/APG-83 Scalable Agile Beam Radar, улучшенной авионикой, набором оружия и средств РЭБ самолет выглядит внушительно. Но – ветеран.
О Су-35С говорить нечего, сказано в принципе уже столько, что даже неудобно как-то. Но есть тут маленькая китайская хитрость. Она заключается в том, что Су-35 способен взять на внешнюю подвеску контейнеры. И не простые, или, скажем, с аппаратурой РЭБ, нет. В нашем случае более полезны контейнеры, набитые различным разведывательным оборудованием. Радиотехническая разведка – это область, требующая прорвы энергии, и тут как раз двигатели самолета способны ее предоставить.
Начиная с прошлого года, все визиты истребителей ВВС НОАК преследуют две цели: первая – это максимально точно вычислить количественный и качественный состав ПВО Тайваня, вторая – испытать свои разработки в области РЭБ в обстановке, именно что приближенной к боевой.
Так что, получив Су-35 в 2015 году, уже в 2018-м ВВС НОАК применили их в районе Тайваня. Вообще у Су-35 сложилось интересно: в китайских ВВС им определили им роль истребителей морской авиации, действующих с берега именно в районе Тайваня. Дальше все понятно: сперва 35-е отрабатывали в плане поиска систем противодействия ПВО Тайваня, рисуя некую карту возможностей, а потом начали работать при помощи соответствующего оборудования, так сказать, в учебном режиме.
В целом, командование ВВС НОАК очень четко определило роль Су-35 в своей схеме по Тайваню. Сюда же мы можем запросто добавить еще и противорадиолокационные ракеты, пусть не наши, а китайские, но тем не менее: практика СВО показала, что Су-35 является очень неприятным явлением в жизни любых радарных установок.
В ВВС РК не строят иллюзий, все всё прекрасно понимают, и то, что тайваньские ВВС уступают количественно, и то что «Сокол» ну совсем не соперник «Сушке», но тем не менее, всеми силами пытаются показать возможности своих ВВС.
Мы же рассматриваем весь этот воздушный цирк исключительно с точки зрения на F-16, как на возможный объект противостояния в небе Украины. Грозятся же поставить… Естественно не блоки 70 или 72, что попроще пойдет, вместо списания. Играют мускулами, а куда прикажете деваться? Назад, на родину, в родную гавань? Пока желанием не горят, как известно, вот и приходится демонстрировать свои способности.
Чтобы серьезно рассмотреть возможности, лучше всего подходит взгляд со стороны. И здесь очень показательно мнение индийских специалистов, который очень пристально наблюдают за происходящим. И, учитывая, что у Индии с Китаем тоже есть территориальные претензии, которые время от времени выливаются в пограничные безобразия где-то высоко в горах, так вот, индийцам любить Китай совершенно незачем, более того, это прямые конкуренты в АТР. Так что несмотря на то, что Индию и Тайвань разделяют 4 тысячи километров, индийские военные внимательно наблюдают за происходящим. Просто потому, что индо-китайская граница – она вот, рядом.
Так вот, индийские специалисты, которым совершенно не за что любить китайских соседей, реверансов в сторону F-16 не делают. Даже наоборот, весьма критически рассматривают возможное столкновение американских и российских машин.
Главное, что не нравится индусам, как ни странно, радар. Да, у F-16V (это тайванская версия самолета) есть вроде бы прекрасный радар с активной антенной решеткой с электронным сканированием (AESA/АФАР), но это только половина дела, потому что у Су-35С радар совершенно такого же плана, «Ирбис Е».
Но у американской системы весьма приличное поперечное сечение, а планер у F-16 довольно узкий. Это привело к тому, что первоначально планируемый к установке радар Raytheon Advanced Combat Radar (RACR) уступил своему конкуренту, AN/APG-83 SABR, имеющему меньшие размеры и, соответственно, возможности. Но главное – цепочка: меньше размер – меньше ячеек – проще подавить.
Было бы очень интересно ознакомиться с докладами китайских и тайваньских летчиков (это юмор) в отношении инцидента августа 2022 года, когда четыре F-16V не заметили два Су-35, практически уже занявших выгодную позицию. То есть, судя по всему, аппаратура Су-35 смогла сделать самолеты относительно незаметными, по крайней мере, для конкретных пилотов F-16V.
Плохие радары или хорошие контейнеры с РЭБ – это вопрос на несколько тысяч долларов или даже больше.
На втором месте индийские летчики ставят превосходство Су-35 в скорости и маневренности, что обусловлено мощностью двигателей (1 х 7900 кгс у американского самолета и 2 х 8800 кгс у российского) и наличием у нашего самолета управляемого вектора тяги. Вес и размеры значение имеют, но постольку-поскольку, в «собачьей свалке» самолетам точно не крутиться, воздушные бои происходят сегодня не так.
Но главное – это все-таки недостаточная по мнению индийских военных ситуационная осведомленность пилота F-16, на 90% благодаря БРЛС. Тут сложно сказать, насколько они глубоко понимают, в чем суть, но от своего конкурса «Соколу» дали от ворот поворот и принятие на вооружение в ВВС Индии F-16 даже не рассматривалось.
