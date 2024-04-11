МИД РФ: Россия допускает пересмотр моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности
Российские власти допускают возможность пересмотра объявленного ранее в одностороннем порядке моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности. Соответствующее решение обусловлено планами США развернуть аналогичные системы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Как заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в ходе недавнего визита главы внешнеполитического ведомства в Пекин российский министр отметил, что на двойное сдерживание России следует ответить двойным противодействием, одним из пунктов которого, несомненно, будет пересмотр подхода Москвы к объявленному главой государства одностороннему мораторию на развертывание ракетных систем.
Дипломат напомнил, что тогда было заявлено, что появление американских средств средней и меньшей дальности в любом регионе мира неизбежно приведет к соответствующим ответным шагам со стороны России. По мере того как соответствующие планы Вашингтона приобретают все более конкретные очертания, Москва намерена перейти к практическим ответным шагам.
При этом причиной для пересмотра Россией ее объявленного в одностороннем порядке моратория может стать появление американских ракетных систем как на европейском направлении, так и на острове Гуам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Рябков также добавил, что в случае размещения США ракет средней и меньшей дальности на острове Гуам неизбежно последует соответствующая реакция Москвы, Пекина и других столиц.
- Минобороны России
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