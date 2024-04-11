«Была защищена на 100 процентов»: в Киеве назначили виновных в уничтожении военными РФ Трипольской ТЭС
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Вооруженные силы России планомерно разрушают энергетику Украины. Так как ответственными за ее защиту являются министр инфраструктуры Александр Кубраков и глава государственного агентства по защите и восстановлению инфраструктуры Мустафа Найем, то именно их и вызвали для объяснений в Верховную раду.
Об этом написал в своем Telegram-канале украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).
Рада вызвала Кубракова и Найема доложить, как они защитили объекты инфраструктуры
- сообщил политик, отметив, что сейчас в Харькове электричества нет.
Правда, оба чиновника не явились к парламентариям, пояснив свое отсутствие командировкой.
Таким образом, в Киеве уже назначили виновных в недавнем уничтожении военными РФ Трипольской ТЭС и других энергетических объектов Украины. Дело в том, что в распоряжении Кубракова и Найема поступали солидные средства, предназначенные на обеспечение защиты стратегических объектов. И теперь им придется отчитаться, куда подевались эти деньги. Тем более, что незадолго до российского удара по Трипольской ТЭС в компании «Центрэнерго» утверждали, что станция была защищена на 100 процентов от ракет и беспилотников.
Массированный удар Вооруженных сил РФ по объектам энергетики и предприятиям оборонной промышленности Украины был нанесен в ночь на 11 апреля. Глава николаевского подполья Сергей Лебедев перечислил некоторые из атакованных целей, среди которых – завод имени Малышева и предприятие «Турбоатом».
https://ru.wikipedia.org/telegram
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