Значит, что-то такое знают.
Теперь свое «что-то» знают и тайваньцы, поскольку извините, когда четыре пилота на F-16 «проморгали» пару Су-35, в случае конфликта это значило бы только одно: какое-то количество (от 2 до 4) тайваньских самолетов на аэродром бы точно не вернулось. Но это уже проблемы, которые придется решать им.
Что касается нашей темы, то да, на протяжении нескольких лет происходила «примерка» самолетов ВВС НОАК (российского и китайского производства) к самолетам ВВС КР (американского и тайваньского соответственно). И расклад здесь получается никак не в пользу Китайской Республики, потому что самолеты КНР просто лучше. И их больше.
Мы же смотрим на все это через призму Украины. Там такие надежды на то, что вот прилетят F-16 и… И что? И перемога?
Уже не раз говорили, что нет. Просто привезенные самолеты, на скорую руку подлатанные, и примерно так же обученные летчики ничего сделать не смогут. Тут можно опять же смотреть на китайцев, которые три года гоняли своих пилотов на Су-35, прежде чем послать к Тайваню. Три года. Но это свои пилоты и купленные за деньги страны самолеты.
В случае с Украиной все смотрится немного не так: самолеты отдают даром, учат даром, все в целом бесплатно. Понятно, что хорошего не отдадут, это можно увидеть по тому, как быстро уходят в ремонты немецкие хваленые танки и САУ. Самолет много сложнее механизм, с ним так не пройдет.
Здесь какой-то странный принцип: брать все и использовать по максимуму. Однако, между ракетой и самолетом все-таки есть разница. Ракета (если она не от Маска) – штука одноразовая. Однократного, скажем, применения. Самолет – совершенно иной принцип.
Конечно, если в высших эшелонах власти Украины хотят возродить тактику самолетов-камикадзе, а именно на это все больше похоже происходящее, то тут остается только руками развести и ждать. Чего ждать? Да результатов, потому что буквально на днях министр иностранных дел Кулеба заявил, что что его «хорошая» дипломатия не сработала, и теперь он планирует жестко просить у Запада системы ПВО Patriot и самолеты F-16.
Номенклатура ясна, не совсем понятно, что значит «жестко просить»? Требовать? У кого? И чем все это закончится в итоге? Киев и так уже потихоньку начинают посылать куда подальше (привет, «Таурус», да?), а вот если начать требовать… жестко…
Нет, чем закончится в итоге, понятно. Не будем рассматривать ситуацию в целом, а касаемо нашей темы будет просто: F-16 совершенно не конкурент Су-35, это давно ясно и понятно. И никакого конкретного воздействия на ситуацию, даже кратковременного (как в случае с ракетами SCALP и Storm Shadow) оказать не сможет. Слишком хорошо известны все слабые и сильные стороны этого заслуженного ветерана.
Если с ракетами приходилось что-то изобретать на ходу и отрабатывать способы противодействия в очень сжатых по времени условиях (а на Западе признают, что у наших военных это получилось), то вот с F-16 все намного проще, ибо самолет известен давно. Начиная с 1982 года, когда израильские F-16 вовсю сражались с сирийскими МиГами, наши советники изучали всю информацию, получаемую в ходе боев.
То есть, F-16 уже больше 40 лет находится «под прицелом», и вряд ли есть что-то такое, что о нем неизвестно. Отсюда и вполне оправданный сарказм в отношении того, что этот самолет (не самые последние модификации) сможет внести какой-то перелом в противостояние двух армий.
По крайней мере, все остальные «новыны» давали исключительно временный успех, хотя, нельзя не признать, порой этот успех был довольно внушительным.
В нашем же случае, есть какое-то недопонимание. Вроде бы расставлены все точки и тем более, крапки над i, и ВВС ВСУ не светит ровным счетом ничего. Более того, я бы даже сделал ставку на «Таурусы», чем на «Соколов». По крайней мере, ими можно было бы нанести какой-то ущерб, пока наши обсчитали немецкие ракеты и выдали по ним рекомендации.
Но украинцы зачем-то с маниакальным упорством выпрашивают самолеты. Которые заранее обречены. Их прекрасно знает наше ПВО, их знают летчики. Возникает вопрос «зачем?», причем так, что ответа вменяемого не предвидится.
Может быть, у кого-то из читательской аудитории есть соображения? Было бы интересно ознакомиться, тот случай, когда «много голов – много умов». У ВСУ уже есть танки, которые ни о чем, есть САУ, которые не вылезают из ремонта, есть бронетранспортеры, которые не выполняют своих функций, есть АМХ, которые вообще непонятно что и зачем. Дальше что? В НАТО уже давно ставят галочки там, где отмечают технику, не прошедшую испытание настоящим боем, если только ради этого?
- Роман Скоморохов
- thesun.co.uk, news.yahoo.com, timeforcook.ru, airliners.net
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