БПЛА MQ-25A может стать боевым
Макет боевой модификации MQ-25 с парой ракет LRASM
С 2021 г. авиация военно-морских сил США эксплуатирует тяжелые беспилотные летательные аппараты MQ-25 разработки компании Boeing. Эта техника используется в качестве воздушных заправщиков, обеспечивающих деятельность боевых самолетов. При этом компания-разработчик напоминает о принципиальной возможности расширения круга решаемых задач и превращения беспилотника-танкера в носитель ударного вооружения.
Эволюция идей
Проработка концепции перспективного тяжелого палубного БПЛА для ВМС США началась еще в середине двухтысячных годов в рамках программы UCLASS (Unmanned Carrier-Launched Airborne Surveillance and Strike). Целью работ являлось создание беспилотника, способного нести разведывательную аппаратуру и вооружения. В целом речь шла о боевой машине, способной дополнить существующие истребители-бомбардировщики морской авиации.
Перед разработчиками UCLASS ставились слишком сложные задачи, что предопределило судьбу программы. Она оказалась слишком сложной и дорогой. Кроме того, участники работ вышли за установленные временные рамки. Из-за всего этого в середине десятых годов программу приостановили, а затем вовсе закрыли.
Впрочем, наработки по UCLASS не пропали. В 2016 году Пентагон запустил аналогичный, но менее сложный проект под обозначением CBARS (Carrier-Based Aerial-Refueling System). Теперь от подрядчиков требовалось создать беспилотник с функцией заправщика, способный передавать топливо другим летательным аппаратам. Заявки на конкурс CBARS подали четыре ведущие авиастроительные компании США. Разработка предварительных проектов для этого не заняла много времени, т.к. использовались решения из предыдущей программы.
В августе 2018 г. победителем конкурса была объявлена компания Boeing. Ей выдали контракт стоимостью более 800 млн долл. на завершение разработки и строительство четырех опытных БПЛА. На эти работы давалось шесть лет. В 2020-м появился дополнительный заказ на три беспилотника со сдачей в середине десятилетия. Будущие летательные аппараты получили индекс MQ-25A и название Stingray («Морской скат»).
Первые успехи
В отличие от UCLASS, программа CBARS оказалась успешной и в целом справляется с поставленными задачами. Так, в сентябре 2019 г. первый опытный MQ-25 впервые поднялся в воздух. С 2020 г. осуществлялись испытательные полеты беспилотников с подвесным агрегатом дозаправки в воздухе. В июне 2021 г. опытный БПЛА впервые передал топливо истребителю F/A-18E/F. В дальнейшем прошли аналогичные испытания с участием другой техники палубной авиации, включая новейший самолет F-35C.
Один из опытных MQ-25
К настоящему времени в составе ВМС США сформирована первая эскадрилья БПЛА MQ-25A. Она достигла начальной оперативной готовности осенью 2021 г., и сейчас с ее помощью нарабатывают опыт эксплуатации новой техники. Также запланировало создание двух новых подразделений. В средней перспективе флот хочет приобрести 76 «Скатов» и сделать их полноценной составляющей морской авиации.
Боевой потенциал
В существующем виде БПЛА Stingray может выполнять только дозаправку в воздухе, для чего несет соответствующее оснащение. В то же время, прямая связь программ CBARS и UCLASS дает принципиальную возможность расширения круга решаемых задач. В первую очередь, беспилотник предлагают сделать ударным.
На днях в США состоялась очередная выставка Sea Air Space, организованная Военно-морской лигой. В ходе этого мероприятия различные организации и компании показали свои последние разработки, как уже известные образцы, так и перспективные концепты. В частности, любопытный экспонат присутствовал на стенде компании Boeing.
MQ-25 с заправочным агрегатом ARS
Компания представила макет БПЛА MQ-25A с нехарактерным оснащением. Под носовой частью фюзеляжа поместили сферическую оптико-электронную станцию разведки. На подкрыльевых узлах подвески вместо штатных заправочных агрегатов присутствовали две ракеты «воздух-поверхность» AGM-158C LRASM.
