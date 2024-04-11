«Была защищена на 100 процентов»: в Киеве назначили виновных в уничтожении военными РФ Трипольской ТЭС

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«Была защищена на 100 процентов»: в Киеве назначили виновных в уничтожении военными РФ Трипольской ТЭС

Вооруженные силы России планомерно разрушают энергетику Украины. Так как ответственными за ее защиту являются министр инфраструктуры Александр Кубраков и глава государственного агентства по защите и восстановлению инфраструктуры Мустафа Найем, то именно их и вызвали для объяснений в Верховную раду.

Об этом написал в своем Telegram-канале украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).



Рада вызвала Кубракова и Найема доложить, как они защитили объекты инфраструктуры

- сообщил политик, отметив, что сейчас в Харькове электричества нет.

Правда, оба чиновника не явились к парламентариям, пояснив свое отсутствие командировкой.

Таким образом, в Киеве уже назначили виновных в недавнем уничтожении военными РФ Трипольской ТЭС и других энергетических объектов Украины. Дело в том, что в распоряжении Кубракова и Найема поступали солидные средства, предназначенные на обеспечение защиты стратегических объектов. И теперь им придется отчитаться, куда подевались эти деньги. Тем более, что незадолго до российского удара по Трипольской ТЭС в компании «Центрэнерго» утверждали, что станция была защищена на 100 процентов от ракет и беспилотников.


Массированный удар Вооруженных сил РФ по объектам энергетики и предприятиям оборонной промышленности Украины был нанесен в ночь на 11 апреля. Глава николаевского подполья Сергей Лебедев перечислил некоторые из атакованных целей, среди которых – завод имени Малышева и предприятие «Турбоатом».
  • https://ru.wikipedia.org/telegram
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26 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. alystan Звание
    alystan
    +10
    Сегодня, 17:25
    После вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС, Трипольская ТЭС стала энергогенерирующим объектом на территории Киевской области. А значит и Киева? Тогда понятна истерика главфюрера.
    1. Бережливый Звание
      Бережливый
      +8
      Сегодня, 17:31
      Наши ракеты просто не были в курсе того что станции защищены на 100 процентов,от этих самых наших ракет! wassat wassat
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +4
        Сегодня, 17:34
        Цитата: Бережливый
        Наши ракеты просто не были в курсе того что станции защищены на 100 процентов,от этих самых наших ракет!

        Уже писала, что укроСМИ разъяснили, что от беспилотников была защита, а от ракет - нет. А куда деньги делись? Глупые вопросы депутаты задают. laughing
        1. alexoff Звание
          alexoff
          +4
          Сегодня, 17:53
          От ракет пэтриоты захищают, они кинжалы и цирконы щёлкают как орехи. Они и защитили. А ТЭС сама сгорела, кадров прилёта в интернете нет. Наверно кондиционер хлопнул
        2. Голландец Михель Звание
          Голландец Михель
          +2
          Сегодня, 17:55
          А куда деньги делись?
          А на самом деле, куда? wink wink
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +4
      Сегодня, 17:39
      Бедные укры..Наши ВКС загонят их в средневековье.) Это какая экономия- не надо телефонов,телевизоров и т д.. Все натуральное,живое общение,труд на чистом воздухе.. Лепота..)
      1. alystan Звание
        alystan
        +5
        Сегодня, 17:43
        Эти олухи даже в страшном сне не могли такое представить, когда грузовиками вывозили награбленное (телевизоры, холодильники, стиралки и пр. пр.) с оккупированных территорий.
        Будет теперь все это гнить в их неотапливаемых пещерах и берлогах. wassat
        1. Андрей Николаевич Звание
          Андрей Николаевич
          +6
          Сегодня, 17:45
          Да. Донбасс они пограбили.. Наслышан.. Это быдло привыкло грабить,воровать.. Это их гкнетический код.
      2. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 18:22
        Без электричества не будет телевизора и интернета. Как тогда кастрюлеголовым лапшу вешать?
      3. Fachmann Звание
        Fachmann
        0
        Сегодня, 18:26
        Верховный , в первый день СВО, сказал:
        "Вы хотели декоммунизацию, вы её получите"!
        Вот, пожалуйста, получите. Можно без расписки. good
    3. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 17:43
      "...тов. Индокитайский проиграл в «шестьдесят шесть» 7384 рубля 03 коп. казенных денег. Как Индокитайский ни вертелся, как ни доказывал в соответствующих инстанциях, что 03 коп. он израсходовал на пользу государству и что он может представить на указанную сумму оправдательные документы, – ничто ему не помогло". (Ильф и Петров "Золотой теленок")
  2. geor.tcherniaev Звание
    geor.tcherniaev
    +8
    Сегодня, 17:29
    "Дело в том, что в распоряжении Кубракова и Найема поступали солидные средства, предназначенные на обеспечение защиты стратегических объектов. И теперь им придется отчитаться, куда подевались эти деньги."
    Теперь, когда все сгорело, можно отчитаться о том что средства защиты сгорели именно на эту сумму.
    1. alystan Звание
      alystan
      +2
      Сегодня, 17:38
      Эти умники видать были в полной уверенности в победе Украины против России, когда ховали эти средства по всяким офшорам.
    2. Андрей Москвин Звание
      Андрей Москвин
      +5
      Сегодня, 17:39
      А чего сделают два чиновника с этими средствами? ЗРК на базаре купят?
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 17:56
        А чего сделают два чиновника с этими средствами?
        Положат себе в банк wink
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 17:35
    оба чиновника не явились к парламентариям, пояснив свое отсутствие командировкой.

