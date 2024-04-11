Украинские ресурсы: Демобилизованных срочников ГПСУ сразу же ставят на учёт в ТЦК для отправки на фронт

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Украинские ресурсы: Демобилизованных срочников ГПСУ сразу же ставят на учёт в ТЦК для отправки на фронт

Объявленная Зеленским демобилизация военнослужащих срочной службы оказалась очередной аферой властей Украины, необходимой для поднятия упавшего рейтинга пока еще украинского президента. Как сообщают украинские ресурсы, отправленных домой срочников тут же ставят на учет в территориальных центрах комплектации (ТЦК).

В сегодняшней Украине отправка на фронт для всех мужчин в возрасте с 16 до 60 лет неминуема, если не хочешь идти добровольно, то тебя заставит государство. Недаром новый законопроект о тотальной мобилизации принимают, в котором даже демобилизация не предусмотрена. Пока по указу Зеленского демобилизуют только военнослужащих срочной службы, да и тут не обошлось без подводных камней.



Как оказалось, демобилизованных из рядов пограничной службы срочников тут же заставили встать на учет в ТЦК и быть готовыми при получении повестки отправиться на фронт. Причем с ними никто не церемонился, тут же провели медкомиссию и признали всех годными. А чтобы резвее бежали в ТЦК заявили, что там якобы будут выдавать "дембельские" деньги.

(...) приписывается явиться в военкоматы для постановки на воинский учет, где они проходят медицинскую комиссию, а по результатам выписывают повестку на определенное число с требованием повторного прибытия.  А чтобы уж наверняка все явились, придумали то, что дембельские деньги, 9000 гривен выдает военкомат

- пишут украинские паблики.

Вот такая мобилизация на Украине, отслужил срочной службы несколько лет, явился домой, а там повестка на войну. Не захотел подписывать контракт в армии, подпишешь в ТЦК.
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    15 комментариев
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    1. alystan Звание
      alystan
      +2
      Сегодня, 17:29
      Все порядочных из себя строят укровласти. Демобилизуют, а потом обратно мобилизуют. Все для виду, для имиджа своего. А на самом деле, демобилизованным там же на месте сразу вручают новый квиток на могилизацию. Станут они еще туда-сюда деньги тратить, когда это можно просто в отчетах указать, а деньги себе в карман положить.
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 17:31
      Можно вручать повестку прямо в Роддоме или в Загсе во время оформления "Свидетельства о рождении" с отсрочкой на 18 лет... Вот тогда уж точно никто не отвертится, указав причину, что ему она не пришла... laughing
    3. antiaircrafter Звание
      antiaircrafter
      -5
      Сегодня, 17:33
      отправленных домой срочников тут же ставят на учет в территориальных центрах комплектации

      И что тут необычного? В России всё точно также.

      демобилизуют только военнослужащих срочной службы

      Их не могут мобилизовать, ибо срочников никто не мобилизовывал. Их могут тлько уволить.

      Новлсть из разряда - абы написать.
      1. Я свой Звание
        Я свой
        +1
        Сегодня, 17:49
        Да у нас в принципе такие же законы. Но у нас их сейчас пересматривают для того чтобы желающие могли пойти на службу, а уже служащие могли быть демобилизованы или уволены по различным причинам и обстоятельствам, а у них законы принимаются чтобы отвертеться никто не смог. В принципе, с их стороны это логично. Для них война перешагнула грань "отечественной", и идёт на выживание. Жаль они не понимают, что воюют не за отечество. И не понимают из-за чего мы на них ополчились. Их просто изолирует запад от этой информации request
        1. antiaircrafter Звание
          antiaircrafter
          0
          Сегодня, 18:22
          Цитата: Я свой
          у нас их сейчас пересматривают для того чтобы желающие могли пойти на службу, а уже служащие могли быть демобилизованы или уволены по различным причинам и обстоятельствам

          Не поверите, но срочники и раньше имели выбор - остаться на контракт или уволиться. С началом СВО для наших срочников ничего в этом плане не поменялось.
          Вся разница - в россии больше мобресурс и приток добровольцев. По этому нет необходимости гнать срочников в бой. Хотя по моему скромному мнению можно было приостановить увольнение срочников и с их участием формировать новые части в новых округах ну или части стратегического резерва на случай большого шухера.
          Из восьми оценивших мой прошлый коммент шестеро не знают действующего законодательства. Молодцы!
    4. Бережливый Звание
      Бережливый
      0
      Сегодня, 17:35
      Нет ну действительно,суперзомбирование населения,раз они так покорно принимают такие вот указы и законы и покорно как бараны на бойню идут на войну!!! am
    5. rgd20 Звание
      rgd20
      0
      Сегодня, 17:41
      Представляю выражение лиц дембелей ВСУ по срочке и их родственников.
      Блин, это было настолько очевидно. Сидите в казармах и радуйтесь, что не в окопах.
      Нет же, тиктоки записывали слезные и родственники с плакатами стоял.
      Не пили сук, на котором сидишь (с)
    6. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 17:41
      Всех впускать... ни кого не выпускать! winked
    7. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      0
      Сегодня, 17:43
      И при этом ведётся игра: или добровольный контракт с правом выбора войсковой части и ВУС (но как оказывается в дальнейшем "это не точно"), или призыв по мобилизации с отправкой "куда пошлют туда и поедешь, кем командир решит, тем и будешь". Надо же хотелки заокеанских хозяев выполнять. Вот и лазейка. чтобы призывать лиц, моложе нижнего предела мобилизационного возраста.
    8. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 17:44
      Украинские ресурсы: Демобилизованных срочников ГПСУ сразу же ставят на учёт в ТЦК для отправки на фронт
      . Всё в са а а... в морг, короче, сразу, ровными "дружными" рядами.
    9. костя1 Звание
      костя1
      0
      Сегодня, 17:48
      А что с ними должны были делать-распустить по хатам?
      1. Бережливый Звание
        Бережливый
        0
        Сегодня, 17:50
        Костя1-создать партизанский отряд и начать рейды в тылу всук! hi
        1. nepunamemuk Звание
          nepunamemuk
          0
          Сегодня, 18:14
          анекдот про украинский партизанский отряд все знают wassat
    10. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 17:53
      Предвижу, что скоро скаклофф плетками на фронт загонять будут!
    11. Роман_ Звание
      Роман_
      0
      Сегодня, 17:55
      украинцы создают новый род войск. На вооружении: самодвижущаяся электрическая каталка, лежачий боец всу, заговоренный папой римским деревянный короб, боевая двухцветная накидка, жинка для подноса боеприпасов и/или налаживания горизонтальных отношений с начальством, антидроновая банка с просроченными солеными огурцами и современное стрелковое оружие в радужной камуфляжной расцветке.

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