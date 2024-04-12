ВВС США выделили почти полмиллиарда долларов на восстановление аэродрома на острове Тиниан в Тихом океане

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ВВС США выделили почти полмиллиарда долларов на восстановление аэродрома на острове Тиниан в Тихом океане

ВВС США заключили контракт на строительство аэродрома на Тиниане, тихоокеанском острове, который американские военные лидеры считают крайне важным для своих планов в регионе.

Fluor, инжиниринговая и строительная компания, базирующаяся в Ирвинге, штат Техас, получит почти полмиллиарда долларов на реализацию проекта. В минувшую среду официальные лица компании объявили, что все работы должны быть завершены в течение 5 лет.

Остров Тиниан является частью Содружества Северных Марианских островов, американской территории к северу от Гуама и примерно в 2400 километров к востоку от Филиппин. Во время Второй мировой войны американцы совершали бомбардировочные налеты на Японию именно с этого острова. С тех пор бывшие когда-то пригодными взлетно-посадочные полосы заросли джунглями.



Восстановление данного аэродрома в рабочее состояние – это задача, которую ВВС США уже не первый год пытались решить. Не изменяя своим обычным привычкам – военное присутствие и контроль максимально, где это возможно – то, что важно для Вашингтона в этом регионе. Ведь здесь находится, пожалуй, один из главных «врагов» для США - Китай.

Кроме этого - разделение американских военных сил на более мелкие группы по всему региону сделают позиции Америки более трудными для нацеливания.

Высшие военные и гражданские руководители американских ВВС посетили остров в начале этого месяца, чтобы оценить работу на аэродроме. С начала года там начали расчищать более 100 га джунглей, чтобы можно было как можно скорее приступить к строительным работам.

Индо-Тихоокеанское американское командование ежегодно отправляет законодателям список проектов, которые оно считает необходимыми для реализации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году список включал 4,8 миллиарда долларов на инфраструктуру, хотя около пятой части этих строительных проектов фигурирует в бюджетном запросе Пентагона на 2025 год.

Пентагон и военные лидеры в Тихоокеанском регионе иногда расходятся во мнениях относительно того, куда тратить деньги в регионе и какие работы вообще возможны в краткосрочной перспективе. Особенно это касается строительства. Материалы и рабочая сила на островах Тихого океана стоят гораздо дороже, чем в континентальной части США. Кроме это, для запуска проектов требуется пройти огромное количество бюрократических процедур.
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    10 комментариев
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    1. rgd20 Звание
      rgd20
      +1
      Сегодня, 09:13
      Fluor, инжиниринговая и строительная компания, базирующаяся в Ирвинге, штат Техас, получит почти полмиллиарда долларов на реализацию проекта.


      Пилите, Шура, пилите (с)
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +4
        Сегодня, 09:16
        И попилят,и построят..Не сомневаюсь.Это все против Китая и нас
        1. rgd20 Звание
          rgd20
          0
          Сегодня, 09:24
          Китая в основном .
          США успешно реализует концепцию "пояса безопасности" от Ю.Кореи до Малайзии с центральным узлом на Тайване, пока Китай активно торгует с США. Этот "пояс" позволит США полностью контролировать побережье обоих Китайских морей + морские торговые пути, по которым осуществляется до 80% всех грузоперевозок
          У Китая есть 1,5 года максимум, чтобы вернуть Тайвань и пробить брешь в этом "поясе"

          А конкретно этот остров - база подскока к строящемуся "поясу безопасности"
        2. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          -2
          Сегодня, 09:25
          И попилят,и построят..Не сомневаюсь.Это все против Китая и нас

          Ну попилят... Ну построят... И дальше что...??? Понятно что не для нас с Китаем будут строить... Зато цель то какая замечательная для испытания наших и китайских ракет... Думаю и КНДР с удовольствием к нам присоединится... am
        3. Аркадий007 Звание
          Аркадий007
          0
          Сегодня, 09:36
          Конечно таким возможностям можно только завидовать.
      2. Леха с Андроида. Звание
        Леха с Андроида.
        +1
        Сегодня, 09:31
        Я бы там с удовольствием пилил... Райское место...солнце, воздух и вода самые лучшие доктора.
        Кораллы, рыбы всех цветов радуги, перчик на деревьях.
        Есть там утёс самоубийц...говорят японцы там перед захватом его американцами массово покончили с собой.
        Красивый островок...принадлежал испанцам...у них немцы отжали...потом у немцев американцы отобрали...короче кто сильнее тот и хозяин этого острова.
        1. Комментарий был удален.
        2. Mедвежонок Звание
          Mедвежонок
          0
          Сегодня, 10:02
          Полностью согласен, красивое место. Только зависть.
    2. geor.tcherniaev Звание
      geor.tcherniaev
      +1
      Сегодня, 09:21
      Где-то в Украине Зе горестно воздел руки к небу и смахнув набежавшую слезу рукавом давно не стиранной футболки сел составлять очередную речь к правительству США о необходимости финансовой поддержки.
    3. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 09:43
      500 000 000$ не многовато на аэродром? bully
    4. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      0
      Сегодня, 09:52
      Цитата: tralflot1832
      500 000 000$ не многовато на аэродром? bully

      В таком месте на экваторе...это вообще разговор ни о чем...маловато будет.

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