    Ищи ветра в поле..... wassat
    Не печальтесь, Литва вам поможет... если сможет... bully
  4. Enceladus Звание
    Enceladus
    +2
    Сегодня, 17:39
    Украинская ясновидящая и провидица в восьмом поколении Эмануэлла, сбивает кинжалы над Одессой.

    Ну не успели её перекинуть под киев оказывается laughing
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 17:43
    «Была защищена на 100 процентов» —

    — Ей сверх нормы прилетело ...
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 17:45
    Рада вызвала Кубракова и Найема доложить, как они защитили объекты инфраструктуры
    прикольненько...
  7. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    +1
    Сегодня, 17:48
    Найем поддерживал отношения с "европейской солидарностью" (партия вальцмана). Поэтому сейчас готовящийся удар по нему - это очередной выпад зелебобика против вальцмана и его "европейской солидарности".
  8. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +3
    Сегодня, 17:49
    Даже если поставить комплексы ПВО в три ряда, все равно даже 90% защиты не будет. Нет непробиваемого ПВО.
  9. костя1 Звание
    костя1
    +5
    Сегодня, 17:50
    Ничего не понял-какую защиту ТЭЦ должны были обеспечить гражданские чиновники?
  10. alexoff Звание
    alexoff
    +2
    Сегодня, 17:51
    Надо ж какой Найем молодец, когда-то был обычным журналистом, призывавшим всех на майдан с хорошим настроением, а теперь глава агентства, через которое деньги проходят в большом количестве.
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 17:57
      а теперь глава агентства, через которое деньги проходят в большом количестве
      Хорошую должность себе на Майдане наскакал!
  11. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    0
    Сегодня, 17:58
    А зачем рАгулям электричество? У них вся жизнь в говне! Зачинают их по-бухлу в колхозном свинарнике , рожают в навозе коровника , хаты у них из кизяка и печи топят им же. И сдыхают в компостной яме... эУропа, блин!
  12. ВПК-65 Звание
    ВПК-65
    +1
    Сегодня, 18:07
    Дело в том, что в распоряжении Кубракова и Найема поступали солидные средства, предназначенные на обеспечение защиты стратегических объектов. И теперь им придется отчитаться, куда подевались эти деньги.
    Куда подевались вестимо - коту под хвост lol
    Год назад премьер-министр Украины заявил, что на защиту электростанций от ударов выделили 10 миллиардов гривен.
    А сейчас у чубатых новая перемога:
    В ВСУ подготовлены списки энергетиков-мужчин которых автоматически будут призывать после выведения объектов из строя. Сейчас подобная деятельность дает бронь от мобилизации. ВСУ рассчитывают, что благодаря уничтожению электростанций получится призвать несколько тысяч человек.

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