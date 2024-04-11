МИД РФ: Россия допускает пересмотр моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности

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МИД РФ: Россия допускает пересмотр моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности

Российские власти допускают возможность пересмотра объявленного ранее в одностороннем порядке моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности. Соответствующее решение обусловлено планами США развернуть аналогичные системы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в ходе недавнего визита главы внешнеполитического ведомства в Пекин российский министр отметил, что на двойное сдерживание России следует ответить двойным противодействием, одним из пунктов которого, несомненно, будет пересмотр подхода Москвы к объявленному главой государства одностороннему мораторию на развертывание ракетных систем.



Дипломат напомнил, что тогда было заявлено, что появление американских средств средней и меньшей дальности в любом регионе мира неизбежно приведет к соответствующим ответным шагам со стороны России. По мере того как соответствующие планы Вашингтона приобретают все более конкретные очертания, Москва намерена перейти к практическим ответным шагам.

При этом причиной для пересмотра Россией ее объявленного в одностороннем порядке моратория может стать появление американских ракетных систем как на европейском направлении, так и на острове Гуам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Рябков также добавил, что в случае размещения США ракет средней и меньшей дальности на острове Гуам неизбежно последует соответствующая реакция Москвы, Пекина и других столиц.
  • Минобороны России
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24 комментария
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  1. ZanZag
    ZanZag
    -4
    Сегодня, 17:14
    Как хорошо их нагибают. Еще и ракетами с Китаем подялятся.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +5
      Сегодня, 17:44
      В 80-е и 90-е Горбачев с Ельциным так до ограничивались и до разоружались, что до сих пор последствия этих инициатив разгребаем... Ракеты и самолёты по живому пилили, причем на заведомо не выгодных для нас условиях... Чтоб этой сладкой парочке за их грехи перед страной в Аду гореть ясным пламенем... am
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +2
        Сегодня, 17:58
        Цитата: Lev_Russia
        Чтоб этой сладкой парочке за их грехи перед страной в Аду гореть ясным пламенем...

        Вам, Лев, «за словом в карман палец в рот не клади...»
        Ещё в давние времена люди подметили что синее пламя появляется только в тёмное время суток и в гиблых местах: на кладбищах и болотах.
        Поэтому сказать человеку: «Гори ты синим пламенем», - это всё равно что сказать:
        «Иди ты в болото» или «Твоё место на кладбище».
        То есть идёт отсылка в те места, где страшно, темно и где можно гореть долго и мучительно.
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +2
          Сегодня, 18:01
          Спасибо за разъяснение... Не знал всего этого... good
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 17:17
    — Вообще пора объявить мораторий на все моратории ...
  3. Alex777 Звание
    Alex777
    +2
    Сегодня, 17:20
    Размещение на Гуаме сильно угрожает России. bully
    Пора Цирконы наземные массово производить.
    И расставлять, вдоль западной границы. Густо. good
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 17:44
      И расставлять, вдоль западной границы. Густо. good

      Против Гуама? Сильно
      1. Alex777 Звание
        Alex777
        +4
        Сегодня, 17:49
        Цитата: роман66
        Против Гуама? Сильно

        Вы не понимаете. Это же точно в западной логике.
        Районы ПРО против Ирана они там же развернули. wink
        1. роман66 Звание
          роман66
          +1
          Сегодня, 17:50
          Так, пофигу амерам на европу
          1. Alex777 Звание
            Alex777
            +1
            Сегодня, 17:54
            Цитата: роман66
            Так, пофигу амерам на европу

            Так таки так. yes
            Но я же предлагаю это сделать для НАТО.
            Пусть тише будут. А то шумят они сильно.
            Заодно все базы будут в зоне поражения.
            Мы же Цирконы уже используем. Пора их
            легализовать окончательно. Не скромничать. hi
            1. роман66 Звание
              роман66
              +1
              Сегодня, 18:00
              А вот тут согласен, скромность ни к чему hi
              1. Alex777 Звание
                Alex777
                +1
                Сегодня, 18:01
                Цитата: роман66
                А вот тут согласен, скромность ни к чему hi

                Цирконы - отличные ракеты. Все это уже знают. drinks
                В отличии от Кинжалов, незаметны. До запуска.
    2. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 18:18
      А не жирно ли? Вон С-400 летит на 400 км, небось если доработать до пусков по баллистической траектории на все тыщу км и даже больше улетит, с тактическим зарядом самое то
    3. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 18:19
      На Сахалине в самый раз будет. И Японии и Южной Корее - кирдык. am
      1. Alex777 Звание
        Alex777
        +1
        Сегодня, 18:22
        На Матуа стояли Бастионы. Надо вернуть.
        Но уже с Цирконами вместо Ониксов. bully
  4. alystan Звание
    alystan
    +4
    Сегодня, 17:36
    Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между СССР и США был подписан Горбачёвым и Рейганом в 1987 году и стал одним из этапом завершения Холодной войны.

    А теперь вон оно как обернулось. И опять по вине США, которому ровным счетом наплевать на всякие договоренности и обещания.

    Значит Гуаму или кому там еще просто не быть на этой Земле.
  5. Бережливый Звание
    Бережливый
    0
    Сегодня, 17:38
    А можно взять ракету в аренду,и "разместить "её сразу на территории врага? wassat Чего добро должно без дела пылиться??? wassat
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 17:47
    Российские власти допускают возможность пересмотра объявленного ранее в одностороннем порядке моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности.
    . жираф большей ему видней... ему так кажется.
  7. Есаул Звание
    Есаул
    0
    Сегодня, 17:48
    Странно что до сих пор этого ещё не сделали...
  8. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 17:52
    МИД РФ: Россия допускает пересмотр моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности
    А зачем допускать? Выходить из этого моратория надо. А одностороннем порядке
  9. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    0
    Сегодня, 17:59
    После того, как сша и запад участвуют в военных действиях на стороне украины, соблюдение всяких там мораториев на ограничения уже даже не глупо, а преступно. А наши все еще допускают снятие этого одностороннего моратория.................слов нет................
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 17:59
    Как бы у КНР нет ни каких договоров с США по ракетам ,вообще ни каким.Похоже США вляпались.Два фронта потянут?
  11. Лт. запаса ВВС Звание
    Лт. запаса ВВС
    +1
    Сегодня, 18:05
    Так а смысл его соблюдать в одностороннем порядке, когда США вышли из него в 2019 году и готовятся развернуть в Европе: Томагавки, SM-6, PrSM(которая возможно будет 500+ километров).
  12. Фаталист Звание
    Фаталист
    0
    Сегодня, 18:16
    Вот зачем надо было именно ликвидировать, а не консервировать "Оку"?

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