Такой макет показывает, что «Боинг» рассматривает возможность дальнейшего развития существующего БПЛА, в т.ч. за счет придания ему новых функций. Первой, предсказуемо, предлагается разведывательно-ударная модификация, способная нести современное ракетное вооружение.
По всей видимости, ударный вариант MQ-25A пока существует только в виде общей концепции, некоторых наработок и макета для выставок. Дальнейшая судьба такой версии БПЛА зависит от потенциального заказчика в лице ВМС США. Если они решат вернуться к идеям программы UCLASS, то Boeing сможет предложить им боевой беспилотник на готовой базе. Применение существующей и отработанной платформы значительно упростит и ускорит все последующие работы.
Технические аспекты
С технической точки зрения MQ-25 Stingray представляет собой полноразмерный беспилотный самолет с возможностью установки разных полезных нагрузок. Он имеет фюзеляжа характерной формы с максимальным внутренним объемом, стреловидное крыло и V-образное оперение. Для применения на авианосцах крыло выполнено складным.
Передача топлива истребителю F-35
Общая длина БПЛА достигает 15,5 м, размах крыла – 22,9 м. Масса конструкции не уточняется. При этом сообщается максимальная полезная нагрузка в конфигурации заправщика – 15 тыс. фунтов (6,8 т). При помощи турбореактивного двигателя Rolls-Royce AE 3007N беспилотник развивает скорость более 600-620 км/ч. Боевой радиус при полной нагрузке – 500 морских миль или 925 км.
MQ-25 оснащен системой управления с автономным режимом и возможностью выполнения команд оператора. Авионика аппарата построена с учетом решения задач дозаправки в воздухе – она обеспечивает взаимодействие с заправляемым бортом и передачу ему топлива. Для внедрения других функций, вероятно, требуется обновление программного и аппаратного обеспечения.
Палубные беспилотные заправщики MQ-25A оснащаются заправочным агрегатом Aerial Refueling Store производства компании Cobham; это устройство помещается на пилоне под левым полукрылом. В торпедообразном корпусе такого изделия находятся барабан со шлангом и конусом, а также насос для выдачи топлива. Само топливо перевозится в собственных баках беспилотника, под которые отдана значительная часть объемов фюзеляжа.
Согласно последним сообщениям, пара точек подвески под крылом может использоваться и для размещения вооружения. Макет с недавней выставки показывает возможность подвески ракет LRASM. Вероятно, боевой вариант MQ-25 сможет нести и иное вооружение, если габариты и масса изделия соответствуют возможностям аппарата.
Ракета AGM-158C LRASM на транспортировочном поддоне
При этом возникают вопросы иного характера. Для применения вооружений, вне зависимости от их класса, нужны средства обнаружения и целеуказания. На малых и средних дальностях БПЛА сможет обойтись штатной ОЭС. Дальнобойное вооружение, в свою очередь, потребует более сложных средств. В частности, для ракеты LRASM заявлена дальность полета более 900 км, и ее носителю требуется известная помощь извне.
Возможно, боевые «Скаты» будут работать группами. В таком случае одни беспилотники возьмут на себя задачи обнаружения и целеуказания, а другие будут нести ракеты. Кроме того, MQ-25 должен будет работать и с другими средствами разведки, получая от них необходимую информацию.
Направления развития
Таким образом, ВМС США проявляют большой интерес к тяжелым БПЛА и стараются развивать это направление. Однако, несмотря на все усилия, пока до эксплуатации дошел только один крупный беспилотник, причем вспомогательного назначения. Не без труда такую технику научили осуществлять дозаправку, тогда как от решения боевых задач отказались.
Теперь компания Boeing предлагает вновь вернуться к идее разведывательно-ударного БПЛА для палубной авиации. С целью экономии она предлагает выполнить его на базе существующего образца и оснастить необходимыми средствами, в т.ч. вооружением. По всей видимости, технические возможности такого рода уже есть, но окончательное решение остается за Пентагоном. Ранее он выразил свое мнение по этому поводу, заменив программу UCLASS более простой CBARS. Изменились ли взгляды ведомства за прошедшие годы, неизвестно.
- Рябов Кирилл
- The Warzone / twz.com, Минобороны США
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