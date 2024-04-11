(...) приписывается явиться в военкоматы для постановки на воинский учет, где они проходят медицинскую комиссию, а по результатам выписывают повестку на определенное число с требованием повторного прибытия. А чтобы уж наверняка все явились, придумали то, что дембельские деньги, 9000 гривен выдает военкомат

Объявленная Зеленским демобилизация военнослужащих срочной службы оказалась очередной аферой властей Украины, необходимой для поднятия упавшего рейтинга пока еще украинского президента. Как сообщают украинские ресурсы, отправленных домой срочников тут же ставят на учет в территориальных центрах комплектации (ТЦК).В сегодняшней Украине отправка на фронт для всех мужчин в возрасте с 16 до 60 лет неминуема, если не хочешь идти добровольно, то тебя заставит государство. Недаром новый законопроект о тотальной мобилизации принимают, в котором даже демобилизация не предусмотрена. Пока по указу Зеленского демобилизуют только военнослужащих срочной службы, да и тут не обошлось без подводных камней.Как оказалось, демобилизованных из рядов пограничной службы срочников тут же заставили встать на учет в ТЦК и быть готовыми при получении повестки отправиться на фронт. Причем с ними никто не церемонился, тут же провели медкомиссию и признали всех годными. А чтобы резвее бежали в ТЦК заявили, что там якобы будут выдавать "дембельские" деньги.- пишут украинские паблики.Вот такая мобилизация на Украине, отслужил срочной службы несколько лет, явился домой, а там повестка на войну. Не захотел подписывать контракт в армии, подпишешь в ТЦК.